Dmitri Gloukhovski, Véronique Tadjo et Ocean Vuong sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Lundi 16 mars : Bandes dessinées, avec Catherine Robin et Lucie Servin

Et toi comment Ca va ? de Charles Berberian et Michèle Sandjofski (Casterman)

Bascoulard de Frantz Duchazeau (Sarbacane)

Mardi 17 mars : Littérature étrangère, avec Thomas Stélandre et Marie Sorbier

Départs(s) de Julian Barnes (trad. Jean-Pierre Aoustin, Stock)

Les Echos de Evie Wyld (trad. Mireille Vignol, Actes Sud)

13h La Rencontre

Mercredi 18 mars : Littérature avec Dmitri Gloukhovski, écrivain russe, pour son roman L'avant-poste (trad. Raphaëlle Pache, Robert Laffont)

Vendredi 20 mars : Bandes dessinées avec Philippe Dupuy, auteur et dessinateur de bande dessinée, pour son roman graphique Sarcophage (2042). Il signe également les illustrations de L'Amant de la Chine du Nord de Marguerite Duras chez Futuropolis.

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 16 mars : Ocean Vuong : l’Amérique droit dans les yeux

Avec : Ocean Vuong pour L'empereur de la joie (trad. Hélène Cohen, Gallimard)

Mardi 17 mars : Jeunesses africaines : étudier, résister, exister, avec Touhfat Mouhtare et Véronique Tadjo

Avec : Touhfat Mouhtare pour Choses qui arrivent (Bayard) et Véronique Tadjo pour Je remercie la nuit (Mémoire d'Encrier)

En écho à la 5è édition du Salon du livre africain, du 20 au 22 mars 2026 au Réfectoire des Cordeliers, sur le thème « Jeunesse africaine »

Mercredi 18 mars : Série « Le Book Club révise le bac de Français » : Lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny

Avec : Charlotte Simonin, agrégée de lettres modernes et éditrice de l'édition spéciale Bac de Lettres d'une péruvienne (Flammarion) et Lucille Arnaud, professeure de lettres classiques et autrice de l'édition spéciale Bac de Lettres d'une péruvienne (Ellipses)

Jeudi 19 mars : Héritages et imaginaires : rencontre avec Louisa Yousfi

Avec : Louisa Yousfi pour La grande méthode (La fabrique)

Vendredi 20 mars : Dans la bibliothèque de Bénédicte Savoy

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Une sale affaire

Une série adaptée de trois récits de Virginie Linhart par Anne Azoulay et Marion Naccache

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Avec : Anne Azoulay (Virginie), Florence Loiret Caille (Nicole Colas-Linhart), André Marcon (Robert Linhart), Scali Delpeyrat ("E.")

Alors qu’au tribunal les avocats des deux parties plaident pour la nécessité, ou non, de l’interdiction de son livre, Virginie convoque les destins singuliers et collectifs constitutifs de son identité : elle invoque les espoirs nés de Mai-68, les conquêtes féministes des années 70, le traumatisme de la Shoah et l’ordre moral de nos sociétés contemporaines. Virginie Linhart écrit, documente, se souvient et s’interroge.

Mais à qui appartient l’histoire ? Dans deux heures, la juge rendra son verdict.

L'Instant Poésie Nouveaux Souffles

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

À l’occasion du Printemps des poètes, L’Instant Poésie ouvre une saison exceptionnelle consacrée aux voix émergentes

Une collection conçue par Camille Renard

Réalisation : Margot Page

Épisode 11/20 : Dans la rue, comme toujours, seule l’épicerie demeure ouverte, de Rodrigue Fondeviolle, lumière crue sur une solitude

Épisode 12/20 : Ils sont trois, et leurs traits ne disent pas que je protège, de Rodrigue Fondeviolle, chronique d’un contrôle au faciès

À LIRE - La Grande Librairie ouvre une émission spéciale Semaine de la Francophonie

Épisode 13/20 : Le plus grand sacrifice de Mag Lévêque, contre le fascisme en robe à fleurs

Épisode 14/20 : Les coupables innocentes de Mag Lévêque, une lignée de femme à réinventer

Épisode 15/20 : Je est un nous des Poèmes Masqués, courir après le souffle de Teddy Chawa

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Manon Lescaut De l’abbé Prevost

Choix d’extraits et réalisation : Sophie-Aude Picon

Lu par Bernard Gabay

Le chevalier des Grieux s’apprête à quitter Amiens. Il a dix-sept ans, un avenir prometteur en tant que chevalier de l’ordre de Malte semble l’attendre. Il rencontre alors Manon Lescaut, jeune femme fougueuse et effrontée, promise à une vie religieuse par ses parents. Saisi d’un amour immédiat et irrépressible, le jeune homme laisse derrière lui un destin tout tracé pour s’élancer avec son amante à Paris, fuyant tout pour céder à la passion. Un amour impétueux, aussi moteur que destructeur, et face auquel la morale et la justice n’ont que peu de prise.

Manon Lescaut figure actuellement au programme de l’épreuve anticipée de français au baccalauréat général et technologique.

Par Dépêche

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