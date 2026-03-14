Bibliosurf passe à la recherche sémantique boostée à l'IA

Une recherche qui comprend, pas seulement qui cherche

L'ancien moteur de recherche fonctionnait par correspondance exacte de mots-clés. Taper « polar nordique ambiance sombre » ne donnait rien si ces mots exacts n'apparaissaient pas dans les fiches. La nouvelle version comprend le sens de la question.

Derrière cette évolution, une architecture en trois niveaux. La recherche exacte identifie d'abord les titres et auteurs correspondant précisément à la requête. La recherche floue tolère les fautes de frappe et les approximations — « marc vilard » trouve « Marc Villard » sans broncher.

Enfin, la recherche sémantique va plus loin : elle compare le sens de la question avec le contenu de chaque fiche, même sans mot commun. « Un roman sur la solitude dans les grandes villes » trouve des livres qui parlent d'isolement urbain sans que ces termes exacts soient présents.

Les choix techniques

La vectorisation — transformation du texte en représentation mathématique du sens — est assurée par Voyage AI et son modèle voyage-3-large , spécialisé pour les documents longs en plusieurs langues. Les vecteurs sont stockés dans une base PostgreSQL étendue par pgvector, hébergée sur un VPS OVH. La recherche floue repose sur l'extension pg_trgm de PostgreSQL.

La synthèse et la rédaction de la réponse sont confiées à Claude Haiku d'Anthropic — un modèle d'IA rapide, précis et économique, choisi délibérément pour maintenir des coûts raisonnables tout en offrant des réponses de qualité. C'est ce même souci d'indépendance économique qui a guidé l'ensemble des choix techniques : des outils performants, maîtrisés, sans dépendance à des infrastructures propriétaires coûteuses.

Ce que ça change pour le visiteur

Poser une question en langage naturel — « des romans dans le style de Marc Villard », « une lecture angoissante pour l'été », « de la littérature islandaise contemporaine » — et obtenir une réponse rédigée, avec des liens directs vers les fiches Bibliosurf. Comme si on demandait conseil à quelqu'un qui connaît bien le catalogue.

Un modèle économiquement viable

L'un des enjeux centraux du projet était de construire un service intelligent sans que les coûts d'exploitation ne deviennent insoutenables pour un site indépendant. Le bilan est encourageant.

L'indexation initiale — 17.000 notices de romans et 5000 fiches auteurs vectorisées via Voyage AI — a coûté 2,50 $. Une dépense unique, amortie sur l'ensemble de la durée de vie du catalogue. Les mises à jour quotidiennes, ciblées sur les nouvelles notices, représentent un coût marginal.

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Pour la génération des réponses, le choix de Claude Haiku plutôt que des modèles plus puissants — mais dix fois plus onéreux — s'est imposé naturellement. À raison de 200 requêtes par jour, la facture Anthropic devrait avoisiner les 3 à 5 euros par mois. Un coût parfaitement absorbable pour un site indépendant, qui permet d'envisager sereinement la mise en production sans dépendre de subventions ou de monétisation agressive.

C'est cette philosophie — faire autant avec moins, choisir des outils ouverts et mesurés — qui caractérise depuis toujours la démarche de Bibliosurf.

Par Dépêche

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