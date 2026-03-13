Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Et pourtant. Non seulement c’est possible, mais c’est même spectaculaire : trois nouvelles entrées (dont un poche) réalisent une performance solide en s’installant directement sur les trois premières marches du podium.

Guillaume Musso frappe fort avec son nouveau roman très attendu, Le crime du paradis (Calmann-Lévy), déjà écoulé à 44.887 exemplaires. Juste derrière arrive le premier tome d’une nouvelle trilogie historique de Morgane Moncomble, une romance se déroulant à Versailles : La révolte de la reine (Hugo Roman), qui séduit 36.985 lecteurs.

Et pour compléter le podium… Guillaume Musso encore ! Cette fois avec Quelqu’un d’autre (Le Livre de Poche), qui revient en force en format poche et s’écoule à 35.150 exemplaires.

Au pied du podium, pour sa troisième semaine, Gisèle Pélicot avec Et la joie de vivre (Flammarion) vend encore 21.373 exemplaires, portant son total à 119.311 ouvrages écoulés.

Les cinq places suivantes sont occupées par Freida McFadden, qui continue de dominer le classement avec plusieurs titres :

La Locataire : 19.491 ventes

La femme de ménage voit tout : 11.700 ventes

La femme de ménage : 11.403 ventes

La femme de ménage t.2 : Les secrets de la femme de ménage : 11.333 ventes

La psy : 9175 ventes

Les traductions des différents romans sont toutes de Karine Forestier, pour J'ai Lu et City.

Pour clore ce top 10, un phénomène venu de TikTok poursuit son chemin avec la suite du Pumpkin Spice Café : La maison des pancakes aux fraises, de Laurie Gilmore, traduit par Marion Schwartz (Harpercollins). Au menu : un chef cuisinier, père solo, qui cherche une babysitter… La recette semble continuer de fonctionner.

Le top de la semaine

Cette semaine, le classement voit revenir un autre phénomène, mais venu cette fois de Netflix.

La chronique des Bridgerton ; intégrale vol.1 ; tomes 1 et 2, de Julia Quinn, traduit par Cécile Desthuilliers (J'ai lu), réalise une grosse remontée de 87 places, après sa 15e semaine de présence. Une belle performance, portée par la sortie de la deuxième partie de la saison 4 sur Netflix.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore : à la manière d’un Gossip Girl version Régence, la série plonge le spectateur dans l’aristocratie londonienne du début du XIXᵉ siècle.

Bals, mariages arrangés, réputations fragiles et intrigues amoureuses rythment la vie mondaine. Au centre de tout cela : la mystérieuse Lady Whistledown, chroniqueuse anonyme qui publie des pamphlets révélant les scandales et secrets de la haute société.

« Très chers lecteurs, quelle saison ! Au rythme des bals et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre Mlle Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valses langoureuses, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevelé... Rubrique mondaine de Lady Whistledown, Londres, 1813. »

Le marché

Le marché du livre poursuit son ralentissement cette semaine. Les ventes atteignent 4,32 millions d’exemplaires, contre 4,70 millions la semaine précédente. Même tendance pour le chiffre d’affaires, qui recule de 57,65 millions € à 54,26 millions €.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent largement en tête avec 2,22 millions d’exemplaires vendus, devant les librairies, qui totalisent 1,45 million d’unités, tandis que les grandes surfaces alimentaires écoulent 650.000 exemplaires. En volume, la répartition reste globalement stable : 51 % pour les grandes surfaces spécialisées, 33 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.

En valeur, l’ordre reste inchangé. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 28,23 millions €, devant les librairies, à 19,46 millions €, tandis que les grandes surfaces alimentaires atteignent 6,57 millions €. La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi : 52 % pour les grandes surfaces spécialisées, 36 % pour les librairies et 12 % pour les grandes surfaces alimentaires.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com