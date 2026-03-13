À Forbach, l'ouverture potentielle de Cultura devient un sujet de campagne

Par une tribune publiée dans nos colonnes le 10 mars dernier, la Librairie-Pâtisserie Autonome a fait part de ses inquiétudes après l'annonce de la possible ouverture prochaine d'un magasin Cultura à Forbach, où le commerce a été inauguré mi-2025.

« Pourquoi une telle installation, après la fermeture du Chapitre, de la Maison de la Presse, et les difficultés de la Fnac déjà existante ? Pourquoi mettre un bâton dans les roues à une jeune librairie de moins d’un an ? Pourquoi mettre en danger plusieurs commerces du centre-ville ? », interrogeaient Albain Millot et Oualid Khelifi, fondateurs de la Librairie-Pâtisserie Autonome.

Contacté, le libraire Albain Millot nous indique que la tribune a été transmise aux candidats et candidates à la mairie de Forbach via les réseaux sociaux. « Le but affiché était d'obtenir une position claire sur la question », précise-t-il. « À partir du moment où le maire sortant a fait de l'ouverture de Cultura une promesse de campagne, il était pour nous nécessaire de rendre ce sujet plus visible. »

Les gérants de la Librairie-Pâtisserie Autonome craignent une baisse du chiffre d'affaires de leur commerce après l'ouverture de la grande surface culturelle, et citent notamment les estimations du Syndicat de la Librairie française (SLF), dont la présidente Alexandra Charroin-Spangenberg pointait une baisse de 15 à 30 % de CA pour les libraires à proximité, après l'inauguration d'une enseigne Cultura.

« On peut prédire un effet d'aubaine, à l'ouverture, qui pourrait nous mettre en difficulté, voire nous faire fermer », déplore Albain Millot, qui souligne par ailleurs que Forbach dispose déjà d'une offre variée en matière de livres, avec une Fnac à Farébersviller, à quelques kilomètres, et les rayons de plusieurs supermarchés.

Les libraires sont d'autant plus étonnés de la position du maire sortant que celui-ci avait fait de l'ouverture d'une librairie un argument de campagne, en 2020. « Nous avions même obtenu une aide au loyer, au moment de notre installation », reconnait Albain Millot. « Il serait incompréhensible de nous soutenir à l'ouverture, avant de nous pousser à la fermeture 6 mois après. »

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L'accueil réservé à la librairie par les Forbachois et Forbachoises aurait par ailleurs été très positif, débouchant sur un chiffre d'affaires « correspondant à notre prévisionnel ». Depuis son inauguration en juillet 2025, la Librairie-Pâtisserie Autonome a organisé plusieurs événements et noué des partenariats avec l'Institut franco-allemand et un théâtre local.

L'enthousiasme du maire sortant

Le maire sortant de la ville, Alexandre Cassaro (Les Républicains), s'était réjoui, le 8 mars dernier, de la potentielle arrivée de Cultura à Forbach. Dans une vidéo postée sur Instagram, filmée depuis le carrefour de l'Europe, à Forbach, il assurait que l'installation de l'enseigne « allait favoriser à Forbach le développement culturel et le développement commercial mais qui, surtout, va créer une quarantaine d'emplois ».

Le matin même, un article du Républicain Lorrain annonçait que la ville de Forbach avait validé « la cession d’une parcelle communale sur la zone commerciale du Carrefour de l’Europe, à la société Valimmo [société foncière de Cultura] du groupe Pheobux ».

Sollicité, le groupe Cultura nous confirme son intérêt pour le territoire Forbachois, en précisant toutefois qu'aucune décision d'implantation ou d'ouverture n'a été actée à ce stade.

Nous avons tenté de joindre Alexandre Cassaro, sans succès. Élu en 2020 maire de Forbach, également conseiller régional du Grand Est, il a été investi par le parti Les Républicains pour ces élections municipales et sera par ailleurs jugé en novembre 2026 pour prise illégale d'intérêts, comme l'indiquait encore Le Républicain Lorrain en octobre 2025.

Un appel aux candidats

La tribune de la Librairie-Pâtisserie Autonome cherchait à interpeler l'ensemble des candidats au suffrage de ces dimanches 15 et 22 mars. À Forbach, 6 listes sont en lice : outre celle d'Alexandre Cassaro, deux sont sans étiquette, pour une « divers droite », une « divers gauche » et une d'union à l'extrême droite.

Abdah Griffete, candidat sans étiquette, a réagit, constatant d'emblée : « À Forbach, ouvrir une librairie relève du courage. » Aux yeux de ce candidat, qui a notamment soulevé la question de l'attractivité commerciale du centre-ville lors des débats, il faut être « lucides » : « [P]our une enseigne qui s’installe en périphérie, ce sont potentiellement trois commerces culturels de centre-ville qui risquent de baisser le rideau. Pour l’attractivité de notre cœur de ville, l’opération est tout simplement nulle », indique-t-il.

Selon lui, la municipalité « doit protéger et soutenir les commerces qui ont fait le choix du centre-ville, pas les fragiliser davantage ».

Bernard Geiter, qui présente également une liste sans étiquette, affirme pour sa part que la municipalité sortante « propose aujourd'hui un “immense machin” déshumanisé, une usine à vendre des “objets culturels” ».

Il poursuit, dans sa réponse communiquée à la Libraire-Pâtisserie Autonome : « Tout comme je préférerai toujours le petit restaurant au fast-food, je défendrai toujours la librairie tenue par des aficionados. Un livre n’est pas un simple produit ; c’est un ami que l’on choisit avec soin, guidé par la passion d'un passeur, d'un vrai libraire. » Précisons que ce candidat a aussi eu affaire à la justice, comme le rappelle Le Républicain Lorrain.

Les autres candidats n'ont pas donné suite à la tribune de la librairie. Khedidja Merabtine (divers droite), ex-adjointe au maire, a toutefois évoqué la question de l'attractivité commerciale du centre-ville, sur sa page Facebook, en indiquant qu'il fallait « aller chercher les grandes enseignes pour leur donner envie de s'implanter à Forbach ». Elle évoque, dans la même vidéo, des « bons d'achat » de « 20 % sur les commerçants forbachois ».

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La Librairie-Pâtisserie Autonome nous indique avoir échangé avec Éric Diligent (union d'extrême droite) et Khedidja Merabtine (divers droite), mais reste en attente de leurs réponses.

Le débat entre candidats organisé par Moselle TV, le 4 mars dernier, a aussi été l'occasion d'aborder le sujet du cadre de vie et de la vacance d'un certain nombre de cellules commerciales du centre-ville.

Photographie : Vue de Forbach (Sergentdu57, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

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