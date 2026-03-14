Espagne, Japon, IA, Rousseau : 5 livres pour comprendre le monde autrement

Il y a des semaines où l’actualité avance en costume. Et d’autres où elle surgit avec des archives, des fantômes, des laboratoires et des ruines démographiques sous le bras. La Booksletter n’aligne pas des livres : elle ouvre des trappes. On y croise l’Espagne qui se raconte, l’Argentine qui n’en finit pas avec ses morts, le Japon qui s’efface en silence, et Rousseau qui revient hanter le présent, sac au dos et nerfs à vif.

PORTRAITS CROISÉS - Mais qu’est-ce donc que l’Espagne ?

Vidas españolas. Razón biográfica de España (« Vies espagnoles. Raison biographique de l’Espagne »), de Ricardo García Cárcel et Juan Pablo Fusi, Taurus, 2026.

En 1987, dans son ouvrage Ser español. Ideas y creencias en el mundo hispánico, le philosophe Julián Marías observait que les nations vivent aussi de l’image qu’elles se donnent d’elles-mêmes. C’est à cette fabrique symbolique que s’attachent ici Ricardo García Cárcel et Juan Pablo Fusi.

À travers une cinquantaine de figures célèbres ou moins connues de l’histoire espagnole, à l’exclusion des dirigeants, ils explorent la manière dont un pays se raconte, se projette et parfois se méprend sur lui-même. La représentation qu’une société élabore de son passé agit autant que les faits eux-mêmes : elle façonne l’imaginaire collectif, les fidélités et les fractures. Lire l’article

PROSPECTIVE - Et maintenant l’intelligence biologique artificielle

Discipline à part entière, la biologie synthétique voit ses perspectives bouleversées par l’intelligence artificielle. Il devient possible de produire des gènes artificiels qui s’expriment dans les cellules de mammifères et de fabriquer des virus entièrement synthétiques. Cette nouvelle ingénierie pourrait transformer la manière même dont la vie se développe sur Terre.

Dans Nature, Kate Adamala, biologiste synthétique à l’université du Minnesota, expose avec clarté les enjeux de cette discipline en commentant l’ouvrage d’Adrian Woolfson, cofondateur de Genyro. L’état des lieux s’étend déjà bien au-delà de ce seul horizon : création de nouvelles protéines, de nouvelles bactéries, modification de gènes impliqués dans le diabète ou l’anémie falciforme. Lire l’article

PROSPECTIVE - « Si tu enquêtes, tu ne vas pas aimer »

Carta al coronel (« Lettre au colonel »), d’Alexandra García Tabernero, La Campana, 2026.

Les Argentins se préparent à commémorer le cinquantième anniversaire du coup d’État du 24 mars 1976. Les horreurs de la dictature de Videla, tombée en 1983, continuent d’obséder les consciences, jusqu’en Espagne. Procureure à la Cour provinciale de Barcelone et professeure de droit pénal, Alexandra García Tabernero, passée aussi par la Cour pénale internationale et le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie, revient sur cette mémoire dans un livre qui tient également du témoignage personnel.

En 2013, lors d’un déjeuner familial, elle apprend qu’un lointain cousin portant son nom a eu maille à partir avec la justice argentine après la dictature. « Si tu enquêtes, tu ne vas pas aimer », lui dit-on. Elle enquête. Ce parent, le colonel Reinaldo Tabernero, fut sous-chef de la police de la province de Buenos Aires en 1977. Lire l’article

DÉMOGRAPHIE - La fin programmée du Japon

Alone in Japan: A Journey to the Future (« Dans la solitude au Japon. Voyage vers le futur »), de Tom Feiling, Allen Lane, 2026.

En 2024, d’après les dernières statistiques, la population du Japon a diminué de 908 574 personnes. Le dernier enfant japonais naîtra en 2720, calcule Hiroshi Yoshida, professeur à l’université Tohoku. Le taux de fécondité se situe sous le seuil de renouvellement depuis 1973. Tom Feiling, qui a enseigné au Japon au début des années 1990, au moment où son économie atteignait un zénith que beaucoup en Occident jugeaient à la fois exemplaire et menaçant, est revenu trois décennies plus tard.

Il décrit un pays réduit à l’ombre de lui-même, marqué par un vieillissement massif et un sentiment de solitude irrésistible. Il en aligne les traits majeurs : méfiance envers l’étranger, refus d’une immigration significative, fréquence des mariages « sans sexe », coût de l’éducation des enfants dans une société où le baby-sitting ne fait guère partie des usages. Lire l’article

LITTÉRATURE - Au Panthéon, Rousseau rumine sa paranoïa

Rousseau’s Lost Children (« Les enfants perdus de Rousseau »), de Gavin McCrea, John Murray, 2026.

Voici un objet littéraire difficile à classer : une biographie intellectuelle de Jean-Jacques Rousseau, doublée d’un roman épistolaire — y compris par courriels — sur les amours complexes de Gavin, jeune doctorant irlandais, et de son directeur de recherche, universitaire sadique et manipulateur. Mais l’entreprise se complique encore : Gavin voyage dans le temps, du début du XXIe siècle au dernier tiers du XVIIIe, cherche Rousseau, gagne sa confiance et se promène longuement avec lui autour de Paris.

Au fil de ces marches, plus ou moins thématiques, le thésard explore la pensée de son compagnon et le pousse dans ses retranchements philosophiques, espérant trouver dans la perspective rousseauiste de quoi éclairer ses propres embarras. Lire l’article

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Par Nicolas Gary

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