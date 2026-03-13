Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Economie

Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

Le 13/03/2026 à 13:11 par Clotilde Martin

|

Publié le :

13/03/2026 à 13:11

Clotilde Martin

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Et pourtant. Non seulement c’est possible, mais c’est même spectaculaire : trois nouvelles entrées (dont un poche) réalisent une performance solide en s’installant directement sur les trois premières marches du podium.

Guillaume Musso frappe fort avec son nouveau roman très attendu, Le crime du paradis (Calmann-Lévy), déjà écoulé à 44.887 exemplaires. Juste derrière arrive le premier tome d’une nouvelle trilogie historique de Morgane Moncomble, une romance se déroulant à Versailles : La révolte de la reine (Hugo Roman), qui séduit 36.985 lecteurs.

Et pour compléter le podium… Guillaume Musso encore ! Cette fois avec Quelqu’un d’autre (Le Livre de Poche), qui revient en force en format poche et s’écoule à 35.150 exemplaires.

Au pied du podium, pour sa troisième semaine, Gisèle Pélicot avec Et la joie de vivre (Flammarion) vend encore 21.373 exemplaires, portant son total à 119.311 ouvrages écoulés.

Les cinq places suivantes sont occupées par Freida McFadden, qui continue de dominer le classement avec plusieurs titres :

La Locataire : 19.491 ventes

La femme de ménage voit tout : 11.700 ventes

La femme de ménage : 11.403 ventes

La femme de ménage t.2 : Les secrets de la femme de ménage : 11.333 ventes

La psy : 9175 ventes

 Les traductions des différents romans sont toutes de Karine Forestier, pour J'ai Lu et City. 

Pour clore ce top 10, un phénomène venu de TikTok poursuit son chemin avec la suite du Pumpkin Spice Café : La maison des pancakes aux fraises, de Laurie Gilmore, traduit par Marion Schwartz (Harpercollins). Au menu : un chef cuisinier, père solo, qui cherche une babysitter… La recette semble continuer de fonctionner.

Le top de la semaine

Cette semaine, le classement voit revenir un autre phénomène, mais venu cette fois de Netflix.

La chronique des Bridgerton ; intégrale vol.1 ; tomes 1 et 2, de Julia Quinn, traduit par Cécile Desthuilliers (J'ai lu), réalise une grosse remontée de 87 places, après sa 15e semaine de présence. Une belle performance, portée par la sortie de la deuxième partie de la saison 4 sur Netflix.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore : à la manière d’un Gossip Girl version Régence, la série plonge le spectateur dans l’aristocratie londonienne du début du XIXᵉ siècle.

Bals, mariages arrangés, réputations fragiles et intrigues amoureuses rythment la vie mondaine. Au centre de tout cela : la mystérieuse Lady Whistledown, chroniqueuse anonyme qui publie des pamphlets révélant les scandales et secrets de la haute société.

« Très chers lecteurs, quelle saison ! Au rythme des bals et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre Mlle Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valses langoureuses, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevelé... Rubrique mondaine de Lady Whistledown, Londres, 1813. »

Le marché 

Le marché du livre poursuit son ralentissement cette semaine. Les ventes atteignent 4,32 millions d’exemplaires, contre 4,70 millions la semaine précédente. Même tendance pour le chiffre d’affaires, qui recule de 57,65 millions € à 54,26 millions €.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent largement en tête avec 2,22 millions d’exemplaires vendus, devant les librairies, qui totalisent 1,45 million d’unités, tandis que les grandes surfaces alimentaires écoulent 650.000 exemplaires. En volume, la répartition reste globalement stable : 51 % pour les grandes surfaces spécialisées, 33 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.

