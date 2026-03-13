Le coquelicot noir de Diane Peylin : dans la solitude d’une secret étouffant

Son amoureuse voudrait bien comprendre ce que Jim cache au fond de lui. Car Jim ne s’est pas toujours prénommé Jim. Enfant il s’appelait Malo, et il aimait par-dessus tout, les champs de coquelicots et il vivait une enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de ses grands- parents dans leur région d’origine pour leur retraite. Il va être abusé sexuellement par son grand-père et sa vie s’est transformée en cauchemar.

Le coquelicot noir est un roman écrit comme un récit journalistique d’un fait divers, froid, à la troisième personne du singulier, qui n’épargne pas le lecteur de la distance avec le héros. Narration habilement construite, Diane Peylin remonte le cours du temps de l’ignoble pour comprendre la fragilité du présent.

Un enfant abusé est rarement un adulte épanoui, et Jim le ressent avec énormément de sensibilité et de lucidité. Mais avouer, mettre des mots sur son mal-être nécessite un apprentissage de la douleur, accorder de la confiance à l’être aimé, ne pas céder à se dérober avec des psychotropes.

C’est un long chemin qu’entreprend Jim pour parler, se faire aider. C’est un chemin périlleux qu’entreprend Malo pour un jour, se refuser à son grand-père. Le roman est nourri des parcours de ces deux personnages pour qu’à la fin, réconciliés, ils ne fassent plus qu’un : Jim l’adulte en colère qui se reconstruit, Malo, l’enfant abîmé, amputé de l’innocence à laquelle il avait droit, emmuré dans sa

culpabilité et ses peurs.

C’est une lecture difficile, Diane Peylin nous prévient en préambule du roman, proche , très proche de la réalité pour que nous soyons sensibilisés à ce que peut endurer, ressentir, un enfant violé, pris dans les griffes d’un ogre de proximité. Le silence des adultes est une chape de plomb qui enferme l’enfant dans des interrogations qui portent en elles culpabilité et douleur physique.

Alors, pour se préserver, Malo devient un pantin désarticulé, une poupée jouet de son grand-père et se dissocie, se dédouble pour ne pas affronter la réalité. La réalité cependant le rattrape avec un retard dans l’apprentissage de la lecture, des difficultés de motricité et un changement d’humeur. S’il tente plus tard d’oublier, Malo devenu Jim, son corps garde les souvenirs de l’enfance, cicatrices invisibles à l’œil nu, mais plaies ouvertes , à vif, qui mordent au moment les plus fragiles, qui rappellent l’insupportable.

Pour son huitième roman, l’autrice s’est beaucoup documentée et a énormément pensé son écriture avant de coucher sur papier une abominable réalité. On ne sort jamais indemne de la violence subie, la vulnérabilité d’un enfant se propage en ombre sourde et dévastatrice sur l’adulte, elle l’accompagne tout au long d’une vie.

La romancière sans tomber dans le pathos , explore avec justesse cette ombre que tente de fuir Jim et celle qui a avalé Malo. Si l’apitoiement est verbalisé et apporte son lot de consolation, le silence alimente un soliloque qui bute et bégaie sur l’injustice et l’incompréhension.

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La culpabilité de l’enfant qui pense avoir fait quelque chose de mal pour mériter le viol mute en culpabilité chez l’adulte qui n’arrive pas à se pardonner de ne pas avoir alerté à temps. Une vie foutue, bricolée avec plus de manques que de biens , trop de souvenirs à évacuer ou à intégrer pour les dissoudre, une vie de victime à recoller les morceaux d’une enfance brisée , à la recherche de miettes de bonheur.

Par Christian Dorsan

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