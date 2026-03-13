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Entre Montaigne, Nerval et Pascal Quignard : le voyage littéraire d’Éric Poindron

Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

 

Le 13/03/2026 à 15:37 par Auteur invité

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Publié le :

13/03/2026 à 15:37

Auteur invité

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Foisonnant, Au cabaret des oiseaux et des songes (Le Passeur éditeur, 2024) nous transporte à travers l’espace et le temps, nous fait rencontrer telle figure actuelle du milieu littéraire, artistique ou musical, nous amène à croiser Restif de la Bretonne, ou encore quelque obscur homme de Lettres de la Renaissance, de l’âge classique. Embarquons-donc avec Éric Poindron, et laissons-le nous conter son histoire, SES histoires. 

Étienne Ruhaud : La couverture du livre indique qu’il s’agit d’un « roman d’escapades ». Peux-tu nous en dire davantage sur cette appellation ?

Éric Poindron : J’aime, si c’est encore possible, inventer des « genres », ou, mieux peut-être, me méfier des genres et inventer mes propres genres. Aujourd’hui, tout ou presque est « roman ». Le moindre récit, le moindre témoignage devient roman car c’est ce que le lecteur attend et les « grands éditeurs » l’ont bien compris. Je ne crois pas beaucoup à cette combine, aussi je cherche autre chose. 

J’aime beaucoup cette définition anonyme : « Roman : une petite histoire, généralement d’amour. »

Je voulais sous-titrer mon livre « roman de voyage » et c’est mon éditeur qui a proposé « escapade », qui donne justement un côté romanesque, fantaisiste ou « baron perché » à mon livre. 

Mon ami Pascal Quignard a expliqué que ce qui l’ennuie dans le mot roman, c’est que ça voudrait dire : « Tout ce qui sera dans ce livre sera faux. Dans le mot essai ou autobiographie, tout serait vrai. »  Et il ajoute : « Pourquoi voulez-vous à l’avance que je confisque une part de moi, de ce que je pourrais dire de mon expérience. Je veux à la fois le faux, à la fois le vrai. Je veux pouvoir dire « je », « il », « nous », pouvoir faire fonctionner tout le pronominal. Malheureusement chaque genre habituellement employé n’est qu’un fragment de la ressource pronominale. C’est un peu comme si on avait demandé pendant des siècles aux musiciens de composer en la majeur, à d’autres en ut et à d’autres en si bémol. »

En somme, je m’efforce -sans me forcer- d’écrire sans savoir où je vais et encore moins qui je suis. Car nous ne sommes jamais ce que nous sommes.

Étienne Ruhaud : Les escapades, ce sont sans doute les nombreux voyages auxquels tu fais allusion. D’ailleurs, tu cites souvent de grands errants, comme Nerval ou Nicolas Bouvier. Te considères-tu comme un « écrivain-voyageur », ou réfutes-tu cette expression ?

Éric Poindron : Je ne crois pas beaucoup à ce « statut » d’écrivain-voyageur. Gilles Lapouge le rappelait à juste raison : Nicolas Bouvier n’est pas un écrivain-voyageur, c’est un écrivain tout simplement, et un grand. Quant à Jacques Lacarrière, il se demandait ce que ça ferait si on coupait en deux, dans le sens de la longueur, un écrivain-voyageur. Est-ce qu’il y aurait un écrivain d’un côté et un voyageur de l’autre ?

Je répondrai par une pirouette : 

Comme le croyait peut-être ce cartographe imaginé, ouvrez votre livre par une carte justement imaginaire, ou non, et sur la couverture, écrivez avec sobriété « récif » plutôt que « récit » et même le lecteur le plus rétif sera prêt à embarquer avec vous pour l’aventure. Puis couchez sur le chemin, et enfin sur la feuille vagabonde, tout ce que les petits cailloux blancs n'ont pas pris le temps de raconter.

Ou par une seconde pirouette : Je suis un écrivain qui marche, suivi de très près par un marcheur qui écrit. 

Étienne Ruhaud : Tu évoques fréquemment les carnets que tu noircis, au hasard des routes et des rencontres. Peut-on parler de journal intime ? Ou de récit autobiographique ? 

Éric Poindron : Les carnets sont des compagnons. Ni journaux, ni autobiographies, ce sont plutôt des paysages. Avec un carnet, on se sent moins seul. Je prends des notes depuis que j’ai dix-huit ans. Ce sont des fragments et des pistes, très rédigés. Comme une cuisine modeste ou un établi. Puis j’archive.

Un exemple du matin : 

« Comme il existe des portes derrière les portes, il existe des temps dérobés derrière le Temps et des vérités enfouies derrière la vérité. Ainsi, il existe toujours une grille à traverser en direction de cet antan si bavard et si proche. »

Étienne Ruhaud : Tu cites à plusieurs reprises Montaigne, reprenant l’expression « à sauts et à gambades », qu’on retrouve dans les Essais. Écrire te permet-il de t’analyser ? S’agit-il ici d’un ouvrage introspectif ?

Éric Poindron : Je crois qu’un livre est toujours fatalement introspectif, surtout si l’on s’en défend. Toutefois, ça n’est pas du tout ce que je cherche. Mon « Moi intérieur », si tant est qu’il existe, m’intéresse très peu. 

Quant à Montaigne, l’homme sage et le voyageur, je trouve que c’est un bon compagnon de route, solide et discret. Pour lui rendre hommage, j’ai ainsi qu’il le fit, déposé des citations sur les poutres de mon bureau, une citation de Juvenal inventé, par exemple : 

« Ici-bas, efforçons-nus de vivre dans une ambitieuse pauvreté. »

Étienne Ruhaud : Tu parles de toi, certes, mais aussi, beaucoup des autres, et notamment des auteurs actuels, parmi lesquels Pierre Michon, Pascal Quignard, Gilles Lapouge, ou Gérard Macé notamment. Écrire te permet-il de célébrer l’amitié ?

Éric Poindron : Je parle de moi dans ce livre car c’est un peu l’exercice et c’était la demande de l’éditeur, à savoir me raconter à travers mes voyages. 

Je parle des écrivains que j’admire avant tout et qui sont mes amis dans la vie réelle ou à travers les siècles, ce qui ne change pas grand-chose car je m’arrange sans difficulté avec les siècles. Par exemple, Scarron, Saint-Amant, Chassignet ou Restif de la Bretonne sont des compagnons aussi importants et vivants que mon ami Dominique, vigneron, poète à sa jolie manière et humaniste que je fréquente presque chaque jour. 

Étienne Ruhaud : De même, si ce Cabaret des oiseaux et des songes paraît essentiellement autobiographique, tu relates de nombreux faits historiques : qu’il s’agisse de l’épopée napoléonienne, du XVIIIème siècle ou de l’Antiquité. Tu déclares ne pas avoir étudié à la faculté, te décrivant comme un autodidacte. Lis-tu, pour autant, les historiens ? Dans quelle mesure l’Histoire t’inspire ? 