En valeur, l’ordre reste inchangé. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 28,23 millions €, devant les librairies, à 19,46 millions €, tandis que les grandes surfaces alimentaires atteignent 6,57 millions €. La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi : 52 % pour les grandes surfaces spécialisées, 36 % pour les librairies et 12 % pour les grandes surfaces alimentaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

/uploads/images/la-saga-la-plus-redoutable-de-l-annee-continue-sa-razzia-69579c770a2ba608876721-69b3f417247aa406707681.jpg

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - La Peuplade a 20 ans : “Plus la maison va bien, plus on peut prendre des risques

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 2.0

 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

Commenter cet article

 

Le crime du paradis

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

480 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702192979
9782702192979
En partenariat avec
Edistat

La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902001
9791042902001
En partenariat avec
Edistat

Quelqu'un d'autre

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

448 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253106654
9782253106654
En partenariat avec
Edistat

La maison des Pancakes aux fraises

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 04/03/2026

445 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033921516
9791033921516
En partenariat avec
Edistat

Le prieur de Bethléem

Yasmina Khadra

Paru le 04/03/2026

258 pages

Flammarion

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080149671
9782080149671
En partenariat avec
Edistat

Les morts ne chantent pas

Jussi Adler-Olsen, Line Holm, Stine Bolther trad. Caroline Berg

Paru le 04/03/2026

601 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226503732
9782226503732
En partenariat avec
Edistat

J'emporterai le feu

Leïla Slimani

Paru le 05/03/2026

473 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073133816
9782073133816
En partenariat avec
Edistat

Pour les fans !

Netflix trad. Angela Song

Paru le 05/03/2026

24 pages

Les Livres du Dragon d'Or

6,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821220133
9782821220133
En partenariat avec
Edistat

La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 04/03/2026

416 pages

J'ai lu

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290433317
9782290433317
En partenariat avec
Edistat

Loin de chez moi

Maryse Burgot

Paru le 07/01/2026

312 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254034
9782253254034
En partenariat avec
Edistat

Tel père, telles filles

Danielle Steel trad. Juliette Frustié

Paru le 05/03/2026

336 pages

Presses de la Cité

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258203624
9782258203624
En partenariat avec
Edistat

Les Saiyans

Akira Toriyama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 04/03/2026

224 pages

Glénat

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344074145
9782344074145
En partenariat avec
Edistat

Deux vérités, un mensonge

Claire McGowan trad. Nathalie Guillaume

Paru le 04/03/2026

400 pages

Hauteville

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387210449
9782387210449
En partenariat avec
Edistat

Terre ou lune Tome 1

Jade Khoo

Paru le 04/02/2026

296 pages

Editions Morgen

27,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387250087
9782387250087
En partenariat avec
Edistat

Anatomy of an Obsession

Orlane Gray

Paru le 04/03/2026

452 pages

Adonia

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487986121
9782487986121
En partenariat avec
Edistat

Toilet-bound Hanako-kun Tome 24

AidaIro trad. Benjamin Moro

Paru le 04/03/2026

173 pages

Pika Edition

7,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043305740
9791043305740
En partenariat avec
Edistat

Goldfinch

Raven Kennedy trad. Caroline de Hugo

Paru le 04/03/2026

752 pages

Hugo et Compagnie

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042900342
9791042900342
En partenariat avec
Edistat

Très brève théorie de l'enfer

Jérôme Ferrari

Paru le 04/03/2026

160 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330216382
9782330216382
En partenariat avec
Edistat

Mel & Fernande

Mélissa Anton

Paru le 04/03/2026

205 pages

Fayard

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213734415
9782213734415
En partenariat avec
Edistat

Mon programme de Callisthénie

Brieuc Le Dantec

Paru le 11/02/2026

192 pages

Marabout

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501200226
9782501200226
En partenariat avec
Edistat

Grand ménage XXL

Souad Romero

Paru le 11/06/2025

192 pages

Editions Prisma

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810441495
9782810441495
En partenariat avec
Edistat

De la biodiversité comme un humanisme

Marc-André Selosse

Paru le 06/02/2026

81 pages

Seuil

6,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021604337
9782021604337
En partenariat avec
Edistat

