Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...
Le 13/03/2026 à 13:11 par Clotilde Martin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
13/03/2026 à 13:11
0
Commentaires
0
Partages
Et pourtant. Non seulement c’est possible, mais c’est même spectaculaire : trois nouvelles entrées (dont un poche) réalisent une performance solide en s’installant directement sur les trois premières marches du podium.
Guillaume Musso frappe fort avec son nouveau roman très attendu, Le crime du paradis (Calmann-Lévy), déjà écoulé à 44.887 exemplaires. Juste derrière arrive le premier tome d’une nouvelle trilogie historique de Morgane Moncomble, une romance se déroulant à Versailles : La révolte de la reine (Hugo Roman), qui séduit 36.985 lecteurs.
Et pour compléter le podium… Guillaume Musso encore ! Cette fois avec Quelqu’un d’autre (Le Livre de Poche), qui revient en force en format poche et s’écoule à 35.150 exemplaires.
Au pied du podium, pour sa troisième semaine, Gisèle Pélicot avec Et la joie de vivre (Flammarion) vend encore 21.373 exemplaires, portant son total à 119.311 ouvrages écoulés.
Les cinq places suivantes sont occupées par Freida McFadden, qui continue de dominer le classement avec plusieurs titres :
La Locataire : 19.491 ventes
La femme de ménage voit tout : 11.700 ventes
La femme de ménage : 11.403 ventes
La femme de ménage t.2 : Les secrets de la femme de ménage : 11.333 ventes
La psy : 9175 ventes
Les traductions des différents romans sont toutes de Karine Forestier, pour J'ai Lu et City.
Pour clore ce top 10, un phénomène venu de TikTok poursuit son chemin avec la suite du Pumpkin Spice Café : La maison des pancakes aux fraises, de Laurie Gilmore, traduit par Marion Schwartz (Harpercollins). Au menu : un chef cuisinier, père solo, qui cherche une babysitter… La recette semble continuer de fonctionner.
Cette semaine, le classement voit revenir un autre phénomène, mais venu cette fois de Netflix.
La chronique des Bridgerton ; intégrale vol.1 ; tomes 1 et 2, de Julia Quinn, traduit par Cécile Desthuilliers (J'ai lu), réalise une grosse remontée de 87 places, après sa 15e semaine de présence. Une belle performance, portée par la sortie de la deuxième partie de la saison 4 sur Netflix.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore : à la manière d’un Gossip Girl version Régence, la série plonge le spectateur dans l’aristocratie londonienne du début du XIXᵉ siècle.
Bals, mariages arrangés, réputations fragiles et intrigues amoureuses rythment la vie mondaine. Au centre de tout cela : la mystérieuse Lady Whistledown, chroniqueuse anonyme qui publie des pamphlets révélant les scandales et secrets de la haute société.
« Très chers lecteurs, quelle saison ! Au rythme des bals et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre Mlle Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valses langoureuses, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevelé... Rubrique mondaine de Lady Whistledown, Londres, 1813. »
Le marché du livre poursuit son ralentissement cette semaine. Les ventes atteignent 4,32 millions d’exemplaires, contre 4,70 millions la semaine précédente. Même tendance pour le chiffre d’affaires, qui recule de 57,65 millions € à 54,26 millions €.
Les grandes surfaces spécialisées demeurent largement en tête avec 2,22 millions d’exemplaires vendus, devant les librairies, qui totalisent 1,45 million d’unités, tandis que les grandes surfaces alimentaires écoulent 650.000 exemplaires. En volume, la répartition reste globalement stable : 51 % pour les grandes surfaces spécialisées, 33 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.