Éric Poindron : J’ai lu beaucoup d’historiens quand j’étais plus jeune et m’ennuyais à l’école mais aujourd’hui, je leur préfère les ethno-folkloristes, par exemple. Ou les témoins, ceux qui ont fréquenté les coulisses de l’Histoire.

Les voyageurs, les cuisiniers, les diaristes et même les anonymes. Pour comprendre Napoléon et la campagne de Russie, il faut lire les Mémoires du sergent Bourgogne. Ou pour entrevoir le milieu mondain et littéraire « fin de siècle » et « Belle époque », il suffit de se plonger dans le délicieux Journal de l’abbé Mugnier. J’ai un grand appétit pour les arrière-cuisines. 

Étienne Ruhaud : Contrairement à beaucoup, tu sembles croire en la littérature contemporaine, et même en la littérature tout court. Qu’est-ce qui explique cet optimisme ? 

Éric Poindron : Je ne crois pas en la littérature contemporaine et je lis très peu d’auteurs vivants en dehors des amis. Je survole la littérature contemporaine mais je lis beaucoup d’articles « sur » la littérature contemporaine. Je me sens en compagnonnage avec l’artificier Philippe Bordas, Patrice Jean ou Patrick Cloux et quelques autres, des vieux mousquetaires vaillants égarés dans ce siècle.

J’aime la langue qui cabriole ou fait des ruades comme les « chevau-légers » du roi mais je la trouve très rarement dans le roman contemporain. Aux rentrés littéraires, je préfère relire Fermina Márquez de Valery Larbaud, La Conspiration de Paul Nizan, Les Étonnements de Guillaume Francœur d’André Fraigneau ou Le Château de l’horloge de Lise Deharme. 

Étienne Ruhaud : À ce propos, tu as aussi exercé des activités éditoriales. Peux-tu nous en dire plus ?

Éric Poindron : J'ai toujours été éditeur et ce, bien avant de le devenir. Quand j'étais adolescent, j'avais entendu ce cher François Truffaut déclarer : « Si je n'avais pas été cinéaste, j'aurais été éditeur. » Je ne savais pas ce qu’était un éditeur, aussi j'ai cherché et me suis dit : « Je veux devenir ça. »

J’ai « appris à devenir » éditeur auprès de William Théry, des éditions « À L’écart », en province et à l’âge de vingt-ans, qui éditait sur une vieille machine « au noir » Heidelberg des ouvrages confidentiels et bibliophiliques. Des extraits d’Aphrodite de Pierre Louÿs, des lettres de Huysmans, de Max Jacob ou de Léon Cladel, des reliquats d'Apollinaire, ou des études solides sur Gérard de Nerval. 

Mes deux grands modèles dans l’édition sont les inclassables Patrick Mauriès et sa merveilleuse collection devenu maison d’édition Le Promeneur et Samuel Brussell et son extraordinaire catalogue chez Anatolia. L’un est l’autre sont à mes yeux la quintessence de la curiosité et de la liberté

Plus tard, j’ai créé ma propre maison d’édition en Champagne. Plus tard encore, et encore aujourd’hui, comme directeur de collection, j‘ai édité des humains que j’aimais et des textes qui n’intéressaient pas grand monde car c’est en somme ce qui m’intéresse. 

Étienne Ruhaud : On est frappé, aussi, par l’attention portée à des auteurs complètement méconnus, ou oubliés, tel Maurice Renard, ou le poète italien Guido Gozzano (1883-1916). Souhaites-tu, en partageant ton érudition, faire découvrir ces créateurs à un public plus large ?

Éric Poindron : Dans tous mes livres (une quarantaine en quarante ans) et dans tous mes textes, je glisse des secrets et des textes méconnus. Les écrivains oubliés ou peu lus sont des secrets. Aussi et ainsi, je partage mes secrets. C’est encore une manière d’être avant tout éditeur. 

Étienne Ruhaud : Tu sembles faire le même constat de Gérard Genette dans Palimpsestes. Tout aurait déjà été dit, ou écrit, et nous ne ferions que répéter, avec plus ou moins de bonheur. Est-ce pour cela que tu te places, délibérément, dans le sillon d’autres écrivains que tu cites abondamment ? 

Éric Poindron : Dans Le traité de Narcisse, André Gide écrit que « Tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoute, tout est toujours à redire. »  Il est possible d’appliquer cette sentence à la littérature. Bien sûr que tout a déjà été écrit et que, dans le même mouvement, tout reste à écrire. Alors, il faut trouver une petite place ; alors, comme le sait Lamartine, il faut se reculer de la foule pour agir. Quant aux écrivains conviés, c’est une manière de les saluer et de les vivifier. 

Étienne Ruhaud : Quand la lecture vous prend par le col, elle ne vous lâche plus (p. 47-48). Dans un entretien, Pascal Quignard, dont tu parles (cf. plus haut), déclare être avant tout un lecteur (avant d’être un écrivain, précisément). Que penses-tu de cette affirmation ? La partages-tu ? 

Éric Poindron : La lecture est assurément une activité et non une passivité. L’écrivain lit pour « s’inviter » puis s’affranchir et, peut-être, laisser quelques traces à son tour. Une universitaire m’avait un jour demandé si un écrivain était un lecteur et je lui avais répondu : « est-ce qu’un peintre peut se passer du musée » ?

J’allais oublier : depuis l’âge de quinze ans, je vis dans une bibliothèque démesurée qui me sert aussi de (nombreuses) maisons. 

Étienne Ruhaud : Tu sembles féru d’Histoire, donc, comme évoqué plus haut. Pourtant tu narres souvent des faits imaginaires, des rencontres impossibles entre des écrivains éloignés dans l’espace et dans le temps. Est-ce un détour vers la fiction ? As-tu écrit des romans au sens strict (des récits d’imagination) ?

Éric Poindron : Tous mes livres ou quasi sont fiction. Je ne sais qu’inventer et vois l’existence comme une malle à histoires. Même quand je me promène le matin au cœur du marais aux hérons, tout est inventé et sur/imaginé. 

Belles étoiles (éd. Flammarion), De l’égarement à travers les livres (éd. Castor Astral), L’Ombre de la girafe (éd. Bleu Autour) ou Brueghel, des secrets dans la neige (éd. Invenit) sont des véritables romans mais avec mes codes et leurs lois propres. 

Étienne Ruhaud : Restons dans le domaine de l’imaginaire. Le titre ne doit sans doute rien au hasard, puisque tu parles de « songes ». Le rêve est une seconde vie, selon Nerval, dont tu parles ici beaucoup. De fait, l’onirisme nourrit-il ton travail d’auteur ? 

