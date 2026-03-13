Atlantide 2026 : des tables rondes pour interroger le monde à travers la littérature

L’un des fils rouges de cette édition s’intitule « Dans le désordre des sociétés », un cycle de rencontres qui interroge les mécanismes de pouvoir, de corruption et de transgression dans différents contextes politiques. Plusieurs tables rondes mettent ainsi en regard des écrivain·es dont les œuvres décrivent des institutions fragilisées, des systèmes politiques dévoyés ou des sociétés en crise.

La rencontre « Tous·tes pourri·es », organisée samedi 21 mars à 13 h au Lieu Unique (grand atelier), réunit DOA, Cristian Fulaș et Nedjma Kacimi, sous la modération de Caroline de Benedetti. À partir de leurs romans, les trois auteur·ices plongent dans les mécanismes de la corruption politique et de l’emprise de l’argent sur les institutions, questionnant la capacité de la littérature à dévoiler les dérives du pouvoir et les compromis moraux qui en découlent.

Dans la même dynamique, la table ronde « Le grand détournement » se tient samedi 21 mars à 15 h au Lieu Unique (grand atelier) avec Arno Bertina, Cristian Fulaș et Nedjma Kacimi, modérée par Catherine Pont-Humbert. Les trois écrivain·es y explorent des sociétés marquées par la domination, les institutions défaillantes et les arrangements avec la morale, révélant comment la fiction peut saisir les logiques de corruption et les failles des systèmes politiques contemporains.

Une autre conversation, « Good cop, bad cop », réunit Yonatan Sagiv, DOA et Ahmet Altan autour de récits situés entre Tel-Aviv, la Turquie et d’autres zones troubles du pouvoir contemporain. Les personnages y évoluent dans des univers où la frontière entre loi et transgression devient incertaine, révélant les ambiguïtés de l’autorité et les tensions propres aux sociétés contemporaines.

Quand les romans racontent les fractures du monde

Au-delà de ce cycle, d’autres tables rondes prolongent ce dialogue entre littérature et société. La rencontre « Destins hybrides », programmée samedi 21 mars à 12 h au Lieu Unique (salon de musique) avec Katia Belkhodja, Abdelaziz Baraka Sakin et Rouda, aborde les identités façonnées par l’exil, la guerre et les déplacements. Les récits évoqués interrogent la manière dont les personnages se construisent dans des contextes historiques et politiques marqués par les ruptures et les migrations.

La table ronde « Refuser l’ordre du monde », prévue dimanche 22 mars à 16 h au Lieu Unique, réunit Hélène Aldeguer, Arno Bertina et Jacinta Kerketta. À travers leurs œuvres, les auteur·ices y abordent la littérature comme forme de contestation sociale, qu’il s’agisse de retracer l’histoire de figures militantes, de dénoncer les hiérarchies sociales ou de critiquer les dérives économiques et politiques.

Ces rencontres illustrent l’ambition du festival Atlantide : faire dialoguer les voix littéraires du monde pour mieux comprendre les sociétés qui les traversent. Entre récits politiques, histoires d’exil ou portraits d’institutions fragilisées, les tables rondes offrent ainsi un espace où la fiction devient un outil pour penser les fractures du présent.

Crédit photo : Michael Meniane Lensman Studio

Par Clotilde Martin

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