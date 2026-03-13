Japan Expo 2026 : le créateur de Baki, invité d’honneur pour les 25 ans du festival

Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont annoncé la venue d’un invité de prestige : Keisuke Itagaki, mangaka mondialement connu et créateur de la saga Baki, figure majeure du manga d’arts martiaux.

Maître du manga de combat

Invité d’honneur manga de cette édition 2026, Keisuke Itagaki s’est imposé comme une référence internationale du manga d’action. Sa série Baki, lancée en 1991 dans le magazine Weekly Shōnen Champion (Akita Shoten), est devenue l’une des sagas les plus emblématiques du genre.

L’histoire suit Baki Hanma, un jeune combattant déterminé à devenir l’homme le plus fort du monde et à surpasser son propre père, Yujiro Hanma, considéré comme le combattant ultime. La série se distingue par son approche spectaculaire des arts martiaux, mêlant combats extrêmes, physiologie poussée et affrontements entre personnages surhumains.

Depuis sa création, la franchise Baki a dépassé les 100 millions d’exemplaires vendus dans le monde et s’est déclinée en plusieurs séries successives — plus de 150 volumes répartis en six cycles narratifs, dont la dernière partie actuellement publiée, Baki Rahen.

Un parcours marqué par les arts martiaux

Avant de devenir mangaka, Keisuke Itagaki a lui-même cultivé une relation étroite avec le monde du combat. À 20 ans, il s’engage dans les Forces terrestres d’autodéfense japonaises et est affecté pendant cinq ans à la première brigade aéroportée de Narashino.

Parallèlement à sa carrière militaire, il pratique la boxe amateur et participe au championnat national japonais. Cette expérience personnelle des sports de combat nourrira profondément l’univers brutal et spectaculaire de Baki. La présence de Keisuke Itagaki à Japan Expo devrait permettre aux fans européens de rencontrer l’un des auteurs les plus influents du manga de combat contemporain.

L’affiche officielle de l’édition 2026

Pour accompagner cette édition anniversaire, l’affiche officielle de Japan Expo 2026 a été réalisée par Aurore, illustratrice et autrice de bande dessinée qui signe les visuels du festival depuis 2006.

Passionnée de manga et d’imaginaire, Aurore avait fondé dès 1995 l’un des premiers fanzines français de bande dessinée de style manga, MyCity. Après des études d’agronomie, elle se lance dans l’animation puis publie sa première série BD en 2003 chez Delcourt.

Depuis, elle a signé plus d’une dizaine d’albums, parmi lesquels Elinor Jones, Harfang, Lady Liberty, Pixie ou encore Kookabura Universe. Elle travaille actuellement sur une adaptation en bande dessinée du classique de Jane Austen Orgueil et Préjugés, dont le premier tome est paru aux éditions Soleil.

Installé depuis 2006 au Parc des expositions de Villepinte, le festival rassemble aujourd’hui plus de 800 exposants et des centaines d’animations sur plusieurs scènes et espaces thématiques. Pour ses 25 ans, Japan Expo promet une édition particulièrement riche, mêlant invités internationaux, avant-premières, expositions et célébrations de la culture japonaise sous toutes ses formes.

Crédits photo : Japan Expo

Par Hocine Bouhadjera

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