Éric Poindron : J’ai peut-être la faculté de faire un pas de côté, puis plusieurs, du côté du songe, de l’irréalité et de la surréalité.  Je « vois les choses » ainsi et ce depuis l’enfance ; alors je n’ai plus qu’à raconter lesdites choses.

Quant à Nerval, il est peut-être le compagnon avec lequel je passe le plus de temps. Nous avons beaucoup de choses à nous dire et je lui invente même des histoires. Tout comme lui, je suis peut-être un rêveur en prose. 

Étienne Ruhaud :  La poésie, aussi, occupe une place centrale dans ton écriture, et d’ailleurs Au cabaret des oiseaux et des songes s’achève par deux longs poèmes. Penses-tu en venir à cette forme ? Ici, on songe souvent à ce que Jean-Yves Tadié nomme un « récit poétique ».

Éric Poindron : J’utilise très peu le mot poésie et cède le mot « poète » bien volontiers à ceux qui se croient ou se qualifient ainsi. Je poursuis seulement mon chemin et le statut ou la posture ne m’intéressent pas.

J’avais un jour demandé à Pierre Michon s’il n’avait pas des feuillets éparpillés et poétiques afin de les éditer et Pierre, taquin, m’a répondu à-peu-près ceci : « Enfin, Phrère, tu sais bien que tous mes textes sont poétiques. J’écris de la poésie, en quelque sorte, tu vois bien. C’est parce que j’aime indistinctement les chiens et les loups, comme tu le fais. »

Bien sûr que la poésie est la grande affaire de chacun, c’est pourquoi il est inutile de le mentionner. Toutefois, j’ai écrit Comme un bal de fantômes (éd.) qui est, selon moi, un roman en poèmes et en prose, qui raconte l’histoire d’un homme et de tous les hommes en cinq saisons, très immodestement comme une histoire du monde.

J’ai aussi écrit Comment vivre en poète qui n’est en aucune façon un manuel ou une méthode, mais un laboratoire « à fabriquer de la poésie ». Ainsi, je m’interroge mais m’abstiens de disserter. 

Si je devais résumer, je dirais que je ne vois pas de la poésie dans toute chose mais j’essaie d’insuffler de la poésie dans toute chose. 

Étienne Ruhaud : Ton écriture, aussi, tend parfois vers l’aphorisme. Est-ce un genre que tu pratiques ? Pourrais-tu, par exemple, publier un recueil d’aphorismes et/ou de maximes ?

Éric Poindron : Les aphorismes me viennent sans y réfléchir. Parfois je le note mais souvent, je les attribue à d’autres écrivains que j’invente.

Loin des hétéronymes, j'ai inventé bon nombre d'écrivains* qui, à force d'être évoqués et animés par d'autres, vivent très bien leurs vies sans moi ; à commencer par Johh B. Frogg, l’auteur de la sentence célèbre : « Derrière la vérité, il existe une autre vérité, laquelle est la vérité ? »,  qui a eu les honneurs de Télérama, de la Libre Belgique et que Didier Decoin, de l'Académie Goncourt, a cité en exergue de son roman Une anglaise à bicyclette – Comment peut-il le  citer sans même l'avoir lu ?

Ainsi « mes écrivains » vivent leur existence romanesque selon leur fantaisie. J'ai même affrété une diligence docile et confortable qui galope sur la route de Paris à Genève afin qu'ils puissent rêvasser librement.

Tout ce petit monde se connaît, se croise ou s'ignore et si, par hasard, je suis dans les parages, j'essaie de me faire le plus discret possible.

Les vies minuscules et imaginaires forment un chaotique chemin et les cochers de diligence et de qualité connaissent les affres et les désarrois de la route. Et Ambrosio Salamandra d'écrire dans L'Anatomiste désabusé : « N'oubliez jamais que le temps, à défaut de s'évader, se cache comme le sable et dans le sable du sablier. »

Et voici un aphorisme, ou une réflexion qui me vient : À quel moment l’écrivain est le plus menteur, lorsqu’il imagine la vie qu’il aura ou quand il raconte la vie qu’il a eue ? Ou cet autre : Un calendrier solaire est toujours à l’heure, c’est le soleil qui n’en fait qu’à sa guise.

[NdR]* Umberto Pucci, Maurice Jouande, Léon Jouve, Honoré Dancourt, Ambrosio Salamandra, Nicéphore Duchêne, Stanley Chambers Longwood, Henry de Varennes, Révérend August Sturm, Nicolas de Saint-Merry, Henri-Charles Jullian dit « L'Abbé Jullian », Hector d'Yvelines, Charles d'Estissac, Adolfo Santis, Hippolyte de Saint-Amant, Claude de Larivey, Louis Leprince-Declève, Ioan Botezãtorul Broascã, et tant d'autres qui peut-être s'ignorent. 

Étienne Ruhaud : Pour rester dans le champ linguistique et/ou stylistique, tu consacres plusieurs pages à la ponctuation. En quoi cette question t’occupe-t-elle ?

Éric Poindron : C’est en effet une occupation à part entière, un véritable temps d’étude, autant pour apprendre que pour l’égoïste plaisir de savourer. Comme la typographie, l’orthotypographie et les dictionnaires anciens, la ponctuation est depuis longtemps ma grande obsession.

J’ai toujours à portée de main le Traité de la ponctuation française (éd Gallimard) du regretté Jacques Drillon et le formidable et trop méconnu Verbier : herbier verbal à l'usage des écrivants et des lisants (éd. Maurice Nadeau). Je me promène dans ces deux livres essentiels comme dans un atlas. 

Étienne Ruhaud : Tu évoques essentiellement des auteurs, mais également des musiciens tel Marin Marais, Charpentier, Corelli ou Couperin, ou encore ton ami CharlÉlie Couture. De même, surgissent parfois des peintres, d’époques et de styles différents, tel Lubin Baugin, Chardin ou Picasso. Ces autres formes d’inspiration nourrissent-elles ta création ? Les pratiques-tu à titre amateur ?

Éric Poindron : La peinture est l’une de mes grandes obsessions et j’ai souvent écrit sur la peinture (fictions, poèmes, textes de catalogues d’exposition, ou monographies pour des débats ou la présentation d’un peintre, par exemple). Je fréquente les musées de province depuis mon enfance, comme des pièces secrètes de mon existence.

Je le raconte en partie dans Le Voyageur inachevé (éd. Castor Astral) où je promène le lecteur dans vingt-six salles de mon musée imaginaire. J’ai le sentiment de « comprendre » la peinture ou, mieux, de « m’entendre » avec la peinture. Je l’ai beaucoup étudiée et pourtant ça ne relève pas seulement de l’étude.

