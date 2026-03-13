Portraits d’écrivains, Piaf, BD interactive : les expositions à ne pas manquer au salon du livre de Genève 2026

Ces propositions, accessibles à un large public, offrent aux visiteurs une autre manière d’explorer l’univers du livre et de la création.

Des portraits d’écrivains signés Yves Debraine

Parmi les expositions phares figure Portraits d’écrivains, consacrée au photographe franco-suisse Yves Debraine (1925-2011). Passionné de littérature, il a collaboré avec de nombreux titres de la presse suisse et internationale.

Photographe personnel de Charlie Chaplin et proche de Georges Simenon, Yves Debraine a également immortalisé plusieurs grandes figures de la littérature du XXᵉ siècle, parmi lesquelles Vladimir Nabokov, Albert Cohen, John le Carré ou encore Ella Maillart. Réalisés entre les années 1950 et 1990, les portraits exposés en noir et blanc témoignent d’un regard attentif porté à l’acte d’écrire, aux gestes et aux lieux où naissent les œuvres littéraires.

Édith Piaf et ses liens avec la Suisse

Une autre exposition propose de redécouvrir Édith Piaf, à travers un parcours intitulé Édith Piaf, une vie en scène et en Suisse.

Figure majeure de la chanson française, la chanteuse entretenait en effet une relation particulière avec la Suisse dès 1946. Elle s’y produisait régulièrement et y séjournait pour se reposer, souvent accompagnée de Jean Cocteau.

L’exposition revient sur ces liens à travers les photographies de Hugues Vassal, ami de la chanteuse, mais aussi grâce à de nombreuses archives sonores de la Radio Télévision Suisse (RTS) : articles de presse, interviews, concerts et enregistrements d’un disque. Le projet a été réalisé avec la collaboration de Solène Vassal, des Éditions Cabédita et de la RTS.

Patrick Chappatte et le reportage en bande dessinée numérique

Le dessinateur de presse Patrick Chappatte, figure internationale du dessin éditorial et pionnier du reportage en bande dessinée, est également à l’honneur avec l’exposition Chappatte en Amérique.

Elle dévoile les coulisses de la création de Ceux qui résistent, premier reportage de bande dessinée numérique interactif imaginé par le quotidien suisse Le Temps avec le dessinateur. L’œuvre est issue d’un reportage réalisé aux États-Unis, un an après la réélection de Donald Trump, et donne la parole à celles et ceux qui s’opposent à certaines orientations politiques du pays.

À la croisée du journalisme, du dessin de presse et de l’interactivité numérique, ce projet propose un nouveau langage narratif pensé pour le web. L’exposition présentera notamment le premier épisode du reportage sur écran, ainsi que des croquis et planches originales.

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Patrick Chappatte préside par ailleurs la fondation Freedom Cartoonists, engagée pour la défense de la liberté d’expression.

Les bibliothèques du monde photographiées par Franck Bohbot

Le salon accueillera également Palais des livres, une exposition consacrée aux plus belles bibliothèques du monde à travers l’objectif du photographe français Franck Bohbot.

Présentée en avant-première d’une exposition prévue en septembre 2026 au Centre culturel du Manoir de Cologny, cette série révèle la dimension architecturale et symbolique de ces lieux dédiés à la lecture. Espaces monumentaux ou intimistes, écrins solennels ou chaleureux, chaque photographie met en lumière l’expérience particulière qu’offre la fréquentation d’une bibliothèque.

Franck Bohbot est connu pour ses images à l’esthétique cinématographique, qui explorent aussi bien l’architecture que les paysages urbains et les portraits. Son travail a notamment été publié dans The New York Times, Vogue ou National Geographic.

Le Salon du livre de Genève proposera, par ailleurs, l’exposition L’ombre d’un rêve du photographe suisse Yann Becker. Installé à Osaka, il offrira un regard documentaire sur le Japon contemporain à travers portraits et scènes du quotidien. Côté animations, le Chantier littéraire permettra aux visiteurs de participer à des ateliers d’écriture et de création participatifs.

À l’occasion des 50 ans de la disparition d’Agatha Christie, les éditions Paquet proposeront également un parcours-enquête immersif inspiré de l’univers de la romancière. Le salon accueillera aussi Littérasciences, un parcours d’énigmes mêlant littérature et science autour de thématiques comme l’intelligence artificielle ou la biodiversité.

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Enfin, le Championnat suisse d’orthographe se tiendra le 21 mars, avec une grande dictée ouverte aux adultes et aux juniors, suivie d’une remise des prix.

À travers ces expositions et ces animations, le Salon du livre de Genève confirme sa volonté d’ouvrir la littérature à d’autres disciplines artistiques et à de nouvelles formes d’expérience culturelle, transformant la visite en un parcours mêlant lecture, découverte et participation active du public.

L’ensemble de la programmation du Salon du livre de Genève 2026 est consultable ici.

Crédits photo : @Pierre Albouy - Salon du livre 2025

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com