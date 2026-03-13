Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement

L’écrivain de 81 ans explique, au micro d'Europe 1 (radio du groupe Lagardère, contrôlé par Bolloré), que sa rencontre avec les responsables du groupe Hachette a joué un rôle déterminant dans sa décision de tourner une nouvelle page.

La phrase qui dit tout… ou presque

« Depuis que j’ai rencontré Olivier Nora chez Grasset [le PDG, NdR], depuis que j’ai rencontré Arnaud Lagardère et ses collègues, j’ai l’impression que je suis sur un terrain qui me permettra de me reconstruire beaucoup plus facilement que... voilà. » Chacun mettra ce qu'il veut dans ce « voilà »...

Le contexte rend en tout cas cette transition particulièrement sensible. Depuis son arrestation en Algérie en novembre 2024, Antoine Gallimard, son éditeur depuis 1999, s’était fortement engagé pour la libération de l’écrivain, multipliant les initiatives de soutien. L’éditeur avait notamment organisé des événements publics, effectué plusieurs déplacements, recherché des avocats pour assurer la défense de l’auteur — d’abord François Zimeray puis Pierre Cornut-Gentille — et créé une Société de soutien international à Boualem Sansal.

Pour rappel, l’écrivain avait été incarcéré en Algérie à la suite de propos portant sur les frontières entre l’Algérie et le Maroc. Il avait été condamné en mars 2025 à une peine de cinq ans de prison, avant d’être finalement gracié en novembre 2025 par le président Abdelmadjid Tebboune.

Un désaveu de l'ère Gallimard ?

L’engagement très visible d’Antoine Gallimard en faveur de la libération de Boualem Sansal n’a toutefois pas fait l’unanimité dans l’entourage de l’écrivain. En septembre 2025, une polémique avait éclaté autour de la proposition de nomination de l’auteur au Prix Sakharov du Parlement européen, portée par le groupe d’eurodéputés d’extrême droite Les Patriotes pour l’Europe, présidé par Jordan Bardella.

Antoine Gallimard avait alors publié un communiqué affirmant que l’écrivain, par la voix de son épouse, jugeait cette démarche « insidieusement partisane » et qu’il refuserait le prix s’il lui était attribué dans ces conditions, estimant qu’il n’était pas acceptable d’associer son œuvre à un mouvement dont la radicalité politique serait étrangère à l’esprit de tolérance qu’il défend.

Cette prise de position avait provoqué des tensions avec le comité de soutien à Boualem Sansal, présidé par Noëlle Lenoir, qui avait contesté la légitimité de l’éditeur à parler au nom d’un auteur alors détenu et dans l’impossibilité de s’exprimer librement, dénonçant une forme d’« instrumentalisation » de sa parole. Après sa libération et son retour en France, Boualem Sansal a affirmé n’avoir jamais refusé cette nomination, indiquant que la décision aurait été prise par Antoine Gallimard sans qu’il ait été consulté.

Dans ce contexte déjà fragilisé, l’annonce du départ de Boualem Sansal vers le groupe Hachette apparaît comme l’un des transferts éditoriaux les plus importants de ces dernières années, tant par la relation historique qui liait l’auteur à Gallimard depuis 1999 que par la portée symbolique de cette rupture après son incarcération, mais aussi par les enjeux financiers liés au potentiel succès éditorial du livre à venir...

« Jamais nous n’avons essayé de le débaucher »

Arnaud Lagardère a également confirmé que Boualem Sansal publierait désormais chez Grasset, « C’est son choix. Il voulait changer de vie professionnelle », a déclaré le PDG du groupe lors des célébrations du 200ᵉ anniversaire de Hachette à Paris, rapporte l’AFP.

Le dirigeant est formel : « Ce n’est pas un choix idéologique qu’on a fait, c’est un choix littéraire. » Selon lui, la décision de l’écrivain s’inscrirait dans une volonté de tourner la page, reprenant le même narratif : « On est face à un homme qui a vécu probablement les pires choses qu’on puisse imaginer et qui donc vraiment a décidé de tirer un trait, si je puis dire, sur son passé. »

Une interprétation qui contraste avec les interrogations soulevées par certains observateurs, au regard des prises de position et des collaborations médiatiques passées de l’auteur. Ces dernières années, Boualem Sansal a en effet été associé à plusieurs médias situés à droite ou à l’extrême droite du spectre politique, notamment Valeurs actuelles ou Boulevard Voltaire, où il a publié des tribunes ou accordé des entretiens.