C’est comme une évidence que je ne cherche pas à expliquer. Je l’ai pratiquée en mauvaise élève quand j’étais au Beaux-Arts. Et plus que la peinture, je me sens plasticien. Les formes me fascinent et j’imagine des objets, des structures, des installations et des univers. J’ai aussi créé de nombreux cabinets de curiosités comme des œuvres esthétiques, cabinets qui deviennent matière à littérature. 

La musique, c’est autre chose, comme une présence que je ne comprends pas. Elle est pour moi aussi évidente que la brume, une rivière ou un fantôme. Elle est.  

À LIRE - Agnès Desarthe candidate pour entrer à l'Académie française

CharlÉlie Couture, pour le citer, c’est une histoire d’amitié et d’invisible. Je l’ai édité, nous avons fait des spectacles, des conférences et des voyages ensemble. Nous avons des conversations profondes qui sont des activités à part entière. Nous nous nous comprenons. 

Je vais vous raconter une histoire.

26 février 1980, XXe siècle. J'ai treize ans et je suis un gentil sale gosse. Je traverse le village en hiver éclairé seulement par ma lampe de poche. Je prends l'autocar à 7 heures 09 dans le froid de la Montagne de Reims et je suis fasciné par trois bonhommes : Andy Warhol jeune, Orson Welles et CharlÉlie Couture. Quarante ans plus tard, ce dernier est devenu mon ami et mon complice.  Je le vois comme un frère jumeau avec exactement dix ans d’écart. 

Étienne Ruhaud : « Mélancolie – ou dans la bile noire, tremper ladite plume pour en faire de l’encre couleur de demi-deuil » (p. 181). On sent souvent pointer chez toi une forme de nostalgie, même si tu t’en défends, ou encore quelques brumes de spleen. Écrire libère-t-il ? L’activité te rend-elle heureux ?

Éric Poindron : Je vais répondre par un poème :

Nous sommes déjà du pays de Jadis /Celui des chemins isolés et de nuit / des mémoires de brume et des rires de naguère où/Il existait un monsieur de Merveilleux/ Qu'aujourd'hui personne ne reconnaît/Et de ce Jadis/Le monde est comme une fable, avait dit un pérégrin capucin, homme de foi et d'autrefois/

Des ombres cachent d'autres ombres/Et François Couperin d'écrire qu'il avait demandé aux ombres une part de leurs ombres/ 

Le sage Jansénius avait confié à Saint-Cyran : « Nous sommes du salpêtre, nous brûlons sans laisser de trace

Ici, au XIXe siècle, en cette clairière, près du village qui possédait quatre cabarets et si peu d'église, le beau curé Zéphirin, édifia une chapelle dédiée à Saint Vincent/Il y installa des abeilles et des ruches/se fit apiculteur et vendit son miel afin de financer la chapelle 

Il existera toujours un aujourd'hui et un Monsieur de Merveilleux/

Et des ombres qui errent/Comme le salpêtre/Des ombres qui dansent/Éblouissant les traces/Que nous sommes/Quand nous sommes déjà /de Jadis »

Crédit image :  Le Castor Astral éditeur

 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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Au cabaret des oiseaux et des songes

Eric Poindron

Paru le 07/11/2024

349 pages

Le Passeur Editeur

17,00 €

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Bibliothécaire à la médiathèque L’Odyssée de Lomme, Mario Alonso retrace, dans cet entretien, la création d’un rayon consacré au livre de photographie, les choix de médiation qui l’accompagnent et l’évolution du regard du public sur ce type d’ouvrages. Il revient sur sa manière d’aborder la photographie comme un langage narratif, sur l’importance de l’éducation à l’image et les raisons qui le conduisent à intervenir lors de la prochaine journée professionnelle dédiée au livre photo, organisée à Amiens.

22/01/2026, 10:14

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Toujours vient la nuit : l'art poétique de Robert E. Howard, créateur de Conan le Barbare

Ce 22 janvier parait la première édition intégrale bilingue des poèmes de Robert E. Howard (1906-1936), intitulée Toujours vient la nuit/Always Comes Evening. Imaginée par Mecanic Books, cette publication jette une nouvelle lumière — assez noire — sur l'œuvre du créateur de Conan le Barbare et de Solomon Kane, en présentant ses poèmes traduits par François Truchaud et Patrice Louinet. Les éditeurs reviennent sur cet ouvrage insolite, au façonnage audacieux, sublimé par les illustrations d'Antoine Leisure.

22/01/2026, 09:57

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Format, papier, rythme : le travail invisible derrière les livres photo

Dans l’édition photographique, le livre n’est jamais un simple contenant. Format, papier, rythme des pages, respiration des images : tout concourt à transformer une série de photographies en un objet lisible, manipulable, partageable. Ce travail de mise en forme, souvent invisible pour le lecteur, est pourtant au cœur de la création éditoriale. Designer graphique spécialisée en identité visuelle et typographie, autrice et enseignante, Lucie Baratte en a fait son terrain de pratique et de réflexion, notamment à travers sa collaboration de longue date avec les éditions Light Motiv.

22/01/2026, 07:16

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Congo-Brazzaville : “Nos histoires méritent d’être imprimées, lues et transmises”

Au Congo, Jevic Josué Otiléon, fondateur de Centrale Comics, est le lauréat du Prix Lili 2025, mais c’est aussi un auteur, dessinateur, entrepreneur, acteur engagé, rêveur, passeur et bâtisseur. Une belle personnalité, calme et attentive aux autres, qui construit un catalogue ambitieux en accompagnant patiemment ses auteurs de BD. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

19/01/2026, 12:34

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Feryane, 34 ans de grands caractères : “Une belle aventure“ qui s’achève

Créée en 1991 et basée à Viroflay dans les Yvelines, la maison d’édition Feryane, spécialiste des rééditions en grands caractères, a annoncé sur son site sa cessation d’activité au 31 décembre 2025. L’entreprise familiale laisse derrière elle plusieurs centaines de titres, et une histoire de lecture partagée, portée dès l’origine par une femme convaincue qu’un lecteur malvoyant devait pouvoir lire « la même chose que sa cousine ».

15/01/2026, 17:10

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Ô Mères d’Iran de Massoumeh Raouf : le cri d’une mère courage

« L’Histoire ne se répète pas, elle bégaie » avait déclaré Mendès-France à la tribune de l’Assemblée Nationale. L’Iran, pour son grand malheur, se prête parfaitement à cette maxime. Massoumeh Raouf, journaliste iranienne, a fui son pays à la suite de sa condamnation à 20 ans de réclusion. Elle réussit à s’évader de prison et a raconté sa détention ainsi que son évasion en 2022 aux éditions Balland dans Évasion de la prison d’Iran

15/01/2026, 16:46

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Et si le webtoon sauvait la BD sur smartphone ? L’expérience inattendue de Bang !!