Combat toujours perdant

Michel Houellebecq

Paru le 04/03/2026

72 pages

Flammarion

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080145819
9782080145819
En partenariat avec
Edistat

Le dieu des bois

Liz Moore trad. Alice Delarbre

Paru le 04/03/2026

640 pages

J'ai lu

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290431276
9782290431276
En partenariat avec
Edistat

Kindergarten Wars Tome 13

You Chiba trad. Damien Guinois

Paru le 05/03/2026

200 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724323
9791032724323
En partenariat avec
Edistat

L'affaire de la rue Transnonain

Jérôme Chantreau

Paru le 04/03/2026

480 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290427590
9782290427590
En partenariat avec
Edistat

Katabasis

Rebecca F. Kuang trad. Michel Pagel

Paru le 05/03/2026

608 pages

De Saxus

26,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378769178
9782378769178
En partenariat avec
Edistat

La Servante de l'empereur Tome 5

Ichiha Hiiragi, Aya Shouoto, Haruki Yoshimura trad. Damien Guinois

Paru le 05/03/2026

170 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724347
9791032724347
En partenariat avec
Edistat

Brain x Brave

Riichiro Inagaki, Yusuke Murata trad. David Deleule

Paru le 04/03/2026

176 pages

Glénat

10,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344071298
9782344071298
En partenariat avec
Edistat

La famille d'en face

Nicole Trope trad. Laurent Bury

Paru le 04/03/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253910114
9782253910114
En partenariat avec
Edistat

Daphné et le duc ; Anthony

Julia Quinn trad. Cécile Desthuilliers, Edwige Hennebelle

Paru le 06/01/2021

736 pages

J'ai lu

16,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290254738
9782290254738
En partenariat avec
Edistat

Le code de la route Rousseau

Codes Rousseau

Paru le 09/07/2025

256 pages

Codes Rousseau, SA

16,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709516624
9782709516624
En partenariat avec
Edistat

Aller simple pour la joie

Lorraine Fouchet

Paru le 05/03/2026

240 pages

Pocket

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266354837
9782266354837
En partenariat avec
Edistat

L'inventaire des rêves

Chimamanda Ngozi Adichie trad. Blandine Longre

Paru le 05/03/2026

656 pages

Editions Gallimard

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073137562
9782073137562
En partenariat avec
Edistat

100 % logique

Cyril Féraud

Paru le 24/09/2025

318 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033924500
9791033924500
En partenariat avec
Edistat

Les carnets du sous-sol

Fedor Dostoievski, Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski trad. André Markowicz

Paru le 05/11/2025

181 pages

Actes Sud Editions

7,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330212490
9782330212490
En partenariat avec
Edistat

Nightshade

Autumn Woods trad. Ariane Linstrumelle

Paru le 26/02/2026

502 pages

Chatterley

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385791940
9782385791940
En partenariat avec
Edistat

Eye Shield 21 Tome 1 . Edition collector

Riichiro Inagaki, Yusuke Murata trad. Olivier Hagué

Paru le 04/03/2026

208 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344074220
9782344074220
En partenariat avec
Edistat

Celles qui ne dorment pas

Dolores Redondo trad. Isabelle Gugnon

Paru le 05/03/2026

592 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073113351
9782073113351
En partenariat avec
Edistat

Mes assiettes équilibrées pour toute la journée

Eugénie Derousseau

Paru le 04/03/2026

184 pages

Larousse

19,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036091757
9782036091757
En partenariat avec
Edistat

Eloise ; Francesca

Julia Quinn trad. Cécile Desthuilliers

Paru le 19/05/2021

761 pages

J'ai lu

16,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290357637
9782290357637
En partenariat avec
Edistat

Coloriages K-Pop Fandom

Pandi Peachy

Paru le 15/01/2026

64 pages

Les Livres du Dragon d'Or

6,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821219649
9782821219649
En partenariat avec
Edistat

La démocratie n'est pas l'élection

Edwy Plenel

Paru le 06/03/2026

60 pages

Seuil

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021616057
9782021616057
En partenariat avec
Edistat

