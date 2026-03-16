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Dmitri Gloukhovski, Véronique Tadjo et Ocean Vuong sur France Culture

Du lundi 16 mars au 22 mars 2026, France Culture poursuit son exploration de la littérature contemporaine en invitant notamment sur ses ondes l'écrivain russe Dmitri Gloukhovski, opposant au régime de Poutine, le poète américain Ocean Vuong ou encore l'auteur et dessinateur Philippe Dupuy. Mais revient aussi sur le patrimoine, en se penchant sur Manon Lescaut de l’abbé Prévost, au programme de l’épreuve anticipée de français au baccalauréat général et technologique.

Le 16/03/2026 à 09:41 par Dépêche

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16/03/2026 à 09:41

Dépêche

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Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Lundi 16 mars : Bandes dessinées, avec Catherine Robin et Lucie Servin

Et toi comment Ca va ? de Charles Berberian et Michèle Sandjofski (Casterman) 
Bascoulard de Frantz Duchazeau (Sarbacane)

Mardi 17 mars : Littérature étrangère, avec Thomas Stélandre et Marie Sorbier 

Départs(s) de Julian Barnes (trad. Jean-Pierre Aoustin, Stock) 
Les Echos de Evie Wyld (trad. Mireille Vignol, Actes Sud)

13h La Rencontre

Mercredi 18 mars : Littérature avec Dmitri Gloukhovski, écrivain russe, pour son roman L'avant-poste (trad. Raphaëlle Pache, Robert Laffont) 

Vendredi 20 mars : Bandes dessinées avec Philippe Dupuy, auteur et dessinateur de bande dessinée, pour son roman graphique Sarcophage (2042). Il signe également les illustrations de L'Amant de la Chine du Nord de Marguerite Duras chez Futuropolis.

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 16 mars : Ocean Vuong : l’Amérique droit dans les yeux

Avec : Ocean Vuong pour L'empereur de la joie (trad. Hélène Cohen, Gallimard) 

Mardi 17 mars : Jeunesses africaines : étudier, résister, exister, avec Touhfat Mouhtare et Véronique Tadjo

Avec : Touhfat Mouhtare pour Choses qui arrivent (Bayard) et Véronique Tadjo pour Je remercie la nuit (Mémoire d'Encrier)

En écho à la 5è édition du Salon du livre africain, du 20 au 22 mars 2026 au Réfectoire des Cordeliers, sur le thème « Jeunesse africaine »

Mercredi 18 mars : Série « Le Book Club révise le bac de Français » : Lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny

Avec : Charlotte Simonin, agrégée de lettres modernes et éditrice de l'édition spéciale Bac de Lettres d'une péruvienne (Flammarion) et Lucille Arnaud, professeure de lettres classiques et autrice de l'édition spéciale Bac de Lettres d'une péruvienne (Ellipses)

Jeudi 19 mars : Héritages et imaginaires : rencontre avec Louisa Yousfi

Avec : Louisa Yousfi pour La grande méthode (La fabrique)

Vendredi 20 mars : Dans la bibliothèque de Bénédicte Savoy

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Une sale affaire
Une série adaptée de trois récits de Virginie Linhart par Anne Azoulay et Marion Naccache

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Avec : Anne Azoulay (Virginie), Florence Loiret Caille (Nicole Colas-Linhart), André Marcon (Robert Linhart), Scali Delpeyrat ("E.")

Alors qu’au tribunal les avocats des deux parties plaident pour la nécessité, ou non, de l’interdiction de son livre, Virginie convoque les destins singuliers et collectifs constitutifs de son identité : elle invoque les espoirs nés de Mai-68, les conquêtes féministes des années 70, le traumatisme de la Shoah et l’ordre moral de nos sociétés contemporaines. Virginie Linhart écrit, documente, se souvient et s’interroge.
Mais à qui appartient l’histoire ? Dans deux heures, la juge rendra son verdict.