À l’origine de Bang!, il n’y a ni pitch de start-up calibré ni fascination naïve pour la technologie. Il y a d’abord un constat, presque évident que pose Clément Cousin : l'offre de BD numérique actuelle, ne fonctionne pas. Ou plutôt, « la façon de consommer de la BD en digital est cassée », résume-t-il sans détour. Trop souvent, l’adaptation numérique se contente de transposer la page papier sur un écran qui n’a jamais été pensé pour elle (ni peut-être à elle). Résultat : une expérience inconfortable, peu fluide, parfois décourageante.

15/01/2026, 16:09

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“La mémoire des Européens semble figée et anesthésiée“ : entretien avec François-Michel Durazzo

Première moitié du XIXème siècle… Fils d’une tenancière de bordel, l’aventurier viennois Redo Hauptsammer débarque dans l’austère commune de Szonden, bourgade imaginaire située dans le détroit de l’Oder, en Prusse orientale. Par Étienne Ruhaud.

14/01/2026, 11:48

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Simon de Jocas : “Être éditeur, c’est aller à la rencontre de l’autre”

Il y a des transmissions qui ressemblent à des bilans. Or celle de Simon de Jocas, ancien président des Éditions Les 400 coups, tient plutôt du déplacement : quitter la barre sans quitter la route. Au moment où l’on voudrait l’installer dans une « après-vie » paisible, il rectifie le récit, d’un ton ferme et souriant. « Quand on me demande si je prends ma retraite, je dis non, ce n’est pas prendre ma retraite. »

14/01/2026, 09:33

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À Marseille, des livres de montagne et de nature pensés pour les enfants

À Marseille, les Éditions du Chemin des Crêtes ont longtemps raconté l’aventure aux adultes, sacs au dos, baudriers serrés et récits plein la tête. Randonnée, escalade, parapente, course à pied : la maison a bâti son identité autour du plein air et de celles et ceux qui l’arpentent. Aujourd’hui, le regard se décale, à hauteur d’enfant.

 

13/01/2026, 10:00

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Livre jeunesse : ”Les enfants aiment rêver, mais ils aiment aussi comprendre”

Les Éditions Quanto ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire éditoriale avec le lancement d’une collection jeunesse, conçue comme une extension naturelle de leur travail autour de la transmission des savoirs. Portée par une approche exigeante, attentive au langage et à la narration, cette collection entend s’adresser aux enfants sans les infantiliser, tout en créant un espace de lecture partagé entre générations.

12/01/2026, 14:26

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Basile Panurgias : “Un bon livre est un livre dont on oublie le genre”

Auteur d’une grosse dizaine de romans depuis 1992, célébré par Arnaud Viviant ou Frédéric Beigbeder (entre autres), Basile Panurgias revient à ses origines familiales, pour évoquer Athènes à travers un nouvel opus percutant, publié par les soins des éditions Séguier : Le Roman de Vassilis. On y suit un génie du backgammon, architecte franco-grec, accusé, à tort, d’être responsable du décès de sa femme, s’exiler sur ses terres ancestrales, pour y retrouver sa mère, ex-star de la télévision hellène. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.  

30/12/2025, 11:15

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“Le nom de l’éditeur ne suffit plus” : acheter des livres, à l’ère des milliardaires

Face à la concentration croissante de l’édition, l’application Quisbn ? ambitionne de rendre visibles des liens de propriété largement méconnus du public. En scannant un ISBN, elle permet d’identifier les groupes auxquels appartiennent les maisons d’édition, au moment même de l’achat. Fondé sur le croisement de sources publiques et une veille contributive, l’outil entend démocratiser l’accès à des données économiques complexes et nourrir une compréhension plus éclairée du monde du livre.

26/12/2025, 10:18

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“Économiquement, la vente en librairie ne suffit pas”

À première vue, on croit connaître le livre de photographie : des photos - logique -, un « beau livre », un objet qu’on feuillette. Mais il n’est ni un simple album, ni une exposition mise en pages, ni une illustration chic d’un texte. C’est un récit, un langage à part entière - et c’est précisément parce qu’il reste méconnu, parfois mal identifié, que l'association France PhotoBook inaugure une Journée de sensibilisation au livre de photographie, le jeudi 22 janvier 2026 à Amiens, de 9h30 à 17h30.

23/12/2025, 17:32

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“La première règle du Knight Club, c'est de s'approprier les croisades” Arthur de Pins

Parti guilleret de son atelier à Bastille, Arthur de Pins nous attendait devant l’Institut du Monde Arabe. On s’était promis de parcourir ensemble la bibliothèque et les ouvrages médiévaux, parler de l’art de la forge au XIIIe siècle, dans le Royaume d’Israël… et ce n’était que l’apéritif. Une immersion complète pour aborder son dernier livre Knight club, un roman graphique entre tempête de sable et vis comica

23/12/2025, 11:04

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Emmanuel Khérad : “La mobilisation du public me donne une responsabilité”

Après l’arrêt brutal de La Librairie francophone, Emmanuel Khérad retrouve l’antenne avec Le Club francophone, un nouveau programme culturel diffusé sur TVMonaco et YouTube. Télévision, production indépendante, jeunesse, lecteurs, libraires et francophonie : l’animateur et producteur revient sur la genèse du projet, et ses ambitions pour l'année à venir.

22/12/2025, 18:01

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Après les agressions, Paris crée un dispositif d’intervention rapide pour les librairies

Après plusieurs semaines de polémique, le Conseil de Paris a finalement adopté l’aide municipale destinée aux librairies indépendantes. Nicolas Bonnet-Oulaldj, adjoint à la maire de Paris chargé du commerce, de l’artisanat et des professions culturelles, revient pour ActuaLitté sur les enjeux de ce vote, les usages concrets de la subvention et les tensions politiques qui ont traversé le dossier.

18/12/2025, 18:26

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Amin, un enfumage algérien

C’est une histoire qui se passe à Alger et dans ses alentours, mais elle se déroule également ailleurs, dans d’innombrables pays. En somme, c’est une histoire ancienne, elle change simplement de visages, de géographies, de configurations, de scènes et d’acteurs. 

17/12/2025, 14:32

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“La poésie n’a pas à servir à quoi que ce soit” : entretien avec Julien Boutreux

Au milieu des années 2010, Julien Boutreux créé une revue toute noire, carrée, illustrée et sobre à la fois, quelque peu mystérieuse et délibérément confidentielle. Intitulé Chats de Mars, en référence à François Rabelais, le périodique tourangeau diffuse alors des voix plus ou moins nouvelles du champ poétique, avec toutefois une exigence de lisibilité. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

17/12/2025, 10:49

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“Sans livres, pas de liseuse” : la vision de Marius Sobczak (inkBOOK) sur l’avenir de la lecture numérique

Quand Marius Sobczak évoque la lecture numérique, il le fait avec le calme de ceux qui ont vu passer plusieurs cycles. Son histoire avec la liseuse commence tôt, très tôt même. « On a vendu la première liseuse en Europe en même temps qu’Amazon a vendu la sienne », rappelle-t-il. Depuis, le marché s’est transformé en profondeur. Les usages ont évolué, les acteurs se sont raréfiés, et les certitudes d’hier ont souvent volé en éclats.