Cats and Dragon Tome 1

Amara

Paru le 04/03/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041114641
9791041114641
En partenariat avec
Edistat

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 01/02/2007

113 pages

Editions Gallimard

7,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070612758
9782070612758
En partenariat avec
Edistat

L'as de coeur

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042904098
9791042904098
En partenariat avec
Edistat

Liaison

Danielle Steel trad. Caroline Bouet

Paru le 05/03/2026

312 pages

Pocket

8,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357494
9782266357494
En partenariat avec
Edistat

Poussez-vous, les moches !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848018034
9782848018034
En partenariat avec
Edistat

My Bloody Princes

Anna Triss

Paru le 04/03/2026

828 pages

Hachette

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348658
9782017348658
En partenariat avec
Edistat

Personne ne doit savoir

Claire McGowan trad. Odile Carton

Paru le 03/05/2023

384 pages

Hauteville

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381222387
9782381222387
En partenariat avec
Edistat

Le Brise-Tempête

Nell Pfeiffer

Paru le 05/03/2026

572 pages

Gulf Stream

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383495536
9782383495536
En partenariat avec
Edistat

Eloïse ; Francesca

Julia Quinn trad. Cécile Desthuilliers

Paru le 17/11/2021

761 pages

J'ai lu

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290363133
9782290363133
En partenariat avec
Edistat

L'as de pique

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

496 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042904104
9791042904104
En partenariat avec
Edistat

Pas de pitié pour les nazebroques !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 05/06/2014

95 pages

Tourbillon

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848019727
9782848019727
En partenariat avec
Edistat

L'Odyssée

Homère trad. Charles-Marie Leconte de Lisle

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035817404
9791035817404
En partenariat avec
Edistat

Atlas

Lucinda Riley, Harry Whittaker trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 29/05/2024

960 pages

LGF/Le Livre de Poche

12,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262398
9782253262398
En partenariat avec
Edistat

Juste après Dieu, il y a papa

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 25/02/2026

208 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226488589
9782226488589
En partenariat avec
Edistat

Kagurabachi Tome 7

Takeru Hokazono trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 27/02/2026

192 pages

Dargaud

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505140429
9782505140429
En partenariat avec
Edistat

Les morsures du silence

Johana Gustawsson

Paru le 04/02/2026

353 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254713
9782253254713
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017286219
9782017286219
En partenariat avec
Edistat

Daphné ; Anthony

Julia Quinn trad. Cécile Desthuilliers, Edwige Hennebelle

Paru le 17/11/2021

731 pages

J'ai lu

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290359426
9782290359426
En partenariat avec
Edistat

Les garçons de Biloxi

John Grisham trad. Carole Delporte

Paru le 25/02/2026

615 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254768
9782253254768
En partenariat avec
Edistat

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266229487
9782266229487
En partenariat avec
Edistat

Bleus, Blancs, Rouges Tome 1

Benjamin Dierstein

Paru le 08/01/2026

960 pages

Editions Gallimard

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073117779
9782073117779
En partenariat avec
Edistat

13 à table !

Philippe Besson, Michel Bussi, Mireille Calmel, Sandrine Collette

Paru le 06/11/2025

252 pages

Pocket

6,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266348942
9782266348942
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401105423
9782401105423
En partenariat avec
Edistat

L'amour

François Bégaudeau

Paru le 02/01/2026

112 pages

Editions Gallimard

7,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073115942
9782073115942
En partenariat avec
Edistat

Pokémon

Hachette, Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 10/09/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017276692
9782017276692
En partenariat avec
Edistat

Malgré tout ce qui nous sépare

Sophie Tal Men

Paru le 25/02/2026

304 pages

Albin Michel

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226507556
9782226507556
En partenariat avec
Edistat

Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889539215
9782889539215
En partenariat avec
Edistat

La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782608123015
9782608123015
En partenariat avec
Edistat