L'Instant Poésie Nouveaux Souffles

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

À l’occasion du Printemps des poètes, L’Instant Poésie ouvre une saison exceptionnelle consacrée aux voix émergentes 

Une collection conçue par Camille Renard 
Réalisation : Margot Page 

Épisode 11/20 : Dans la rue, comme toujours, seule l’épicerie demeure ouverte, de Rodrigue Fondeviolle, lumière crue sur une solitude 

Épisode 12/20 : Ils sont trois, et leurs traits ne disent pas que je protège, de Rodrigue Fondeviolle, chronique d’un contrôle au faciès  

À LIRE - La Grande Librairie ouvre une émission spéciale Semaine de la Francophonie

Épisode 13/20 : Le plus grand sacrifice de Mag Lévêque, contre le fascisme en robe à fleurs 

Épisode 14/20 :  Les coupables innocentes de Mag Lévêque, une lignée de femme à réinventer 

Épisode 15/20 : Je est un nous des Poèmes Masqués, courir après le souffle de Teddy Chawa

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Manon Lescaut De l’abbé Prevost

Choix d’extraits et réalisation : Sophie-Aude Picon

Lu par Bernard Gabay 

Le chevalier des Grieux s’apprête à quitter Amiens. Il a dix-sept ans, un avenir prometteur en tant que chevalier de l’ordre de Malte semble l’attendre. Il rencontre alors Manon Lescaut, jeune femme fougueuse et effrontée, promise à une vie religieuse par ses parents. Saisi d’un amour immédiat et irrépressible, le jeune homme laisse derrière lui un destin tout tracé pour s’élancer avec son amante à Paris, fuyant tout pour céder à la passion. Un amour impétueux, aussi moteur que destructeur, et face auquel la morale et la justice n’ont que peu de prise. 

Manon Lescaut figure actuellement au programme de l’épreuve anticipée de français au baccalauréat général et technologique. 

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Et toi, comment ça va ?

Charles Berberian, Michèle Standjofski

Paru le 04/03/2026

160 pages

Casterman

25,00 €

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L'Avant-poste

Dmitry Glukhovsky trad. Raphaëlle Pache

Paru le 05/02/2026

368 pages

Robert Laffont

22,00 €

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L'empereur de la joie

Ocean Vuong trad. Hélène Cohen

Paru le 19/03/2026

512 pages

Editions Gallimard

25,00 €

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Mariana Enriquez, Camille Bordas et Valérie Zenatti sur France Culture

France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, en invitant notamment Camille Bordas et Valérie Zenatti sur ses ondes. Au cours de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 octobre, la station propose également des fictions radiophoniques et autres lectures du soir...

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10/10/2025, 12:52

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Caroline Lamarche, Laurent Mauvignier et le Prix Nobel sur France Culture

Du lundi 6 au dimanche 12 octobre, la station France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, avec les présences attendues de Laurent Mauvignier, Léonor de Récondo ou encore Nassera Tamer. Mais les ondes diffuseront aussi les échos du Prix Nobel de Littérature et des Rendez-vous de l’histoire à Blois.

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David Dufresne, Nathacha Appanah et Yaryna Chornohuz sur France Culture

Rentrée littéraire ou non, les auteurs et autrices sont toujours présents dans les grilles de programme de France Culture. Du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre, plusieurs émissions et rendez-vous radiophoniques se consacrent aux textes et ceux et celles qui les écrivent, avec, entre autres, Ketty Nivyabandi, Vanessa de Senarclens ou Yanick Lahens.

29/09/2025, 09:47

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Guillaume Poix, Chowra Makaremi et Hélène Frappat sur France Culture

Auteurs nouvellement publiés ou vieux briscards du milieu littéraire ont leur place sur France Culture. En pleine rentrée littéraire, cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 septembre fera entendre, sur les ondes, Pierre Jourde, Hélène Frappat, Chowra Makaremi ou encore les textes de Guillaume Dustan...

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À bras le coeur : un témoignage sur la résistance vendéenne au cinéma

Romeo Drive, YTA Productions et Portofino Films coproduisent À bras le cœur, le prochain film de l'acteur et réalisateur Jérémy Banster. Ce dernier adapte, avec ce long-métrage, un témoignage de Louis Buton, Un Vendéen résistant et déporté, paru en 2003 chez Geste éditions.