16/12/2025, 16:09

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Witi Ihimaera : “La France est plus grande que vous ne le pensez“

Witi Ihimaera nous raconte sa littérature comme une affaire de noms, de transmission… et de détournement. Il remonte avec nous à ce moment où, avec l’arrivée des missionnaires en Nouvelle-Zélande, « ils ne pouvaient pas dire « Ihimaera »… » et cherchent une approximation : « Qu’est-ce qui sonne comme “Smiler” ? Alors on t’appellera Pop Smiler. »

15/12/2025, 17:35

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“Ce sont des travailleurs“ : Soumya Bourouaha revient sur la protection sociale des créateurs

Dans le rapport de la mission flash remis le 26 novembre dernier, les députées Soumya Bourouaha (Seine-Saint-Denis, 4ᵉ circonscription) et Camille Galliard-Minier défendent l’idée de rattacher les artistes-auteurs à l’Unédic afin de leur ouvrir l’accès au chômage. La proposition de loi dite de « continuité de revenus » souligne en effet que ces créateurs connaissent, comme d’autres professions déjà couvertes, des périodes de creux involontaires. 

11/12/2025, 16:09

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”La Sacem ne défend pas d’autres intérêts que ceux de ses membres”

ActuaLitté révèle, dans un article, l'activité de lobbying menée par la Sacem contre la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs : la société de gestion de droits d'auteur y répond. Dans cet entretien, elle défend la légitimité de son intervention auprès des sénateurs et justifie ses prises de position. Elle affirme représenter au mieux les intérêts de ses membres face à une réforme jugée risquée pour le droit d’auteur. L’échange revient sur les critiques adressées à la PPL, la précarité des artistes-auteurs et le rôle de la gestion collective dans le secteur culturel.

11/12/2025, 11:26

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Entretien caviardé : Livres Hebdo juge “irrecevable” le droit de réponse de Jean-Yves Mollier

Après la modification d'un entretien sans l'accord du principal intéressé, l’historien Jean-Yves Mollier, la revue Livres Hebdo refuse à présent la publication d'un droit de réponse, selon l'avocat du professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay/Versailles-Saint-Quentin. 

13/03/2026, 16:35

ActuaLitté

Pour une politique commune du jeu en tant que pratique culturelle

Le domaine du jeu, qu'il soit de société ou vidéo, accueille aujourd'hui de nouveaux publics, et se trouve de plus en plus légitimé au sein des pratiques culturelles. Ludothèques et médiathèques le rendent plus accessible, tandis que les professionnels assurent une indispensable médiation. L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et l'Association des Ludothèques Françaises (ALF) appellent, dans un texte reproduit ci-dessous, à une politique publique ambitieuse pour affirmer la place du jeu dans les lieux culturels.

11/03/2026, 11:29

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Un Cultura à Forbach : “Pourquoi faire ?”

L'enseigne de produits culturels et créatifs Cultura pourrait s'inviter prochainement à Forbach, en Moselle, après la cession d'une parcelle à Valimmo, la société foncière du groupe. La Librairie-Pâtisserie Autonome, installée dans la ville depuis juillet 2025, interpelle les candidats à la mairie sur les conséquences d'une telle installation pour le tissu commercial du centre-ville. Nous reproduisons ci-dessous, en intégralité, la tribune adressée par les libraires aux six candidats et candidates.

10/03/2026, 16:20

ActuaLitté

15 minutes de lecture vaudront toujours mieux qu'une injonction à lire

Pourquoi la lecture résiste aux mots d’ordre ? Les politiques publiques ont toujours traqué la formule capable de faire lire. Campagnes nationales, prescriptions scolaires, slogans institutionnels : tous poursuivent le même objectif. Mais l’acte de lire résiste aux mots d’ordre.

10/03/2026, 10:16

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Jean-Yves Mollier : “Cette censure a entraîné une déformation complète de mon entretien”

Nous publions ci-dessous le texte d’un droit de réponse adressé le 2 mars 2026 au directeur de la publication du magazine Livres Hebdo par l’historien Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay / Versailles-Saint-Quentin. Ce document a été transmis par l’intermédiaire de son conseil, Me Stephan Alamowitch, avocat à la Cour.  

09/03/2026, 14:06

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Auteurs autoédités : pourquoi Amazon ne suffit plus pour vivre de ses livres

Le numérique avait promis l’émancipation ; il a surtout dressé des péages partout. Derrière l’écran lisse, des auteurs comptent des pages lues, mendient une mise en avant, regardent filer la marge et le lecteur avec. Dans cette foire aux algorithmes, Thotario entre comme un démonteur de machine : pas pour repeindre la cage, mais pour rouvrir les issues et rendre aux créateurs un territoire qu’ils avaient cessé d’habiter. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

09/03/2026, 13:58

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Macron et Neruda : les conseils que le Nobel chilien aurait donnés au président

Alors comme ça, Emmanuel Macron aime poser avec des livres de la maison Gallimard – et plus particulièrement l'édition Quarto, Résider sur la terre. Œuvres choisies de Pablo Neruda ? invité dans les bureaux de l’Élysée : manuel de survie poétique pour un président en fin de cycle
 

07/03/2026, 08:00

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Le marché d'occasion numérique, un continent juridique encore inexploré

Le numérique culturel s’impose partout, mais un détail change tout : le marché secondaire demeure un désert juridique. Dans le livre comme dans le jeu vidéo, l’achat en ligne ressemble à une propriété. En réalité, il s’agit le plus souvent d’un droit d’usage personnel, encadré par des conditions générales. Je m’intéresse à cette faille depuis le jeu vidéo, mon premier terrain de culture. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

06/03/2026, 14:53

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Face au “modèle économique planétaire mortifère” d'Amazon, “unissons-nous”

L'épisode polémique autour du partenariat noué entre Amazon et le Festival du Livre de Paris, avec l'assentiment du Syndicat national de l'édition, laissera des traces dans la chaine du livre. Il témoigne d'une présence de plus en plus banalisée de la multinationale américaine au sein de cette dernière, un constat contre lequel le collectif lyonnais TENIR ! appelle à se mobiliser, dans une tribune.

06/03/2026, 10:50

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De la Mouffe à la Cartoucherie : l’histoire d’un théâtre radical

Dans un rêve survenu dans la nuit du 15 au 16 février 2026, un ancien interprète d’Artaud retourne au Théâtre de l’Épée de Bois, comme rappelé à une filiation souterraine. De la rue Mouffetard aux laboratoires des années 1960-1970, se dessine un théâtre-champ de bataille où l’ombre d’Artaud continue de travailler les corps et les lieux. Par Ilios Chailly.