Parents à vendre

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 04/12/2014

95 pages

Tourbillon

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027600076
9791027600076
En partenariat avec
Edistat

Scotland Tome 5

Leo, Rodolphe, Marchal

Paru le 27/02/2026

56 pages

Dargaud

13,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205213157
9782205213157
En partenariat avec
Edistat

Hors champ

Marie-Hélène Lafon

Paru le 02/01/2026

176 pages

Buchet-Chastel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782283041604
9782283041604
En partenariat avec
Edistat

One Piece Tome 111

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 03/12/2025

224 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344065662
9782344065662
En partenariat avec
Edistat

Love, mom

Iliana Xander trad. Antona Simongiovanni

Paru le 08/01/2026

416 pages

Fleuve Noir

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782265159686
9782265159686
En partenariat avec
Edistat

Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782723488525
9782723488525
En partenariat avec
Edistat

Une pension en Italie

Philippe Besson

Paru le 08/01/2026

240 pages

Julliard

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782260056782
9782260056782
En partenariat avec
Edistat

La tendresse des autres

Sophie Tal Men

Paru le 25/02/2026

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256519
9782253256519
En partenariat avec
Edistat

Our vicious lies

Lyla Mars

Paru le 18/02/2026

696 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902186
9791042902186
En partenariat avec
Edistat

L'impératrice

Aya Estrela

Paru le 14/01/2026

633 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033922261
9791033922261
En partenariat avec
Edistat

La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254737
9782253254737
En partenariat avec
Edistat

Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782710381419
9782710381419
En partenariat avec
Edistat

La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707356741
9782707356741
En partenariat avec
Edistat

Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681185
9782755681185
En partenariat avec
Edistat

Et la joie de vivre

Gisèle Pelicot, Judith Perrignon

Paru le 17/02/2026

313 pages

Flammarion

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080497260
9782080497260
En partenariat avec
Edistat

La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 11/02/2026

392 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824626338
9782824626338
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415634
9782290415634
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage Tome 1

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391174
9782290391174
En partenariat avec
Edistat

Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391198
9782290391198
En partenariat avec
Edistat

La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415627
9782290415627
En partenariat avec
Edistat

Boruto - Two Blue Vortex Tome 4

Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto trad. Misato Raillard

Paru le 27/02/2026

176 pages

Dargaud

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505130093
9782505130093
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629421
9782824629421
En partenariat avec
Edistat

L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

Paru le 04/02/2026

509 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290430460
9782290430460
En partenariat avec
Edistat

Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251828
9782253251828
En partenariat avec
Edistat

Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246831662
9782246831662
En partenariat avec
Edistat

Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909930
9782493909930
En partenariat avec
Edistat

Les Irresponsables

Johann Chapoutot

Paru le 06/02/2025

304 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073061195
9782073061195
En partenariat avec
Edistat

Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

665 pages

Pocket

10,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266355391
9782266355391
En partenariat avec
Edistat

Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290432815
9782290432815
En partenariat avec
Edistat

Je suis Romane Monnier

Delphine de Vigan

Paru le 15/01/2026

336 pages

Editions Gallimard

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073113252
9782073113252
En partenariat avec
Edistat

Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228940627
9782228940627
En partenariat avec
Edistat

La cité aux murs incertains

Haruki Murakami trad. Hélène Morita, Tomoko Oono

Paru le 05/02/2026

672 pages

10/18

11,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264086549
9782264086549
En partenariat avec
Edistat

Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824627151
9782824627151
En partenariat avec
Edistat

La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251798
9782253251798
En partenariat avec
Edistat

1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072878497
9782072878497
En partenariat avec
Edistat

300 recettes pour tout cuisiner au airfryer

Marabout, Elodie Colombel, Lélia Castello, Guillaume Marinette

Paru le 19/03/2025

384 pages

Marabout

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501193115
9782501193115
En partenariat avec
Edistat

Les belles promesses

Pierre Lemaitre

Paru le 06/01/2026

502 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702191477
9782702191477
En partenariat avec
Edistat

Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755678628
9782755678628
En partenariat avec
Edistat

L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070360024
9782070360024
En partenariat avec
Edistat

Mon refuge et mon orage

Arundhati Roy trad. Irène Margit

Paru le 12/02/2026

400 pages

Editions Gallimard

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073103482
9782073103482
En partenariat avec
Edistat

Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681192
9782755681192
En partenariat avec
Edistat

Tous aux abris !

