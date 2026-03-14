La Grande Librairie ouvre une émission spéciale Semaine de la Francophonie

La Semaine de la langue française et de la Francophonie La Semaine de la langue française et de la Francophonie a été créée en 1995 à l'initiative du ministère de la Culture. Elle est organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie. Cette journée est l'occasion de célébrer la langue française et la diversité qu'elle incarne à travers le monde.

Pas seulement dans les pays francophones, mais aussi là où la langue française est moins répandue. Cette date symbolique met en lumière une langue aux multiples visages, un véritable « monde de mots » unissant des individus issus de cultures et de continents variés.

Seront présents la romancière Leïla Slimani qui publie Assaut contre la frontière (Gallimard) dans lequel elle interroge son rapport à la langue. L’académicien et ferveur défenseur de la langue française Alain Finkielkraut pour Le cœur lourd (Gallimard).

Mais aussi la traductrice Josée Kamoun qui signe un Dictionnaire amoureux de la traduction (Plon) et a traduit 1984 de George Orwell (Folio). Et l’évènement de la semaine, la présence en plateau du grand romancier turc Ahmet Altan dont l’assignation à résidence vient d’être levée.

Il donnera sa première interview télé à Augustin Trapenard à l’occasion de la parution de son nouveau roman Boléro (Actes Sud, trad. Julien Lapeyre de Cabanes).

Par Dépêche

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