05/03/2026, 17:22

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Jean-Claude Ceccarelli : quand la réalité se mêle à la fiction pour raconter l'Histoire

ActuaLitté ouvre ses colonnes à Jean-Claude Ceccarelli, qui revient sur son goût pour les récits mêlant faits historiques et imagination romanesque. À travers ses ouvrages consacrés à Paris et à la Renaissance italienne, il évoque sa manière de faire dialoguer réalité et fiction pour raconter l’Histoire.

05/03/2026, 15:34

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“Les pratiques d’Amazon fragilisent les librairies en France comme à l’étranger”

Suite à la polémique qu'a déclenchée la présence d'Amazon au Festival du livre de Paris, édition 2026, l’association internationale des libraires francophone (AILF) a fait parvenir à ActuaLitté un communiqué. Par ce texte, l'organisation se tient solidaire du Syndicat de la Librairie française dans la dénonciation du partenariat entre le Festival du Livre de Paris et Amazon. Leur texte est proposé dans son intégralité.

04/03/2026, 10:38

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Campagne et roman : la nouvelle vague du rural noir qui chamboule la littérature contemporaine

Ils sont irlandais, gallois, néerlandais, espagnols, belges, américains, français. Ils écrivent des polars, des sagas familiales, des romans d'apprentissage, des récits autofictionnels, des fables politiques. Leurs romans se passent dans des hameaux isolés du Cantal, des marécages de Virginie, des collines de Cumbrie, des plateaux du Jura, des forêts du Jura suisse, des montagnes de Corrèze. Ce qu'ils ont en commun, c'est de faire du monde rural le territoire central de leur fiction.

03/03/2026, 19:24

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Un maire peut-il interdire un livre ? Les bibliothécaires rappellent la loi

L’Association des bibliothécaires de France réaffirme que la censure n’a pas sa place en bibliothèque, à la suite de l’intervention d’un maire auprès d’une professionnelle pour empêcher l’acquisition d’un roman. S’appuyant sur le cadre légal, l’ABF rappelle que les collections doivent être pluralistes et exemptes de toute pression idéologique, politique ou religieuse. 

03/03/2026, 13:20

ActuaLitté

Éditeurs, agences, organisations... Quels lobbys pour le secteur du livre ?

Lobbies, groupes de pression ou d'influence... Peu importe leur dénomination, ces entités tentent d'influencer le débat public, le vote des lois et la politique de l'État. Le secteur du livre, dont les logiques sont parfois industrielles, n'échappe pas à ce phénomène. Des données publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) permettent de dresser une carte du lobbying en 2024, avec une présence forte des éditeurs et des organismes de gestion collective.

02/03/2026, 16:19

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Amazon, Microsoft, Fnac-Darty... Les lobbys des multinationales à l'assaut du livre

En tant qu'industrie culturelle aux importants revenus, doublée d'une capacité d'influence non négligeable, le secteur du livre et son encadrement suscitent bien des convoitises. Quelques multinationales aux moyens conséquents n'hésitent pas à solliciter les représentants publics, afin d'influer sur les votes ou la politique générale. En 2024, Amazon et Fnac-Darty se sont montrés particulièrement offensifs...

02/03/2026, 16:18

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Lobbys et groupes de pression : une transparence insuffisante ?

Comme d'autres industries et secteurs culturels, le livre n'échappe pas aux pouvoirs de lobbies et groupes d'influence, qui informent les décisions publiques, mais tentent aussi de les orienter à leur profit. Afin d'encadrer ces pratiques et d'éviter des dérives dommageables pour la démocratie, quelques obligations existent, malgré tout très limitées.

02/03/2026, 16:18

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Perrette is The New Queen – et si la laitière avait toujours eu raison ?

Les occasions de rêver, sans arrière-pensée ni messages d’alerte subliminaux, devenant assez rares, j’ai pris comme une bouffée d’oxygène, en une sorte de flash réconfortant, l’image de Perrette et de son fameux pot au lait, rendue populaire par Jean de La Fontaine (Fables, Livre VII).

02/03/2026, 15:53

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Le tarot : un mystérieux et fascinant jeu de cartes…

À la fin du Moyen-Âge, dans les années 1430, un jeu somptueux fut créé pour le divertissement des riches aristocrates de l’Italie du Nord. Ses cartes magnifiques, enluminées et dorées à l’or fin, se répandent dans les cours italiennes. Et depuis lors, ce jeu, appelé « jeu des triomphes » puis « tarot », fascine les esprits…

02/03/2026, 11:43

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Trump bannit l’IA Claude : un scénario que John le Carré aurait reconnu

Le 27 février 2026, Donald Trump a ordonné à toute l'administration américaine de cesser d'utiliser l'IA d'Anthropic. Derrière la décision : une opération militaire au Venezuela, un garde-fou automatique, et un refus maintenu sous pression directe de la Maison-Blanche. John le Carré aurait reconnu cette histoire. Il l'avait déjà écrite.

01/03/2026, 10:02

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“Pourquoi je suis partie ? Une maison d’édition ne se construit pas avec des tableurs”

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 9. Grand final. Oui, je respire encore. Il aura fallu des semaines de négociations pour aboutir. Je m'appelle Victoire. J'ai décidé de tout envoyer paître. Je vous annonce que je me casse, pour retrouver mon indépendance, dans un cadre respectueux et factuel.

27/02/2026, 16:57

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Fille de pute censuré : quand la fiction révèle les fractures du réel

Un maire refuse l’acquisition d’un roman dans une médiathèque municipale. Le livre : Fille de pute, de Swann Dupont. Les motifs avancés sont connus. Pas de règlement voté, donc pas d’achats, considère le maire. Et puis, n'oublions pas la protection des mineurs, donc l'impérieuse prudence. D'ailleurs, le titre du livre lui-même, voyez-vous... même sans lire le bouquin, pas besoin d'aller trop loin. Pourtant, la lecture de ce récit fait assez mal à la réalité. 

25/02/2026, 16:43

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Parenthèses à Hong Kong : une librairie dédiée aux rencontres et à la langue française

Il existe, en plein centre de Hong Kong, une librairie française - mais il serait plus juste de dire francophone - nichée dans le quartier animé de Sheung Wan, au beau milieu des gratte-ciel, des tramways grinçants - que l’on appelle ici ding-ding - et du flux continu des passants.

24/02/2026, 17:25

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Municipales 2026 : les archivistes interpellent les futurs maires

À l’approche des élections municipales de mars 2026, l’Association des archivistes français (AAF) intensifie son plaidoyer. L’organisation lance un appel national aux maires sortants candidats à leur réélection ainsi qu’à l’ensemble des futur·es candidat·es, les invitant à s’engager formellement en faveur d’une gestion rigoureuse des archives communales et intercommunales.