En valeur, l’ordre reste inchangé. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 28,23 millions €, devant les librairies, à 19,46 millions €, tandis que les grandes surfaces alimentaires atteignent 6,57 millions €. La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi : 52 % pour les grandes surfaces spécialisées, 36 % pour les librairies et 12 % pour les grandes surfaces alimentaires.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
À LIRE - La Peuplade a 20 ans : “Plus la maison va bien, plus on peut prendre des risques”
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 2.0
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 03/03/2026
480 pages
Calmann-Lévy
22,90 €
Paru le 04/03/2026
572 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 03/03/2026
448 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 04/03/2026
445 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 04/03/2026
258 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 04/03/2026
601 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 05/03/2026
473 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 05/03/2026
24 pages
Les Livres du Dragon d'Or
6,95 €
Paru le 04/03/2026
416 pages
J'ai lu
8,50 €
Paru le 07/01/2026
312 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 05/03/2026
336 pages
Presses de la Cité
20,90 €
Paru le 04/03/2026
224 pages
Glénat
14,95 €
Paru le 04/03/2026
400 pages
Hauteville
8,95 €
Paru le 04/02/2026
296 pages
Editions Morgen
27,90 €
Paru le 04/03/2026
452 pages
Adonia
19,90 €
Paru le 04/03/2026
173 pages
Pika Edition
7,70 €
Paru le 04/03/2026
752 pages
Hugo et Compagnie
21,95 €
Paru le 04/03/2026
160 pages
Actes Sud Editions
16,50 €
Paru le 04/03/2026
205 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 11/02/2026
192 pages
Marabout
19,90 €
Paru le 11/06/2025
192 pages
Editions Prisma
15,95 €
Paru le 06/02/2026
81 pages
Seuil
6,90 €
Paru le 04/03/2026
72 pages
Flammarion
12,00 €
Paru le 04/03/2026
640 pages
J'ai lu
9,90 €
Paru le 05/03/2026
200 pages
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 04/03/2026
480 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 05/03/2026
608 pages
De Saxus
26,90 €
Paru le 05/03/2026
170 pages
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 04/03/2026
176 pages
Glénat
10,95 €
Paru le 04/03/2026
336 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 06/01/2021
736 pages
J'ai lu
16,90 €
Paru le 09/07/2025
256 pages
Codes Rousseau, SA
16,30 €
Paru le 05/03/2026
240 pages
8,40 €
Paru le 05/03/2026
656 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 24/09/2025
318 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 05/11/2025
181 pages
Actes Sud Editions
7,10 €
Paru le 26/02/2026
502 pages
Chatterley
21,95 €
Paru le 04/03/2026
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 05/03/2026
592 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 04/03/2026
184 pages
Larousse
19,99 €
Paru le 19/05/2021
761 pages
J'ai lu
16,90 €
Paru le 15/01/2026
64 pages
Les Livres du Dragon d'Or
6,95 €
Paru le 06/03/2026
60 pages
Seuil
5,90 €
Paru le 04/03/2026
192 pages
Bamboo Editions
7,95 €
Paru le 01/02/2007
113 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 04/03/2026
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 05/03/2026
312 pages
8,30 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 04/03/2026
828 pages
Hachette
9,90 €
Paru le 03/05/2023
384 pages
Hauteville
8,95 €
Paru le 05/03/2026
572 pages
Gulf Stream
25,00 €
Paru le 17/11/2021
761 pages
J'ai lu
22,90 €
Paru le 04/03/2026
496 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 05/06/2014
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 19/05/2021
159 pages
Belin
3,70 €
Paru le 29/05/2024
960 pages
LGF/Le Livre de Poche
12,40 €
Paru le 25/02/2026
208 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 27/02/2026
192 pages
Dargaud
7,30 €
Paru le 04/02/2026
353 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 23/04/2025
770 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 17/11/2021
731 pages
J'ai lu
22,90 €
Paru le 25/02/2026
615 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 17/01/2013
249 pages
9,00 €
Paru le 08/01/2026
960 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 06/11/2025
252 pages
6,00 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 02/01/2026
112 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 10/09/2025
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 25/02/2026
304 pages
Albin Michel
20,90 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 26/09/2007
822 pages
Société Biblique de Genève
2,50 €
Paru le 04/12/2014
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 27/02/2026
56 pages
Dargaud
13,95 €
Paru le 02/01/2026
176 pages
Buchet-Chastel
19,90 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 08/01/2026
416 pages
Fleuve Noir
21,95 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 08/01/2026
240 pages
Julliard
21,00 €