Anne Didier, Olivier Muller, Clément Devaux

Paru le 07/01/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036390074
9791036390074
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017207030
9782017207030
En partenariat avec
Edistat

Manon Lescaut

Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 04/05/2022

278 pages

Belin

2,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035822521
9791035822521
En partenariat avec
Edistat

Un monde presque parfait

Laurent Gounelle

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252023
9782253252023
En partenariat avec
Edistat

Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266335225
9782266335225
En partenariat avec
Edistat

Mesopotamia

Olivier Guez

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253909538
9782253909538
En partenariat avec
Edistat

Les Carnets de l'Apothicaire Tome 16

Itsuki Nanao, Nekokurage trad. Géraldine Oudin

Paru le 12/02/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724507
9791032724507
En partenariat avec
Edistat

Le Chat du Jardinier

Thomas Schlesser

Paru le 28/01/2026

384 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226507389
9782226507389
En partenariat avec
Edistat

Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251712
9782253251712
En partenariat avec
Edistat

Madelaine avant l'aube

Sandrine Collette

Paru le 02/01/2026

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251972
9782253251972
En partenariat avec
Edistat

Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

48 pages

Hachette

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017253709
9782017253709
En partenariat avec
Edistat

Bande de compotes !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 09/10/2025

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494678378
9782494678378
En partenariat avec
Edistat

La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629094
9782824629094
En partenariat avec
Edistat

A qui sait attendre

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 14/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254829
9782253254829
En partenariat avec
Edistat

Fort Alamo

Fabrice Caro

Paru le 12/02/2026

208 pages

Editions Gallimard

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073133052
9782073133052
En partenariat avec
Edistat

Fou de la reine

Kentin Jarno

Paru le 28/01/2026

512 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226504449
9782226504449
En partenariat avec
Edistat

Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 30/04/2025

426 pages

Albin Michel

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226493842
9782226493842
En partenariat avec
Edistat

Dernière soirée

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 02/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254973
9782253254973
En partenariat avec
Edistat

Ici et maintenant

Liane Moriarty trad. Béatrice Taupeau

Paru le 28/01/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256410
9782253256410
En partenariat avec
Edistat

Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

6,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266200462
9782266200462
En partenariat avec
Edistat

Ne jamais trembler

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

490 pages

Albin Michel

24,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226501875
9782226501875
En partenariat avec
Edistat

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755671193
9782755671193
En partenariat avec
Edistat

Ils n'ont rien vu

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 02/01/2026

428 pages

Points

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041425365
9791041425365
En partenariat avec
Edistat

Le nom de la rose Tome 2

Milo Manara, Umberto Eco trad. Jean-Noël Schifano

Paru le 21/01/2026

72 pages

Glénat

18,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344067161
9782344067161
En partenariat avec
Edistat

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679540
9782755679540
En partenariat avec
Edistat

J'aime pas l'amour !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848018706
9782848018706
En partenariat avec
Edistat

Holly

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253255079
9782253255079
En partenariat avec
Edistat

Fauves

Costa melissa Da, Mélissa Da Costa, Mélissa Da Costa

Paru le 07/01/2026

480 pages

Albin Michel

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226483546
9782226483546
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290396391
9782290396391
En partenariat avec
Edistat

Les politiques

Alain Duhamel

Paru le 22/01/2026

426 pages

Editions de l'Observatoire

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032932988
9791032932988
En partenariat avec
Edistat

Les lendemains qui chantent

Arnaldur Indridason trad. Eric Boury

Paru le 06/02/2026

336 pages

Points

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041427802
9791041427802
En partenariat avec
Edistat