04/03/2026, 11:11

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La Grande Librairie fait le pari du dialogue face aux fractures du monde

Cette semaine, à 21h05 sur France 5, La Grande Librairie fait le choix du dialogue, à l’heure où la pensée se polarise plus que jamais. Autour de questions brûlantes - guerre, mémoire, identité, transmission - Augustin Trapenard réunit dans son émission des écrivains dont les œuvres interrogent la violence du monde et les possibilités de réconciliation.

03/03/2026, 15:35

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Haïkus de Sibérie, de Jurga Vilé et Lina Itagaki, en cours d'adaptation

Le roman graphique Haïkus de Sibérie, inspiré d'une histoire vraie, cosigné par Jurga Vilé et Lina Itagaki et publié en France par Sarbacane dans une traduction de Marielle Vitureau, sera bientôt transposé en film d'animation. Une équipe de production lituanienne, française et belge est à l’œuvre pour convaincre des investisseurs, tandis que l'écriture du scénario et la conception graphique sont en cours.

03/03/2026, 10:49

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Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise

Le milieu de l’animation japonaise pleure la disparition de Mori Satoshi. La nouvelle a été rendue publique via son compte X, où sa famille a fait savoir qu’il était en traitement depuis un certain temps et qu’il s’est éteint le 20 février 2026. Il est né en 1984.

02/03/2026, 15:52

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Pourquoi Amazon ferme ses Clubs de lecture, en misant tout sur Goodreads ?

Le message est tombé dans les boîtes mail des administrateurs et membres l'avant-veille de l'échéance : les Amazon Book Clubs fermeront au 1er mars 2026. Le service disparaît, avec ses utilisateurs et leurs contenus. La firme concentrera ses efforts sur d’autres fonctions de découverte de livres, précise-t-elle, et reroute les usagers vers Goodreads, le réseau social de lecture, propriété du groupe depuis 2013.

02/03/2026, 11:03

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La droite américaine en passe de contrôler Harry Potter et Batman ?

Le feuilleton autour de l’avenir de Warner Bros Discovery (WBD) connaît un rebondissement décisif. Netflix a annoncé qu’il ne relèverait pas son offre pour racheter le groupe américain, laissant le champ libre à Paramount Skydance, désormais en position favorable.

27/02/2026, 11:37

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Sur Arte, le retour de Samuel, succès d'Émilie Tronche, annoncé pour 2028

Après 55 millions de vues pour la saison 1 et 55.000 exemplaires vendus de son Journal (Arte Éditions et Casterman), selon Edistat, Arte annonce d'ores et déjà le retour de Samuel, en 2028. Le personnage d'Émilie Tronche, désormais vêtu d'un t-shirt noir, poursuivra son parcours scolaire au collège dans une saison 2 en production.

27/02/2026, 09:16

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Paramount relève son offre sur Warner Bros. Discovery : Netflix sous pression

 Le duel s’intensifie autour de Warner Bros. Discovery (WBD). Mardi 24 février 2026, Paramount Skydance (PSKY) a confirmé avoir transmis au conseil d’administration de WBD une proposition révisée visant l’acquisition de l’ensemble des actions du groupe.

26/02/2026, 15:52

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ActuaLitté et Books.fr inventent une nouvelle coopération entre médias indépendants

ActuaLitté et Books.fr annoncent une collaboration d’un genre nouveau dans le paysage de la presse culturelle : un rapprochement fondé sur la confiance et la complémentarité, sans prise de participation ni rapprochement capitalistique. 

26/02/2026, 13:57

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Troisième édition pour J'aime à dire, émission sur l'écriture et la rhétorique

L'émission J'aime à dire rempile pour une troisième saison, toujours consacrée à l'écriture et à l'art de la rhétorique, mais dans un format inédit. Un documentaire de 52 minutes met en lumière les parcours de cinq jeunes lauréats de l'opération, avant des émissions 100 % numérique sur les déclamations et prestations scéniques de 15 candidats, en présence d'Isabelle Carré et Abd Al Malik, ainsi que d'autres intervenants.

