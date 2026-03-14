Danemark : des étudiants risquent poursuites et amendes pour le piratage de manuels universitaires

Au Danemark, la guerre du manuel universitaire change brutalement de visage. Pendant des années, la pédagogie, les campagnes de sensibilisation et les rappels au droit ont servi de première ligne. Elles n’ont pas suffi. À partir de février 2026, la Rights Alliance, organisme danois de défense du droit d’auteur, a décidé d’engager des actions judiciaires contre des étudiants accusés d’avoir partagé illégalement des manuels numériques, y compris lorsqu’il ne s’agit que d’un seul fichier.

L’organisation s’appuie sur les règles de « poursuite privée » prévues par le droit d’auteur danois et indique que les tribunaux pourront, s’ils constatent une infraction, prononcer des amendes versées à l’État.

Le tournant n’a rien d’anecdotique. Il intervient après sept années de mesures d’information jugées sans effet décisif par l’organisation. Suivie depuis 2019 au moyen d’enquêtes annuelles menées par Epinion, la circulation illégale des ouvrages de cours demeure, selon les données de 2025, à un niveau extrêmement élevé : 86 % des étudiants de l’enseignement supérieur disent utiliser des manuels numériques et, parmi eux, 57 % déclarent avoir obtenu au moins un titre par une voie illégale.

Des procès annoncés

Plus troublant encore, 69 % savent que la revente ou le partage sont illicites, mais 74 % considèrent malgré tout cette pratique comme acceptable entre camarades. Autrement dit : la norme juridique existe, mais la norme sociale la contredit.

C’est ce divorce entre la loi et les usages que la Rights Alliance entend désormais frapper au portefeuille. Sa directrice, Maria Fredenslund, résume la logique du durcissement en des termes sans détour : « Depuis de nombreuses années, nous essayons d’atteindre les étudiants par le dialogue et l’information, mais l’effet n’apparaît pas dans les mesures que nous avons menées sur une période de sept ans. »

Puis elle ajoute : « Quand plus de la moitié continuent de partager illégalement des manuels, nous devons envoyer un signal plus clair. Il doit y avoir des conséquences lorsque la loi est enfreinte. » L’organisation insiste toutefois sur un point : elle ne cherche pas des transactions privées ni une rente contentieuse, mais un précédent judiciaire susceptible de provoquer un changement culturel.

Cette fermeté s’explique aussi par l’argument économique, désormais central dans le discours des ayants droit. Une analyse publiée en mars 2024, à partir d’un travail réalisé par CphFacilitation, estimait à 225 millions de couronnes danoises les pertes annuelles liées au piratage de manuels numériques dans l’enseignement supérieur pour l’ensemble des acteurs concernés, dont 59 millions pour les éditeurs et auteurs danois.

Selon cette même analyse, le manque à gagner représenterait au moins 31 % de la valeur totale du marché du manuel universitaire dans le pays. L’organisation en tire une conclusion alarmiste, mais documentée : si cette circulation illicite perdure, l’incitation à produire des ouvrages académiques en danois risque de s’éroder, avec des effets directs sur la production de contenus adaptés aux cursus nationaux.

Le dossier danois ne se réduit pourtant pas à une confrontation simple entre étudiants fraudeurs et éditeurs offensifs. Les enquêtes mobilisées par la Rights Alliance montrent une chaîne de diffusion bien plus poreuse. Parmi les étudiants ayant reçu un livre illégal via l’intranet officiel de leur établissement, 37 % indiquent que le fichier provenait d’un enseignant, d’un professeur ou d’un tuteur.

Faire un exemple, surtout

En parallèle, l’étude Epinion de janvier 2025 montre qu’un quart des étudiants ont déjà téléversé un manuel entier, ou des extraits, dans un chatbot, tandis que 72 % ignorent que cet usage peut lui aussi contrevenir au droit d’auteur. Le piratage universitaire, ici, n’est plus seulement un échange de PDF entre promotions : il devient un symptôme plus large de banalisation technique, où l’institution, les enseignants et les outils d’IA entrent à leur tour dans la zone grise.

C’est là que la question devient politique. La Rights Alliance a demandé aux établissements d’enseignement supérieur de relayer la nouvelle ligne répressive et de sanctionner, eux aussi, les atteintes au droit d’auteur lorsqu’ils en ont connaissance. Plusieurs voix étudiantes contestent pourtant la méthode.

Dans la presse universitaire danoise, des responsables étudiants dénoncent une stratégie de la peur et soulignent le poids croissant du coût des études. Uniavisen rapportait en avril 2025 le témoignage d’une étudiante expliquant qu’un semestre de livres pouvait « facilement coûter 2 500 couronnes danoises ». À Aarhus, un texte publié fin février 2026 par le conseil étudiant jugeait que frapper financièrement « ceux qui ont le moins » ne résoudrait pas le problème de fond. La sévérité judiciaire rencontre donc un malaise social bien réel.

L’affaire dépasse d’ailleurs le seul Danemark. Dans toute l’édition académique, le manuel numérique concentre des tensions anciennes : prix élevés, accès inégal, dépendance aux plateformes, circulation fluide des fichiers, et désormais aspiration des étudiants à verser ces contenus dans des agents conversationnels pour résumer, traduire ou réviser.

Ce que révèle l’épisode danois, c’est l’épuisement d’un modèle de régulation fondé sur la seule prévention. Lorsque l’illégalité devient, aux yeux d’une majorité, un geste acceptable de solidarité étudiante, les ayants droit répondent par l’exemplarité judiciaire. Reste à savoir si l’on corrige un usage massif par des assignations, ou si l’on ne fait que déplacer la circulation clandestine vers des espaces encore plus opaques.

Crédits photo : fanoutlookdk CC 0

Par Clément Solym

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