La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073096203
9782073096203
En partenariat avec
Edistat

La Mue

Céline Denjean

Paru le 12/02/2026

444 pages

Pocket

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353724
9782266353724
En partenariat avec
Edistat

La dernière chanson d'amour

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 22/01/2026

592 pages

Charleston éditions

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294854
9782385294854
En partenariat avec
Edistat

La bataille du no man's land de Shinjuku : mort et vie

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 08/01/2026

Editions Ki-oon

6,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724620
9791032724620
En partenariat avec
Edistat

Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253907947
9782253907947
En partenariat avec
Edistat

Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041423095
9791041423095
En partenariat avec
Edistat

Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251675
9782253251675
En partenariat avec
Edistat

La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

8,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290422885
9782290422885
En partenariat avec
Edistat

Blue Lock Tome 31

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 18/02/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043304552
9791043304552
En partenariat avec
Edistat

Les soeurs de la résistance

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 04/02/2026

471 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824626321
9782824626321
En partenariat avec
Edistat

One-Punch Man Tome 33

Yusuke Murata trad. Frédéric Malet

Paru le 12/02/2026

224 pages

Kurokawa

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042021658
9791042021658
En partenariat avec
Edistat

Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290401378
9782290401378
En partenariat avec
Edistat

Berserk - Edition Prestige Tome 4

Kentaro Miura trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 18/02/2026

464 pages

Glénat

24,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344067833
9782344067833
En partenariat avec
Edistat

Si les étoiles se taisent

Emma Green

Paru le 04/02/2026

432 pages

Editions ESI

17,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371267640
9782371267640
En partenariat avec
Edistat

Le mage du Kremlin

Da Empoli Giuliano, Giuliano da Empoli

Paru le 04/01/2024

315 pages

Editions Gallimard

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073003911
9782073003911
En partenariat avec
Edistat

Instinct Tome 2

Inoxtag, Charles Compain, Basile Monnot

Paru le 20/11/2025

224 pages

Michel Lafon

10,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749958194
9782749958194
En partenariat avec
Edistat

Perfectly Wrong

Sarah Rivens

Paru le 18/02/2026

704 pages

Hachette

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348702
9782017348702
En partenariat avec
Edistat

Les fiancés de l'hiver

Vanyda

Paru le 28/01/2026

280 pages

Editions Gallimard

28,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075163743
9782075163743
En partenariat avec
Edistat

Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Paru le 06/02/2025

416 pages

Editions du Sous sol

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364689572
9782364689572
En partenariat avec
Edistat

Powerless Tome 1

Lauren Roberts trad. Marie Demay

Paru le 19/02/2026

752 pages

Editions Gallimard

10,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073141446
9782073141446
En partenariat avec
Edistat

Jour de ressac

Maylis de Kerangal

Paru le 05/02/2026

272 pages

Editions Gallimard

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073133151
9782073133151
En partenariat avec
Edistat

Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290210512
9782290210512
En partenariat avec
Edistat

Vers la lumière

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 04/02/2026

385 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702182383
9782702182383
En partenariat avec
Edistat

Ichi the Witch Tome 2

Osamu Nishi, Shiro Usazaki trad. David Le Quéré

Paru le 12/02/2026

Editions Ki-oon

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724484
9791032724484
En partenariat avec
Edistat

Prout atomique

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 23/05/2018

77 pages

Tourbillon

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027604364
9791027604364
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/02/2025

512 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290411421
9782290411421
En partenariat avec
Edistat

Jacaranda

Gaël Faye

Paru le 01/10/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252030
9782253252030
En partenariat avec
Edistat

Brûlez tout

Christophe Molmy

Paru le 05/11/2025

360 pages

Fayard

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733920
9782213733920
En partenariat avec
Edistat

Long Island

Colm Tóibín trad. Anna Gibson

Paru le 28/01/2026

401 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252016
9782253252016
En partenariat avec
Edistat

