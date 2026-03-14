Comics : le fondateur de Dark Horse, bastion de l'indépendance, est évincé

Le symbole est cruel. Le 4 mars 2026, Mike Richardson a quitté Dark Horse au moment même où l’éditeur célébrait ses quarante ans. L’information a été révélée par The Hollywood Reporter : le fondateur de la maison, resté en poste après la vente à Embracer, a été remplacé par Jay Komas, nommé CEO par intérim.

Pour mesurer ce que ce départ représente, il faut revenir à la singularité de Dark Horse. Fondée en 1986, l’entreprise s’est construite sur une promesse simple : offrir aux auteurs un cadre où scénaristes et dessinateurs seraient traités en partenaires.

C’est Embracer elle-même qui le rappelait lors de l’annonce du rachat fin 2021, en soulignant que cette formule avait permis à Dark Horse de devenir le troisième éditeur de comics aux États-Unis. Dans cette trajectoire se croisent Hellboy, Sin City, The Umbrella Academy, mais aussi une politique de licences impressionnante et une place pionnière dans l’introduction du manga traduit sur le marché américain.

Le comics américain secoué

Le noeud gordien se situe pourtant moins dans le départ de Richardson que dans le profil de son remplaçant. Jay Komas vient de l’univers du jeu vidéo et du pilotage de franchises. Son parcours passe par Google, LucasArts, Activision Blizzard et Electronic Arts.

Chez Embracer, il dirige le Middle Earth Group, l’entité dans laquelle Dark Horse a été rangée. Le message devient difficile à manquer : l’éditeur n’est plus seulement perçu comme une maison de bande dessinée, mais comme une pièce d’un ensemble bien plus vaste, structuré autour de la valorisation d’actifs culturels.

Embracer n’a d’ailleurs jamais caché cette logique. Lors de l’acquisition, le groupe expliquait vouloir renforcer ses capacités « transmédiatiques » grâce à l’expertise de Dark Horse dans le développement de contenus, l’édition de comics et la production pour le cinéma et la télévision. Dans le même document, la société insistait sur un catalogue de plus de 300 propriétés intellectuelles, jugées attractives pour une future exploitation sur plusieurs supports.

Puis, en mai 2025, au moment de préparer sa transformation en Fellowship Entertainment, l’entreprise précisait sa stratégie : faire du jeu et de l’édition le cœur d’un dispositif complété par les licences, les comics, les produits dérivés, le film et la distribution.

La BD devenu un actif global

Cette réorganisation se lit de deux manières. La première, optimiste, consiste à y voir une machine plus puissante, capable d’ouvrir aux créateurs des débouchés nouveaux. Richardson lui-même saluait le rachat en affirmant : « Je ne peux pas exprimer l’enthousiasme que je ressens alors que Dark Horse entre dans ce nouveau chapitre de son histoire. »

Il ajoutait que les synergies promises ouvraient des perspectives inédites pour la société, ses créateurs et ses partenaires. Dans cette hypothèse, la BD ne perd pas sa place : elle devient la rampe de lancement d’univers appelés à circuler partout.

Mais l’autre lecture, plus inquiète, mérite autant d’attention. Quand un groupe parle d’« expansion de l’IP à travers de multiples catégories », il emploie le vocabulaire de la convergence, pas celui de l’aventure éditoriale. Or Dark Horse a longtemps incarné autre chose : un refuge pour des auteurs attachés à la propriété de leurs œuvres et à une liberté de ton rare dans le comics américain. La réaction de Mike Mignola, créateur de Hellboy, dit exactement cela. Il a résumé la situation d’une formule abrupte : « Dark Horse, c’était Mike Richardson. »

Cette phrase pèse lourd, parce qu’elle renvoie à une confiance. Mignola rappelait aussi que Dark Horse était, pour lui, le seul foyer envisageable pour Hellboy, et que Richardson l’avait laissé travailler pendant trente ans à sa manière. Derrière le changement de gouvernance, il y a donc davantage qu’un simple jeu de chaises musicales. Il y a un déplacement du centre de gravité : de la relation avec les auteurs vers l’architecture d’un portefeuille de marques.

L’épisode dépasse ainsi le seul cas Richardson. Il raconte la globalisation des industries culturelles, la financiarisation des imaginaires et la transformation progressive de maisons nées d’une aventure éditoriale en composantes d’écosystèmes gouvernés par la logique de franchise.

40 années de carrière, ab urbe condita

Il pose aussi une question plus intime, presque douloureuse, que connaissent bien des fondateurs après une cession : à partir de quand cesse-t-on d’être chez soi dans ce que l’on a bâti ? En 2021, Embracer assurait que Richardson garderait la direction de Dark Horse. Quatre ans plus tard, l’entreprise existe toujours, mais la boussole a changé de main.

Le cas Dark Horse rappelle enfin qu’une vente ne règle jamais seulement un problème de taille ou de financement. Elle engage une vision. Entre croissance, sécurité et fidélité à une ligne, l’équilibre demeure fragile. Chez Embracer, la réponse paraît désormais claire : l’avenir se joue dans la circulation intensive des propriétés intellectuelles.

Reste à savoir si, dans ce nouvel ordre, la singularité éditoriale qui a fait la valeur de Dark Horse demeurera un principe vivant, ou un simple argument d’héritage. La brutalité du calendrier, elle, n’a rien d’anodin : écarter le fondateur au seuil de ce quarantième anniversaire revient à solder une époque pour en installer une autre.

Crédits photo : Dark Horse

Par Clément Solym

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