26/02/2026, 11:26

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Dédale, une nouvelle série Lumni consacrée à la mythologie grecque

La plateforme à vocation éducative de France Télévisions, Lumni, annonce l'arrivée, le 9 mars prochain, d'une nouvelle série d'animation, Dédale, consacrée à la mythologie grecque et aux personnages qui la peuplent. Produite par Talweg Productions, elle sera aussi diffusée tous les matins à partir du 4 mai sur France 4.

25/02/2026, 12:58

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La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire

Que savons-nous vraiment de nos parents — et de l’enfant que nous avons été ? Cette semaine, La Grande Librairie explore les liens filiaux, les héritages invisibles et les blessures d’enfance à travers les livres d’Éric-Emmanuel Schmitt, Pascal Bruckner, Hugo Lindenberg, Laurence Nobécourt, Cathy Karsenty et Arundhati Roy. Une traversée intime où la littérature éclaire ce que la famille fait de nous.

24/02/2026, 11:09

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RSF lance un bureau France à l’approche des municipales et de la présidentielle

Reporters sans frontières (RSF) ouvre un bureau France, basé à Paris, afin de renforcer son action en métropole et dans les territoires ultramarins. À l’approche d’échéances électorales majeures - les municipales en mars 2026 et l’élection présidentielle en mai 2027 - l’organisation entend consolider son travail pour garantir le droit à une information « fiable, indépendante et pluraliste ».

23/02/2026, 17:33

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BAFTA 2026 : quand la littérature inspire les grands gagnants du cinéma

La cérémonie des BAFTA 2026, organisée le 22 février au Royal Festival Hall de Londres par l’Académie britannique des arts cinématographiques et télévisuels, a mis en lumière la place centrale de la littérature comme source d’inspiration majeure du cinéma contemporain.

23/02/2026, 13:03

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À Annecy, l'édition s'invite pour animer le marché des adaptations

La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) inaugure en 2026 un nouveau volet de son programme Shoot the Book !, destiné à susciter des adaptations audiovisuelles d'ouvrages. Cette fois, l'initiative s'invite au sein du Festival et du Marché international du film d'animation d'Annecy (MIFA), du 23 au 26 juin prochain.

20/02/2026, 10:46

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Au bonheur des livres : Charlotte Casiraghi et Frédéric Ferney invités de Claire Chazal

« Au bonheur des livres » n'aura peut-être jamais aussi bien porté son titre, en recevant Charlotte Casiraghi pour La Fêlure (Ed. Julliard) et Frédéric Ferney pour Traité du Vent à l'usage des moineaux qui adore les miettes (Ed. Albin Michel). 

18/02/2026, 15:29

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Harry Potter, DC, Game of Thrones finalement chez Paramount ?

L’affaire ressemble à un scénario hollywoodien, avec sa vision manichéenne du monde : Warner Bros. Discovery (WBD) a confirmé qu’il maintenait sa préférence pour son accord avec Netflix, tout en rouvrant – brièvement – la porte à Paramount Skydance (PSKY) afin d’obtenir une « meilleure et dernière offre ». Ce n'est pas 24 heures chrono, mais à l'aube du 7e jour...

18/02/2026, 14:09

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Journée des droits des femmes : Jacqueline Manicom à l'honneur

France 3 diffusera, le lundi 9 mars à 23h35, le documentaire Jacqueline Manicom : une voix pour les femmes de Martine Delumeau, qui sera aussi proposé sur La1ere.fr et france.tv. En 52 minutes, il retrace le parcours de l'autrice, sage-femme et militante, dont la participation au combat pour les droits des femmes reste méconnue.

18/02/2026, 09:22

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La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant

Entendez-vous le vivant ? Et l’écoutez-vous, surtout ? Cette semaine, dans la Grande Librairie, de l’eau, des arbres, des oiseaux… et des langages qu’on ne saurait passer sous silence ! Ce mercredi 18 février 2026, à 21h05, Augustin Trapenard accueillera : Gaspard Koenig, Simonetta Greggio, Bernard Werber, Jean-Yves Jouannais et Pauline Peyrade, dans La Grande Librairie.

