Bédéis Causa 2026 : les 22 albums finalistes dévoilés par Québec BD

Six catégories compétitives ont été dévoilées. Pour le Grand prix Québec BD, sont en lice Au revoir New York de Paul Bordeleau, La glace part en morceaux de Charlotte Gosselin, Morgentaler : Avec elles de Michel Viau et Dante Ginevra, Migrasyon de Jimmy Suzan, ainsi que Strips au ketchup d’Iris Boudreau. Le Prix Réal-Fillion distingue pour sa part Geneviève Côté pour Deuil et curiosités, Erika Soucy pour La maison cachette et Van pour La nuit aux loups, dans la catégorie du premier album francophone professionnel.

Du côté du Prix Yvette-Lapointe, consacré à l’album jeunesse canadien francophone, la sélection réunit Chroniques de ruelles T. 2 : Les rencontres de Zara de Sampar, En crise d’Annick Lefebvre et Vincent Partel-Valette, Mimose et Sam T. 5 : La maison disparue de Cathon, Pauline : Le grand frisson d’Anouk Mahiout et Marjolaine Perreten, ainsi que Pol Polaire T. 4 : Terre des ours de Caroline Soucy.

Pour le Prix Albéric-Bourgeois, réservé aux auteurices canadien·nes publié·es à l’étranger, figurent Globe-trotteuses : le tour du monde de Nellie Bly et Elizabeth Bisland de Julie Rocheleau et Julian Voloj, Libres d’obéir de Philippe Girard et Johann Chapoutot, et Pour une fraction de seconde : la vie mouvementée d’Eadweard Muybridge de Guy Delisle.

Le Prix Maurice-Petitdidier, qui récompense un album francophone publié à l’étranger par des auteurices non canadien·nes, a retenu L’enfantôme de Jim Bishop, Là où tu vas : voyage au pays de la mémoire qui flanche d’Étienne Davodeau et Françoise Roy, ainsi que Notre affaire : une BD de combat et d’espoir de Louise Colcombet et Mathieu Palain.

Enfin, le Prix Roberto-Wilson, consacré à la traduction, met en avant Runes T. 1 : Les mille visages de Carlos Sanchez, traduit par Basile Béguerie, Sinistre secret de Molly Lee Knox Ostertag, traduit par Isabelle Allard, et Une invitée dans la demeure d’E.M. Carroll, traduite par Fanny Soubiran.

Le communiqué précise encore que deux autres distinctions seront remises durant la cérémonie : le Prix Jacques-Hurtubise, consacré à la nouvelle création, et le Prix Albert-Chartier, décerné en hommage à une personne ou à un organisme ayant marqué la bande dessinée québécoise.

Québec BD annonce par ailleurs 5.000 dollars de bourses répartis dans cinq catégories, avec le concours des Libraires, de FAB Télé-Québec et de la Librairie Pantoute. La remise des prix se tiendra le vendredi 10 avril 2026 à 18 h 30, au Musée de la civilisation de Québec, avant une soirée de karaoké dessiné annoncée pour 21 heures. L’entrée sera libre.

Liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

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