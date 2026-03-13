Entretien caviardé : Livres Hebdo juge “irrecevable” le droit de réponse de Jean-Yves Mollier

ActuaLitté confirme avoir pris connaissance du refus non motivé opposé par Michel Lanneau, directeur de la publication de Livres Hebdo. Nous publions ci-dessous, dans son intégralité, le communiqué transmis par le conseil de Jean-Yves Mollier.

Le directeur de la publication de Livres Hebdo et du site associé, Monsieur Michel Lanneau, a officiellement confirmé, jeudi 12 mars 2026, qu'il ne publierait pas dans les supports de Livres Hebdo le droit de réponse du professeur Jean-Yves Mollier, droit de réponse, qu'il ne juge pas, dit-il, « recevable ». Il ne donne aucune explication à cette position, alors qu'auparavant il invoquait, pour ne pas le publier, des problèmes de forme qu'il n'avance plus.

Pour rappel, Livres Hebdo a supprimé, après première diffusion, le paragraphe d’un entretien avec le professeur Jean-Yves Mollier paru le 23 février, qui concernait la fin de l’indépendance des éditeurs au sein d’Hachette depuis sa reprise par Vivendi.

Contrairement à ce qui est souvent une solution à ce genre de divergences, le directeur de la publication de Livres Hebdo ne propose même pas de publier une version révisée qui serait mutuellement acceptable. C'est un refus clair et définitif.

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Il faut imaginer que pour Livres Hebdo, le fait de « caviarder » une interview, de biaiser ainsi les propos tenus, et ce à l’insu de l’auteur, ne permet pas d'exercer un droit de réponse et ne pose aucun problème de droit moral ! Ce que nous contestons formellement.

Le professeur Jean-Yves Mollier a demandé à son Conseil de tirer les conséquences de ce refus d’insertion, et réserve tous ses droits sur le terrain du droit de réponse et celui du droit moral.

Photographie : illustration, Philippe Gillotte, CC BY-NC 2.0

Par Auteur invité

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