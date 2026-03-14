Décès de Jürgen Habermas : disparaît un géant de la pensée européenne

La disparition de Jürgen Habermas, annoncée le 14 mars par son éditeur Suhrkamp, ferme une séquence décisive de la pensée européenne d’après-guerre. Le philosophe et sociologue allemand est mort à Starnberg, près de Munich, à 96 ans.

Né à Düsseldorf le 18 juin 1929, il aura traversé la République fédérale comme peu d’intellectuels l’ont fait : non pas en oracle retiré, mais en vigie inquiète, constamment engagée dans les débats publics. La mémoire du nazisme, la reconstruction démocratique, l’avenir de l’Europe ou encore la légitimité du pouvoir politique ont constitué le fil continu de son œuvre.

Chez Habermas, la philosophie n’a jamais accepté de flotter au-dessus du monde social. Son travail part d’une question simple et redoutable : comment des sociétés modernes, fragmentées et traversées d’intérêts divergents, peuvent-elles encore produire de la légitimité politique ? Une première réponse majeure apparaît dans L’Espace public, publié en 1962 et devenu un classique des sciences sociales.

Sauver la démocratie par le débat

Habermas y décrit l’émergence historique d’une sphère intermédiaire entre l’État et la vie privée : un espace de discussion où les citoyens peuvent soumettre le pouvoir à l’examen critique. Mais il n’en propose pas une vision idyllique. À mesure que se développent les médias de masse et la communication politique, prévient-il, l’opinion publique peut se transformer en simple adhésion fabriquée. Dans ce contexte, écrit-il, « l’opinion publique devient un consensus prêt à l’acclamation », symptôme d’un espace public fragilisé.

Au cœur de cette analyse se trouve déjà une intuition qui structurera toute son œuvre : la démocratie dépend moins de la simple existence d’institutions que de la qualité des échanges argumentatifs qui se déroulent dans la société.

Cette réflexion trouve son prolongement dans l’autre grand massif de sa pensée : la théorie de l’agir communicationnel, développée dans Théorie de l’agir communicationnel (1981). Habermas y distingue deux formes de rationalité. La première est stratégique : elle vise l’efficacité, la persuasion ou la domination. La seconde est communicationnelle : elle repose sur la recherche d’un accord obtenu par l’argumentation.

Dans cette perspective, la société ne tient pas seulement par des structures économiques ou administratives. Elle repose aussi sur ce que Habermas appelle le « monde vécu », cet horizon partagé de significations, de normes et de pratiques quotidiennes à partir duquel les individus peuvent se comprendre et débattre.

Comme le souligne la Stanford Encyclopedia of Philosophy, la contribution majeure de Habermas consiste à montrer que les sociétés modernes reposent sur des pratiques d’argumentation publique permettant de tester la validité des normes. Autrement dit, la légitimité démocratique naît d’un processus de discussion dans lequel les citoyens peuvent contester, justifier et réviser les règles communes.

La démocratie entre faits et normes

Cette architecture théorique débouche sur une réflexion approfondie sur le droit et la démocratie. Dans Droit et démocratie. Entre faits et normes, publié en 1992, Habermas insiste sur la nécessité de « revivifier ce que l’État de droit démocratique peut avoir de radical » et de défendre « une solidarité sociale » qui, même garantie par des institutions juridiques, « doit constamment être régénérée ».

Pour lui, une démocratie ne peut se réduire ni au marché ni à l’administration. Elle repose sur une circulation exigeante des arguments entre société civile, médias, tribunaux et parlement. La légalité des décisions ne suffit pas : leur légitimité dépend du fait que les règles aient pu être discutées publiquement et acceptées au terme d’un débat libre.

Cette réflexion s’inscrit dans la tradition de la théorie critique développée par l’École de Francfort. Habermas fut proche de Theodor W. Adorno et dialogua avec l’héritage intellectuel de Max Horkheimer. Mais il s’en distingue profondément. Là où la première génération de cette école voyait dans la modernité une rationalité dominée par la technique et l’instrumentalisation, Habermas s’efforce d’en préserver la promesse émancipatrice.

Dans Le Discours philosophique de la modernité, il défend ainsi l’idée devenue célèbre selon laquelle « la modernité est un projet inachevé ». La raison moderne n’est pas condamnée : elle peut encore nourrir la critique sociale et soutenir les institutions démocratiques.

Espace public, raison, démocratie

Cette conviction explique l’influence durable de ses concepts bien au-delà de la philosophie. Les théories contemporaines de la démocratie délibérative, en science politique et en droit constitutionnel, s’appuient largement sur l’idée habermassienne d’une légitimité produite par la discussion publique. Sociologues, juristes et spécialistes des médias mobilisent également ses analyses de l’espace public pour comprendre les transformations du débat démocratique à l’ère numérique.

Dans un monde saturé d’informations, traversé par la désinformation et la polarisation, cette intuition conserve une force singulière : les sociétés démocratiques reposent sur la possibilité de confronter publiquement les arguments et de soumettre les normes à l’examen critique.

On comprend mieux, dès lors, pourquoi Habermas fut si présent dans les débats politiques allemands et européens. Il participa aux controverses sur la mémoire du nazisme, la réunification allemande, la construction européenne ou encore les crises migratoires et financières du continent.

L’agence Reuters rappelle qu’il a pesé pendant plus de sept décennies sur la conscience morale de l’Allemagne d’après-guerre. Son engagement public n’était pas un prolongement accidentel de sa carrière académique : il constituait l’application directe de sa philosophie.

L’héritage d’un penseur capital

Dans ses interventions publiques, Habermas n’a cessé de défendre l’idée européenne. En 2014, dans un entretien accordé au quotidien Le Monde, il estimait que l’Europe oscillait « entre la paralysie et la distraction ». Il appelait alors à renforcer l’intégration politique du continent afin de préserver les conditions d’une démocratie capable d’agir à l’échelle globale.

Au-delà de ses concepts — espace public, agir communicationnel, monde vécu ou patriotisme constitutionnel —, Habermas laisse surtout une exigence intellectuelle. La démocratie, rappelait-il sans cesse, ne repose pas seulement sur des institutions mais sur la capacité des citoyens à argumenter, contester et justifier leurs positions.

Habermas n’a jamais promis l’harmonie. Il a formulé une exigence plus austère : obliger le pouvoir à passer par l’épreuve des raisons. À l’heure où les réseaux numériques amplifient les passions et fragmentent le débat public, cette leçon conserve une actualité brûlante. Une démocratie ne se mesure pas à la vitesse de ses indignations, mais à la qualité des arguments qu’elle accepte d’entendre.

Crédits photo : thierry ehrmann, CC BY-SA 4.0

Par Clément Solym

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