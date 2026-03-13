Les Rencontres du 9e Art s’installent dans toute la ville d’Aix-en-Provence

Au programme de cette édition 2026 : un hommage au mythique Hugo Pratt et à son célèbre personnage Corto Maltese, une immersion dans la scène contemporaine finlandaise avec le collectif KutiKuti, une collaboration franco-allemande inédite réunissant Joëlle Jolivet et Katrin Stangl, ainsi qu’une exposition en plein air consacrée à l’illustratrice jeunesse Gaëlle Alméras, publiée par Maison Georges. L’affiche de cette année a été confiée à l’artiste berlinoise Katia Fouquet.

Un parcours d’expositions et de rencontres

Pendant deux mois, le festival propose aux visiteurs un véritable parcours d’expositions réparti dans différents lieux d’Aix-en-Provence. Ce programme est rythmé par un calendrier de rencontres avec les artistes et les invités associés.

Chaque semaine, le public pourra participer à de nombreux rendez-vous : ateliers créatifs, visites guidées et moments participatifs, destinés aussi bien aux enfants qu’aux adultes. L’ensemble de cette programmation se veut ouverte à tous et entièrement en accès libre.

Plus de 70 ateliers gratuits pour découvrir la création graphique

Le festival met également l’accent sur la pratique artistique avec plus de 70 ateliers gratuits proposés durant toute la durée de l’événement.

Les participants pourront expérimenter différentes techniques graphiques : encrage, gravure, aquarelle, typographie, cartographie, collage, tampons ou dessin. Ces ateliers permettent de découvrir les univers et les méthodes de travail des artistes invités.

Des activités plus calmes sont aussi prévues pour les plus jeunes, notamment des séances de lecture accessibles aux enfants dès 3 ans. Les inscriptions aux ateliers sont disponibles sur le site BD-AIX.COM.

Une affiche pop signée Katia Fouquet

Pour l’édition 2026, l’affiche officielle a été réalisée par Katia Fouquet, autrice et illustratrice basée à Berlin.

Son travail graphique explore régulièrement les stéréotypes et les structures de pouvoir, souvent à travers une esthétique futuriste et parfois dystopique. En Allemagne, l’artiste a déjà publié plusieurs romans graphiques.

Son ouvrage le plus récent, The Future is…, publié aux éditions Carlsen, réunit quatorze artistes féministes imaginant ce que pourrait être le monde dans cent ans. Katia Fouquet connaît déjà le festival aixois : elle y avait exposé pour la première fois en France lors de l’édition 2018, avec l’installation Woman with weapons.

Un kiosque BD au cœur du festival

Pendant toute la durée des Rencontres du 9e Art, La Galerie Miniature, installée dans un ancien kiosque à journaux situé place Bellegarde, proposera une programmation spéciale. Ce lieu est animé par l’association Automatikart, fondée par les artistes plasticiens Emmanuelle de Rosa et Didier Gianella. En plus de ses activités habituelles, le kiosque accueillera la collection des journaux BD du festival.

Depuis 2021, les Rencontres du 9e Art publient en effet des journaux illustrés réalisés par des auteurs et autrices de bande dessinée. Imprimés sur rotatives et distribués gratuitement, ces journaux ont pour objectif de faire découvrir la bande dessinée dans des lieux inattendus. La collection compte aujourd’hui 33 titres différents.

Depuis plus de vingt ans, le festival met en avant la diversité de la création contemporaine en bande dessinée, tout en établissant des passerelles avec d’autres disciplines artistiques comme le cinéma, l’animation, la musique ou les arts graphiques.

Contrairement à de nombreux événements centrés sur les dédicaces et concentrés sur un week-end, les Rencontres du 9e Art ont fait le choix d’une programmation étendue dans le temps, permettant au public de découvrir les expositions et les propositions artistiques sur plusieurs semaines.

Ci-dessous, le détail des expositions :

Crédits photo : Katia Fouquet (Rencontres du 9e Art)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com