Un chef-d’œuvre oublié de la fantasy féminine refait surface en librairie

Son voyage la mène à travers royaumes, métamorphoses et territoires inconnus, des contrées lointaines du nord jusqu’aux portes de Constantinople. Au fil de ce périple, Halla est guidée par la sagesse des animaux, mais confrontée aussi à la cruauté des hommes.

Entre épopée nordique et conte initiatique, ce récit à la fois merveilleux et tragique célèbre la différence et la liberté. Naomi Mitchison y compose une œuvre singulière, souvent considérée comme un chef-d’œuvre oublié de la fantasy poétique et féminine, où la découverte du monde passe avant tout par la quête de soi.

À la fois lumineux et empreint de magie, Voyage léger s’adresse autant aux jeunes lecteurs qu’aux lecteurs plus aguerris. Par son ton mêlant légèreté, sagesse et profondeur, l’autrice propose un récit à la portée universelle.

Les éditions Callidor vous proposent les premières pages en avant-première :

Naomi Mitchison (1897-1999) est une romancière, poétesse et militante écossaise. Autrice prolifique ayant traversé tout le XXᵉ siècle, elle a exploré des genres variés — histoire, mythologie, fantasy et science-fiction — avec une grande liberté. Son œuvre, qui mêle imagination littéraire et engagement humaniste, se situe à la croisée du conte et de la fable politique, faisant d’elle l’une des grandes voix oubliées du XXᵉ siècle.

Samantha Shannon, née en 1991, est une romancière britannique révélée par sa série The Bone Season. Elle s’est imposée comme l’une des figures majeures de la fantasy contemporaine. Son roman Le Prieuré de l’Oranger, publié en français chez De Saxus, et sa suite ont rencontré un large succès, son univers étant parfois comparé à un Game of Thrones au féminin.

Caroline Leibel, née en 1999, est une illustratrice française diplômée de l’école des Gobelins. Elle travaille aujourd’hui dans le domaine de l’animation et réalise également des illustrations pour des ouvrages jeunesse, souvent inspirées par des univers fantastiques.

Par Hocine Bouhadjera

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