L’écrivain apparaît également dans l’organigramme du média Frontières, classé à l’extrême droite, comme membre de son comité stratégique. Interrogé sur ce point, Boualem Sansal affirme toutefois avoir ignoré la ligne politique du média au moment de son implication, expliquant n’avoir participé qu’à une seule réunion avant de s’en éloigner.

Outre la dimension financière, ce rapprochement avec le groupe Bolloré s’inscrit en tout cas dans un paysage éditorial où les lignes littéraires, médiatiques et politiques apparaissent de plus en plus étroitement imbriquées.

Arnaud Lagardère a également contesté l’idée d’un débauchage organisé par Hachette : « Il avait une appétence pour Grasset. Jamais à aucun moment nous avons essayé de débaucher Boualem Sansal de sa maison historique. »

Les propos d’Arnaud Lagardère contrastent toutefois avec plusieurs éléments rapportés ces derniers jours sur les conditions de l’arrivée de Boualem Sansal chez Hachette. Selon La Lettre, le groupe aurait mené un démarchage commercial appuyé pour convaincre l’écrivain de rejoindre son catalogue. Une première prise de contact facilitée par Nicolas Sarkozy, qui aurait encouragé ce rapprochement.

« Battu, insulté, torturé »

L’auteur a par ailleurs évoqué son prochain ouvrage, actuellement en cours de finalisation, qui reviendra directement sur son incarcération en Algérie, et mêlera récit personnel et réflexion politique. « Le livre est fini, je suis en train de le peaufiner parce que c’est un livre important », explique-t-il.

Une période marquée par un profond bouleversement intérieur, confie-t-il : « J’ai connu des moments très délicats, des moments de très grande solitude, de très grande souffrance, et surtout beaucoup de questionnements. Des questions politiques, philosophiques… un bouleversement total. » Selon lui, le projet dépasse le simple témoignage. « C’est une réflexion complexe sur la sécurité, sur les droits de l’homme, sur la liberté d’expression, sur ce qu’est un État, sur les relations internationales… »

Il dénonce également la logique politique qu’il estime avoir subie lors de son arrestation. « L’Algérie pratique la politique de l’otage. Ce n’est pas possible qu’un État membre de l’ONU fasse cela. » Boualem Sansal décrit enfin les conséquences très concrètes de son incarcération, comparant son expérience à un naufrage. « Ma vie avant, c’était très agréable. J’étais un écrivain connu… et puis un naufrage, comme ça. Le Titanic. »

Il évoque les violences subies en prison : « Je me retrouve au fond de l’eau, en prison, battu, insulté, torturé. » Depuis sa libération, il explique devoir réapprendre les gestes les plus simples. « Quand on ressort, on redécouvre la vie par petits bouts. Le premier truc, c’est apprendre à se servir d’un téléphone. Je ne savais plus. Pendant un an, je ne mangeais que de la merde. Il faut tout réapprendre doucement, comme un enfant qui apprend à marcher. »

De la prison aux distinctions

Depuis sa libération, la trajectoire de Boualem Sansal a connu un tournant marqué par une série de distinctions et de reconnaissances dans le monde littéraire. L’écrivain franco-algérien a notamment été élu à l’Académie française dès le premier tour de scrutin, pour occuper le fauteuil numéro trois laissé vacant depuis la disparition, en 2021, de l’historien Jean-Denis Bredin.

Quelques semaines auparavant, au début du mois de décembre, Boualem Sansal s’était déjà rendu sous la Coupole pour recevoir le Prix mondial Cino Del Duca, qui récompense une œuvre porteuse d’« un message d’humanisme moderne ».

L’auteur a également été élu à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, laquelle a salué une œuvre étroitement associée à la liberté de création. Naturalisé français en 2024, l’écrivain s’est en outre vu attribuer la Légion d’honneur.

Dans ce contexte mêlant trajectoire personnelle bouleversée, tensions éditoriales et repositionnement médiatique, le prochain livre de Boualem Sansal sera scruté bien au-delà du seul champ littéraire.

Crédits photo : Boualem Sansal lors du 16ᵉ Festival international de littérature de Berlin, le 7 septembre 2016 (Christoph Rieger, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com