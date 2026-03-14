États-Unis : pourquoi les livres pour adolescents disparaissent de certaines bibliothèques

Aux États-Unis, la bataille autour des livres destinés aux adolescents ne se limite plus aux titres contestés. Elle touche désormais l’architecture même des bibliothèques publiques : collections, budgets, personnels spécialisés.

Une analyse publiée en février 2026 met en évidence un phénomène moins visible que les controverses médiatisées : la disparition progressive, dans certains réseaux, des rayons « young adult » et des services spécifiquement destinés aux adolescents. Les collections pour ados disparaissent des bibliothèques et les professionnels qui leur sont dédiés avec...

Cette évolution intervient dans un climat politique particulièrement tendu autour de l’accès aux livres. Depuis plusieurs années, les bibliothèques américaines se trouvent au cœur d’un affrontement sur la présence d’ouvrages abordant des thèmes tels que les identités de genre, les questions raciales ou la sexualité. Les organisations professionnelles recensent des niveaux inédits de contestation.

La nouvelle ligne de front

L’American Library Association a ainsi enregistré 821 tentatives de censure visant des documents ou des services de bibliothèques en 2024, portant sur 2 452 titres distincts. Une large majorité de ces démarches émane de groupes organisés ou d’acteurs politiques plutôt que de parents isolés.

Dans ce contexte, la littérature destinée aux adolescents apparaît particulièrement exposée. De nombreux ouvrages ciblés dans les campagnes de censure appartiennent à ce segment éditorial, souvent accusé de traiter des sujets jugés sensibles pour les mineurs.

Selon plusieurs études consacrées aux interdictions de livres dans les écoles et bibliothèques, les titres destinés aux jeunes adultes représentent une proportion importante des œuvres visées dans les procédures de retrait ou de restriction.

Mais la transformation observée ne se limite pas aux interdictions formelles. L’analyse de février 2026 souligne un phénomène plus diffus : certaines bibliothèques réduisent ou fusionnent leurs sections adolescentes, ou renoncent à maintenir des postes spécialisés dans ce public.

Les services pour adolescents — clubs de lecture, programmes culturels, accompagnement éducatif — peuvent être redimensionnés ou intégrés à des dispositifs plus généralistes. Les raisons invoquées varient selon les territoires : pressions politiques, controverses locales, contraintes budgétaires ou volonté d’éviter les conflits autour des collections.

Les bibliothécaires s’inquiètent de cette évolution pour plusieurs raisons. Historiquement, les services « young adult » ont été conçus pour accompagner un âge charnière entre l’enfance et l’âge adulte. Ils constituent souvent un espace de socialisation culturelle : découverte de la lecture autonome, discussions collectives autour de thèmes sensibles, programmes d’éducation aux médias ou aux compétences numériques. La disparition de ces dispositifs pourrait réduire l’accès des adolescents à des ressources adaptées à leurs préoccupations et à leurs pratiques culturelles.

Professionnels face à la pression politique

Parallèlement, certaines institutions tentent de contourner les restrictions locales. Des initiatives comme « Books Unbanned », lancée par la Brooklyn Public Library, offrent par exemple des cartes numériques gratuites permettant aux adolescents de consulter à distance des collections électroniques, même lorsqu’un titre a été contesté ou retiré dans leur État. Ce type de dispositif illustre la volonté de certaines bibliothèques de maintenir l’accès à des œuvres controversées, malgré les pressions politiques.

La confrontation autour des collections jeunesse reflète ainsi une mutation plus large du rôle des bibliothèques américaines. Ces institutions ne se contentent plus de prêter des livres : elles deviennent des lieux où se cristallisent des débats sur la liberté d’expression, l’éducation et la représentation sociale. Dans ce climat, les adolescents occupent une position paradoxale. Ils sont à la fois au cœur des politiques de lecture et au centre des controverses sur ce qui peut, ou non, leur être accessible.

Au-delà des chiffres et des polémiques, la question posée aux bibliothèques américaines reste donc structurelle : comment maintenir une offre culturelle destinée aux jeunes lecteurs lorsque les collections qui leur sont adressées deviennent elles-mêmes un terrain de confrontation politique.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Cécile Mazin

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