24/02/2026, 14:48

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Fille de pute, victime de la censure : un maire peut-il interdire un roman en médiathèque ?

Qu’une médiathèque de l’Orne reçoive des conseils du maire, quant aux ouvrages qui ont droit de cité ou non dans les étagères, voici qui étonne. Le titre du récit que Swann Dupont a publié chez Istya & Cie, peut-être – Fille de pute –, mais l’argument serait court. Dans une longue tribune, l’autrice détaille cette étonnante situation et combien l’interventionnisme de l’édile va à l’encontre du sens commun – pour ne pas dire, du bien commun.

23/02/2026, 16:43

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Retraites d’auteurs : “Un dispositif créé pour ne pas fonctionner” que l’État a laissé pourrir

Cette tribune naît d’une plongée dans le scandale Agessa, de ces mois passés à s’enliser dans un marécage administratif où chaque démarche enfonce davantage. Derrière les formulaires, les silences et les réponses dilatoires, se dessine un système qui exige des victimes qu’elles financent leur propre réparation. Ce récit d'Henri Fellner expose les rouages d’un piège institutionnel, ses acteurs, ses complicités et les forces qui s’acharnent à maintenir les auteurs hors du droit commun. 

23/02/2026, 12:02

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Pas de cartes postales : “Mon premier livre vendu, c’était une biographie du Che”

Sur le quai de l’Hôtel de Ville, Pierre est assis avec son camarade Maxime. L'ancien libraire et chineur invétéré nous présente ses « outils » : des textes « utiles », des archives de luttes, des classiques qui reviennent, des fonds devenus introuvables ou presque - et surtout, des ponts.

20/02/2026, 18:22

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Les documentalistes territoriaux, un “rôle fondamental” dans la vie publique

À l'heure de la remise en cause de la fiabilité des informations par les intelligences artificielles génératives, de la post-vérité et d'une réduction drastique des dépenses publiques, les documentalistes territoriaux et leurs services sont menacés. L'association des spécialistes de l'information-documentation, Interdoc, appelle dans une tribune à maintenir les moyens et missions des documentalistes, et qualifie leur rôle dans la vie publique de « fondamental ».

19/02/2026, 11:25

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Spectacle vivant : l’intersyndicale annonce une crise “d’une gravité exceptionnelle“

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Sébastien Lecornu, l’intersyndicale du spectacle vivant public alerte sur une crise d’une « gravité exceptionnelle ». Les organisations dénoncent les effets de la loi de finances, l’effondrement des financements territoriaux et les menaces pesant sur l’intermittence. 

17/02/2026, 12:40

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Witold Gombrowicz, l’ennemi radical des identités figées

Dans cet article, Charles Garatynski relit l’œuvre de Witold Gombrowicz comme une entreprise radicale de déstabilisation des identités, des rôles et des formes sociales. De Ferdydurke à Cosmos, l’écrivain polonais apparaît comme un penseur de l’inauthenticité, pour qui la littérature devient un espace de résistance contre les assignations culturelles, nationales et symboliques.  

09/02/2026, 16:33

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Livres jeunesse : la classification proposée par le RN, “fausse bonne idée”

Le député d'extrême droite Julien Guibert (Nièvre, Rassemblement national) a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à instaurer un système de classification par âge des ouvrages destinés aux jeunes et aux adolescents. Une initiative accueillie fraîchement par pratiquement toutes les professions du secteur : l'Association des bibliothécaires de France ajoute en effet ses propres arguments pour écarter l'idée, dans une tribune reproduite ci-dessous en intégralité.

09/02/2026, 10:13

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L’Amérique au bord du précipice : pourquoi la culture renversera Donald Trump

L’Amérique tangue, ivre de sa propre légende, coincée entre les néons sales du pouvoir brut et les fantômes électriques de Ginsberg qui hurlent encore sur l’asphalte. Dans le cockpit, un milliardaire enragé joue avec les boutons rouges comme un enfant trop riche dans un magasin d’armes. Pourtant, sous la tôle froissée, le moteur démocratique gronde. Les poètes, les musiciens, les libraires, les profs, les types fatigués qui votent sans illusions tiennent encore la ligne. Ce texte parle d’une chute possible. Mais surtout d’une résistance culturelle qui mord, qui encaisse, qui refuse de plier. Par Mathias de Breyne.

06/02/2026, 14:08

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“Norma Jeane Baker était une femme. Marilyn Monroe était un mythe”

De la découverte sidérante de la mort de Marilyn Monroe à l’enquête intime sur Norma Jeane Baker, ce Daniel Charneux retrace ici une fascination née dans l’enfance et devenue projet littéraire. Entre mémoire personnelle, immersion dans les archives, films et biographies, et réflexion sur l’identité, l’auteur traque la femme derrière l’icône. Une plongée sensible dans la fracture entre mythe hollywoodien, violence médiatique et destin humain brisé. Il publie ce 5 février I'm not M.M. chez Arléa.

04/02/2026, 09:00

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Derrière la perquisition de Violette and Co, une “procédure absurde”

La perquisition de la librairie parisienne Violette and Co, le 7 janvier dernier, pour la vente d'un livre de coloriage sur la Palestine, a largement choqué le monde du livre. L'intervention policière paraît en effet disproportionnée, pour un titre qu'il était alors légal de proposer au public et qui a depuis fait l'objet d'un avis défavorable d'une commission très critiquée, au fonctionnement opaque... L'Observatoire de liberté de création réitère son appel à une réforme de l'encadrement des publications jeunesse, dans un courrier à trois ministres reproduit ci-dessous.

03/02/2026, 11:05

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Traductions automatisées : un modèle “indigne” chez Harlequin

Le monde feutré de la romance industrielle craque sous le bruit sec des algorithmes. Harlequin confie ses traductions à une IA générative, sous contrat avec Fluent Planet, reléguant les traducteurs humains au rôle de réparateurs sous-payés de phrases-machines. Tarifs écrasés, post-édition déguisée, clause de silence imposée : dans une tribune, le SNAC dénonce une fuite en avant où l’innovation sert d’alibi à la casse sociale et au contournement du droit d’auteur.

31/01/2026, 10:05

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“Une création à deux vitesses” : le Off d’Avignon alerte sur la réforme des aides à l’emploi

Dans une lettre ouverte adressée à la ministre de la Culture Rachida Dati, l’association Avignon Festival & Compagnies dénonce le nouveau décret modifiant le FONPEPS, le fonds public de soutien à l’emploi dans le spectacle vivant. En cause : la réforme du dispositif APAJ, une aide destinée à soutenir l’emploi des artistes dans les spectacles joués dans des salles de petite jauge, là où les recettes de billetterie sont insuffisantes pour couvrir les coûts salariaux. 

28/01/2026, 18:03

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