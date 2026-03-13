Kafka amoureux : une création redonne vie à son histoire avec Dora Diamant

Joué en français et en yiddish, le spectacle imagine la célébration d’un mariage qui n’a jamais eu lieu, entre l’écrivain et celle qui fut sa dernière compagne.

Une rencontre décisive dans la vie de Kafka

La pièce revient sur un épisode tardif et décisif de la vie de Franz Kafka. En juillet 1923, l’écrivain rencontre Dora Diamant sur les bords de la Baltique. La jeune femme, berlinoise d’adoption, a quitté la Pologne et les traditions orthodoxes de son milieu pour devenir comédienne. Les deux tombent amoureux.

Cette relation bouleverse l’existence de Kafka. Déjà gravement malade de la tuberculose, il décide de suivre Dora à Berlin, renonçant aux séjours en sanatorium qui rythmaient jusque-là sa vie. Un choix que l’écrivain décrira lui-même comme « la plus folle de [sa] vie ».

Pour Caroline Arrouas, ce moment marque un basculement essentiel : Kafka choisit, pour la première fois, de privilégier la vie et l’amour, malgré les risques pour sa santé. Le spectacle se construit autour de cet élan.

Retrouver la pulsion de vie derrière le mythe Kafka

La metteuse en scène explique avoir été particulièrement marquée par la dimension intime de l’écriture de Kafka, notamment dans ses lettres et journaux. « Kafka est quelqu’un qui a envoyé énormément de lettres tout au long de sa vie. Il essaye d’y nommer ses sensations et ses observations avec acuité », souligne-t-elle.

Cette tentative de mettre des mots sur les tourments et les inquiétudes constitue, selon elle, un geste profondément humain. « Cette tentative de nommer, de décrire certains tourments, c’est déjà une espèce d’accomplissement. »

Dans cette approche, Kafka apparaît moins comme l’auteur sombre souvent évoqué dans la culture populaire que comme un écrivain cherchant obstinément une parole sincère. « L’art, et plus particulièrement la littérature, c’est la tentative d’une parole vraie d’être à être », rappelle-t-elle en citant l’auteur.

Berlin, la maladie et la précarité

La vie commune de Kafka et Dora à Berlin se déroule dans un contexte difficile. La ville traverse alors une crise économique majeure, marquée par une inflation galopante. Kafka décrit dans ses lettres un quotidien précaire, où le couple manque d’argent malgré la rente que perçoit l’écrivain. La situation est aggravée par la dégradation rapide de sa santé.

Finalement, Dora est contrainte d’alerter les parents de Kafka. Ceux-ci envoient un membre de la famille qui transfère l’écrivain dans un sanatorium près de Vienne, où il passera les derniers mois de sa vie. Malgré cette issue tragique, les témoignages de proches, comme Max Brod ou Ottla Kafka, évoquent cette période comme l’une des plus heureuses de la vie de l’écrivain.

Le spectacle met également en lumière la trajectoire de Dora Diamant. Après la mort de Kafka, sa vie sera marquée par les bouleversements politiques du XXᵉ siècle. Elle rencontre un metteur en scène communiste, Ludwig Lask, puis fuit l’Allemagne face à la montée du nazisme. Le couple part en URSS, où son compagnon est envoyé au goulag lors des purges staliniennes. Dora poursuit ensuite son exil en Allemagne puis en Angleterre, où elle est un temps internée comme ressortissante allemande.

Cette vie traversée par les persécutions et les déplacements nourrit la vision qu’en propose la metteuse en scène : une femme portée par une « pulsion de vie » malgré les catastrophes.

La musique klezmer, cœur du spectacle

Dans la création, la musique klezmer joue un rôle central. Traditionnellement associée aux mariages dans les communautés juives d’Europe de l’Est, elle structure la dramaturgie du spectacle. Caroline Arrouas explique avoir voulu replacer Dora dans son univers culturel yiddish, loin de l’image d’une simple infirmière accompagnant Kafka.

La musique devient alors une manière d’incarner la célébration d’un mariage symbolique. « Mon projet, c’est de leur rendre leur mariage », affirme la metteuse en scène. Elle rappelle que dans la tradition juive, la musique klezmer accompagne le mariage dans toute sa dramaturgie émotionnelle, du moment de tristesse initial à la fête collective.

« Danse, et puis tu verras. Au fur et à mesure, plus tu danseras, plus la joie va arriver », résume-t-elle pour évoquer l’énergie de cette musique.

Caroline Arrouas, autrice et metteuse en scène

Au-delà de la biographie de Kafka, la pièce entend explorer la fonction même du théâtre et des rituels. Pourquoi les sociétés inventent-elles des cérémonies pour marquer certains moments de la vie ? « Je suis fascinée par cette tentative de retenir un moment et de lui donner son éternité », explique Caroline Arrouas. En imaginant la noce impossible de Kafka et Dora Diamant, le spectacle transforme ainsi un fragment d’histoire en célébration collective, où les spectateurs deviennent eux-mêmes invités à la fête.

Comédienne, autrice et metteuse en scène, Caroline Arrouas a grandi en Autriche où elle travaille d’abord comme chanteuse au Burgtheater de Vienne. Installée ensuite en France, elle poursuit une formation musicale en chant lyrique avant d’intégrer l’école du Théâtre national de Strasbourg (TnS).

Depuis sa sortie de l’école, elle mène une carrière de comédienne et collabore régulièrement avec plusieurs metteurs en scène du théâtre contemporain, notamment Caroline Guiela Nguyen, Maëlle Poésy, Guillermo Pisani ou Marie Rémond. Elle apparaît dans des spectacles tels que Saïgon, Candide, Purgatoire à Ingolstadt ou encore Promenades, tout en développant ses propres projets artistiques..

En 2022, elle coécrit et met en scène avec Marie Rémond Delphine et Carole, inspiré du film Insoumuses de Callisto McNulty, et signe également une adaptation théâtrale de Hansel et Gretel pour le festival Pampa.

Une création portée par le Théâtre national de Strasbourg

D’une durée d’environ 1h15, Dora et Franz, sauver le jour réunit sur scène Caroline Arrouas et Jonas Marmy. La dramaturgie est signée Adèle Chaniolleau, la scénographie et les costumes Clémence Delille, la création sonore Samuel Favart Mischka et la lumière Germain Fourvel.

Le spectacle est produit par le petit bureau, en coproduction avec le Théâtre national de Strasbourg et le Théâtre Dijon Bourgogne – Centre dramatique national, avec le soutien notamment de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

Après sa création à Strasbourg, la pièce sera présentée du 22 au 24 mai 2026 au Théâtre Dijon Bourgogne, dans le cadre du festival Théâtre en Mai.

Crédits photo : Dora et Franz, sauver le jour

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com