Paru le 25/02/2026
320 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 18/02/2026
696 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 14/01/2026
633 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 25/02/2026
360 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,50 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 30/04/2025
601 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 17/02/2026
313 pages
Flammarion
22,50 €
Paru le 11/02/2026
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 27/02/2026
176 pages
Dargaud
7,30 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 04/02/2026
509 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 06/02/2025
304 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 05/02/2026
665 pages
10,30 €
Paru le 02/01/2026
448 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 15/01/2026
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 28/01/2026
160 pages
Payot
5,00 €
Paru le 05/02/2026
672 pages
10/18
11,40 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 19/03/2025
384 pages
Marabout
9,90 €
Paru le 06/01/2026
502 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 12/02/2026
400 pages
Editions Gallimard
24,00 €
Paru le 04/06/2025
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 07/01/2026
96 pages
Bayard jeunesse
12,20 €
Paru le 12/01/2024
795 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 04/05/2022
278 pages
Belin
2,95 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 12/02/2026
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 02/01/2026
233 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 14/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 12/02/2026
208 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 28/01/2026
512 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 02/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 28/01/2026
720 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 13/01/2012
190 pages
6,20 €
Paru le 28/01/2026
490 pages
Albin Michel
24,90 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 02/01/2026
428 pages
Points
9,90 €
Paru le 21/01/2026
72 pages
Glénat
18,00 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 28/01/2026
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 07/01/2026
480 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 22/01/2026
426 pages
Editions de l'Observatoire
23,00 €
Paru le 06/02/2026
336 pages
Points
8,95 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 12/02/2026
444 pages
9,90 €
Paru le 22/01/2026
592 pages
Charleston éditions
23,90 €
Paru le 08/01/2026
Editions Ki-oon
6,95 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 18/02/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 04/02/2026
471 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 12/02/2026
224 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 18/02/2026
464 pages
Glénat
24,90 €
Paru le 04/02/2026
432 pages
Editions ESI
17,90 €
Paru le 04/01/2024
315 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 18/02/2026
704 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 28/01/2026
280 pages
Editions Gallimard
28,00 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 19/02/2026
752 pages
Editions Gallimard
10,50 €
Paru le 05/02/2026
272 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 04/02/2026
385 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 12/02/2026
Editions Ki-oon
7,20 €
Paru le 23/05/2018
77 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 01/10/2025
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 05/11/2025
360 pages
Fayard
9,90 €
Paru le 28/01/2026
401 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 11/02/2026
80 pages
Hachette
9,95 €
Paru le 05/11/2025
391 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 28/01/2026
176 pages
Actes Sud Editions
20,90 €
Paru le 07/01/2026
608 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 02/01/2021
159 pages
Editions Gallimard
5,40 €
Paru le 02/10/2025
635 pages
Charleston éditions
10,90 €
Paru le 01/02/2018
128 pages
Editions Gallimard
2,00 €
Paru le 22/01/2026
336 pages
8,70 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 28/01/2026
704 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 13/09/2018
360 pages
8,10 €
Paru le 03/09/2025
669 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 06/11/2025
347 pages
10,00 €
Paru le 25/02/2026
312 pages
Albin Michel
14,90 €
Paru le 05/02/2026
235 pages
Editions de l'Observatoire
19,00 €
Paru le 30/01/2026
512 pages
Seuil
27,00 €
Paru le 05/02/2026
394 pages
9,00 €
Paru le 19/02/2026
656 pages
Editions Gallimard
25,90 €
Paru le 25/02/2026
306 pages
Albin Michel
14,90 €
Paru le 14/01/2026
434 pages
Calmann-Lévy
22,90 €
Paru le 28/01/2026
228 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 04/02/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 07/05/2015
52 pages
Les Editions du Lombard
13,45 €
Paru le 27/02/2026
Dargaud
19,90 €
Commenter cet article