17/02/2026, 17:10

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Je sais pas sur France.tv : le thriller adapté de Barbara Abel arrive le 13 mars

France Télévisions diffusera la mini-série réalisée par Fred Grivois (scénario d'Olivier Prieur) d'après le roman éponyme de Barbara Abel (Belfond). Déjà diffusée en Belgique en juin 2025, cette mini-série de quatre épisodes de 52 minutes est portée par Lola Dewaere et David Kammenos. Ou comment transformer une sortie scolaire en cauchemar…

17/02/2026, 16:54

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Le pays taliban : un documentaire inédit au cœur de l’Afghanistan sous les talibans

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France Télévisions diffuse, dans le cadre de la collection Le monde en face présentée par Aurélie Casse, un documentaire consacré à l’Afghanistan sous régime taliban. Intitulé Le pays taliban, le film est réalisé par Solène Chalvon-Fioriti, autrice de La femme qui s’est éveillée, une histoire afghane (Flammarion, 2021), et mis en images par Marianne Getti. Il sera diffusé dimanche 8 mars à 21h05 sur France 5, et disponible sur france.tv.

17/02/2026, 16:53

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Miss Kobayashi’s Dragon Maid arrive au cinéma en mars

Après deux saisons d’anime à succès et plus d’une décennie de publication en manga, Miss Kobayashi’s Dragon Maid arrive au cinéma. Intitulé Miss Kobayashi's Dragon Maid : une dragonne en manque d’amour, le long-métrage sort en salle uniquement les 1er et 2 mars 2026. 

16/02/2026, 17:31

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Smartphone : notre vie numérique est-elle devenue un enfer ?

L’émission Le Banquet, présentée par Anna Cabana avec Christophe Ono-dit-Biot, consacre un nouveau numéro à une question devenue centrale : « La vie numérique : une saison en enfer ? ». Diffusé vendredi 20 février à 21h sur LCP.

16/02/2026, 16:39

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Nicolas Cage enfile le masque dans Spider-Noir : premières images

Près de deux ans après la première annonce, la série Spider-Noir d'Amazon Prime Vidéo sort de l'ombre avec de premières images. Nicolas Cage incarne un anti-héros avec « zéro pouvoir » et, donc, « zéro responsabilité », dans un New York sombre et mystérieux, miné par la Grande Dépression.

13/02/2026, 10:58

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Pour la Saint-Valentin, TV5MONDE interroge des couples littéraires mythiques

À l'occasion de la Saint-Valentin, la plateforme TV5MONDE propose une mini-série inédite, Ils vécurent heureux, qui revisite avec humour certains couples mythiques de la culture. La littérature y occupe une bonne place, avec Tarzan et Jane, Roméo et Juliette ou encore Emma et Charles Bovary...

13/02/2026, 10:54

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Éric Reinhardt et Antoine Compagnon : deux façons de voir l’art

Vendredi 13 février à 23 heures, l’émission Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal, consacre un nouveau numéro à l’art et à la création. Deux écrivains y sont invités : Éric Reinhardt et Antoine Compagnon. L’un évoque une nuit passée à la Galleria Borghese, l’autre propose de traverser l’hiver en compagnie de Matisse.

11/02/2026, 17:09

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Mike Flanagan retrouve Stephen King pour une nouvelle version de The Mist

Le réalisateur et scénariste américain Mike Flanagan se construit, petit à petit, une réputation de spécialiste des adaptations des œuvres de Stephen King. Après Jessie (2017), Doctor Sleep (2019) et The Life of Chuck (2024), il devrait ainsi se confronter à Brume (trad. Michèle Pressé et Serge Quadruppani, Le Livre de Poche), déjà porté au cinéma en 2007 par Frank Darabont sous le titre The Mist, puis en série, dix ans plus tard.

11/02/2026, 15:54

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