Livre audio : une nouvelle formation pour les futurs éditeurs

Selon l’Observatoire du livre audio (SNE / OpinionWay), 6,8 millions de Français y ont eu recours en 2023, confirmant l’installation durable de ce mode de lecture dans les pratiques culturelles.

Pour répondre à cette évolution, les deux établissements ont intégré un module commun au Mastère Éditeur Multisupport – parcours Livre audio et podcast. L’objectif est de permettre aux étudiants en édition et en création sonore de travailler ensemble sur la production de livres audio.

Une expérimentation en conditions professionnelles

Mi-février, des étudiants de l’Asfored ont ainsi collaboré avec des étudiants de troisième année du Bachelor Son & Musique de la SAE Institute à Paris. Le projet consistait à parcourir l’ensemble du processus de production d’un livre audio : écriture, adaptation pour l’écoute, narration, direction artistique, enregistrement en studio et montage.

Les participants ont développé plusieurs prototypes de livres audio, intégrant narration, design sonore et mise en scène audio. Cette collaboration visait à confronter les approches éditoriales et techniques, dans des conditions proches de celles du secteur professionnel.

De nouvelles compétences pour l’édition

Le développement du livre audio et du podcast modifie progressivement les métiers de l’édition. Les éditeurs doivent désormais concevoir des textes qui ne sont plus seulement destinés à la lecture, mais aussi à l’écoute. Cela implique de travailler avec des ingénieurs du son, de prendre en compte les contraintes d’enregistrement et d’intégrer les codes narratifs propres aux formats audio.

Dans cette perspective, l’Asfored et la SAE Institute souhaitent rapprocher les compétences éditoriales et les savoir-faire techniques liés à la production sonore. Après cette première expérimentation, le module devrait être intégré durablement aux formations des deux établissements à partir de la rentrée 2026.

Deux acteurs de la formation aux industries créatives

Créé en 1972 à l’initiative du Syndicat national de l’édition, l’Asfored est un organisme spécialisé dans la formation aux métiers du livre. Il propose des cursus en apprentissage, de la prépa au master, ainsi que des programmes de formation continue et une école dédiée à la traduction littéraire.

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La SAE Institute, présente dans plusieurs pays européens, forme pour sa part aux métiers de l’audiovisuel, du son, de l’animation ou encore du jeu vidéo. Le réseau européen compte 21 campus et fait partie du groupe AD Education, qui rassemble plus de 42.000 étudiants dans les industries créatives.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

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