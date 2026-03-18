Les Templiers noirs : le premier tome des Nouvelles Enquêtes Scapola paraît aux Éditions du Tiroir

Avec ce premier tome des Nouvelles Enquêtes Scapola, Georges Van Linthout et Luc Van Linthout ouvrent un nouveau cycle d’aventure traversé par l’ombre. Des Templiers noirs fouillent les lieux sur ordre d’une autorité supérieure, puis remontent une légende oubliée, celle d’un pacte satanique scellé par des démons et l’ombre d’Heinrich Himmler. Dans les ruines, un archéologue amateur, qui se dit historien, creuse et pellette sans relâche depuis plus de vingt ans.

Le récit réunit Templiers noirs, démons, mage, dignitaires nazis, moines volatilisés et cardinaux ambitieux. Pour Alys et Ludo, faire la lumière sur ce qui entoure Holmont-les-Quatre-Calvaires promet d’être une épreuve. Ce volume lance la série Les nouvelles Enquêtes Scapola et en constitue le premier tome.

Les Éditions du Tiroir dévoilent aujourd’hui un extrait du livre en avant-première :

Né près de Liège en 1958, Georges Van Linthout vient d’un milieu artistique et a été formé aux Arts Saint-Luc. Il débute dans Spirou avant de créer Lou Smog pour Tintin. Il signe ensuite de nombreuses séries et albums, dont Falkenberg, Twins, Caméra Café et Brian Bones. Son œuvre passe du polar au récit réaliste, souvent avec son frère Stibane ou Yves Leclercq.

Lauréat du prix du scénario à Darnétal pour La Nuit du lièvre, il est reconnu pour un style réaliste et expressif, dans la lignée de l’école belge, avec des inspirations du côté de Jijé et d’Hugo Pratt. Luc Van Linthout est pour sa part dessinateur, auteur et illustrateur belge. Il a collaboré au journal Tintin, à Sherlock Holmes et à Caméra Café.

Par Samantha Trapier

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