Stitch & Friends

Disney

Paru le 11/02/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017356158
9782017356158
En partenariat avec
Edistat

8,2 secondes

Maxime Chattam

Paru le 05/11/2025

391 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226470096
9782226470096
En partenariat avec
Edistat

Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262329
9782253262329
En partenariat avec
Edistat

Les orphelins

Eric Vuillard

Paru le 28/01/2026

176 pages

Actes Sud Editions

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330217556
9782330217556
En partenariat avec
Edistat

Mad majesty

Delinda Dane

Paru le 07/01/2026

608 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681239
9782755681239
En partenariat avec
Edistat

La ferme des animaux

George Orwell trad. Philippe Jaworski

Paru le 02/01/2021

159 pages

Editions Gallimard

5,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072921414
9782072921414
En partenariat avec
Edistat

La promesse cachée

Lucinda Riley trad. Emilie Passerieux

Paru le 02/10/2025

635 pages

Charleston éditions

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385293222
9782385293222
En partenariat avec
Edistat

Lettre d'une inconnue

Stefan Zweig trad. Mathilde Lefebvre

Paru le 01/02/2018

128 pages

Editions Gallimard

2,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070469826
9782070469826
En partenariat avec
Edistat

Le mensonge de trop

Shari Lapena trad. Romane Lafore

Paru le 22/01/2026

336 pages

Pocket

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266355087
9782266355087
En partenariat avec
Edistat

Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266338073
9782266338073
En partenariat avec
Edistat

Des coeurs dans la tourmente

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 28/01/2026

704 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256304
9782253256304
En partenariat avec
Edistat

Le couple d'à côté

Shari Lapena trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 13/09/2018

360 pages

Pocket

8,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266286275
9782266286275
En partenariat avec
Edistat

Captive Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 03/09/2025

669 pages

Hachette

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348399
9782017348399
En partenariat avec
Edistat

La librairie des livres interdits

Marc Levy

Paru le 06/11/2025

347 pages

Pocket

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266325325
9782266325325
En partenariat avec
Edistat

Panique en cuisine !

M. C. Beaton trad. Marie Leym

Paru le 25/02/2026

312 pages

Albin Michel

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226491039
9782226491039
En partenariat avec
Edistat

Le jour ou je suis devenu espion

Vincent Crouzet

Paru le 05/02/2026

235 pages

Editions de l'Observatoire

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032937068
9791032937068
En partenariat avec
Edistat

Peste noire

Patrick Boucheron

Paru le 30/01/2026

512 pages

Seuil

27,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021548396
9782021548396
En partenariat avec
Edistat

La Meute

Charlotte Belaïch, Olivier Pérou

Paru le 05/02/2026

394 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266358620
9782266358620
En partenariat avec
Edistat

Fearless

Lauren Roberts trad. Marie Demay

Paru le 19/02/2026

656 pages

Editions Gallimard

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073049186
9782073049186
En partenariat avec
Edistat

Secrets et mensonges

M. C. Beaton trad. Sabine Porte

Paru le 25/02/2026

306 pages

Albin Michel

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226491046
9782226491046
En partenariat avec
Edistat

Sans âme ni conscience

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 14/01/2026

434 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702189054
9782702189054
En partenariat avec
Edistat

Heureux comme des TDAH !

Michel Cymes, Olivier Revol

Paru le 28/01/2026

228 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226506078
9782226506078
En partenariat avec
Edistat

Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 7

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 04/02/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384966097
9782384966097
En partenariat avec
Edistat

Premières actions

Vincent Dugomier, Benoît Ers

Paru le 07/05/2015

52 pages

Les Editions du Lombard

13,45 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782803635580
9782803635580
En partenariat avec
Edistat

Coffret avec une jaquette réversible, un standee en bois de Chihiro et Hakuri, un triptyque avec fermeture aimantée et dorure, et 2 ex-libris exclusifs

Takeru Hokazono trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 27/02/2026

Dargaud

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté