Pourquoi compter les entrées dans les bibliothèques ?

Inaugurée l'année dernière, l'opération nationale « Les bibliothèques comptent » est reconduite du 23 au 29 mars 2026, annonce le ministère de la Culture. L'initiative de comptage entend « mieux recenser la fréquentation des bibliothèques et médiathèques sur tout le territoire », en obtenant « des données fiables pour valoriser ce premier service culturel de proximité, qui compte plus de 15.500 établissements en France ».

Pour ce faire, l'État sollicite les bibliothécaires, agents ou bénévoles, pour alimenter une enquête menée en s'appuyant sur la norme ISO 2789, qui « fournit des règles à la communauté des bibliothèques et des services d'information pour la collecte et la présentation de statistiques ».

Le ministère de la Culture espère, à terme, bénéficier des remontées statistiques de 100 % des établissements. La semaine de comptage menée du 17 au 23 novembre 2025 a été suivie par 8150 bibliothèques, lesquelles ont fait état, ensemble, de 2,9 millions d'entrées sur la période. Parmi ces établissements, 2730 n'avaient pas participé à l'enquête de fréquentation de 2024.

Afin de fournir un chiffre solide concernant la fréquentation des bibliothèques en 2025, le ministère de la Culture se basera sur le chiffre de la semaine de comptage de l'année dernière, ainsi que sur la collecte en cours des données annuelles. Un redressement des données obtenues permettra d'aboutir à une publication de la fréquentation 2025 avant l'été.

Le ministère de la Culture envisage ainsi d'instaurer ces deux semaines de comptage par an, en plus des déclarations des entrées de l'année.

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Pour rappel, 7300 bibliothèques territoriales avaient déclaré 75 millions d’entrées en 2019. La fréquentation avait ensuite reculé, à 66,5 millions d’entrées pour 8000 bibliothèques, en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences. En 2024, le chiffre s'était largement amélioré, pour atteindre 94 millions d’entrées dans 9100 bibliothèques.

La deuxième semaine de comptage de l'année 2026 aura lieu du 19 au 23 octobre 2026.

Seul le total national de la fréquentation des établissements sera publié, un chiffre qui permettra de mieux apprécier l'usage de ces équipements culturels par la population, y compris par les usagers non inscrits. Cette donné nourrira les plaidoyers pour les bibliothèques, fournira un indicateur de suivi dans le temps ainsi qu'un point de comparaison avec d'autres lieux culturels.

Plus de renseignements sur la semaine de comptage à cette adresse.

Photographie : Au sein de la bibliothèque Fessart, à Paris (Bibliothèques Ville de Paris, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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