Bédéis Causa 2026 : 22 albums finalistes pour le rendez-vous de la BD québécoise

Pour cette édition, 22 albums publiés en 2025 ont été retenus parmi l’ensemble des œuvres francophones parues au Québec et ailleurs. Les titres sélectionnés couvrent un large éventail de registres, de l’humour au récit autobiographique, en passant par la science-fiction, l’aventure ou encore le documentaire, témoignant de la vitalité actuelle de la bande dessinée, notamment au Québec.

Six catégories ont dévoilé leurs finalistes, sélectionnés par un jury composé de libraires et de chroniqueur·euses spécialisé·es. Deux autres distinctions seront également attribuées lors de la cérémonie : le Prix Jacques-Hurtubise, consacré à la nouvelle création, et le Prix Albert-Chartier, remis chaque année pour saluer la contribution d’une personne ou d’un organisme au développement de la bande dessinée québécoise.

Cette année encore, 5000 $ de bourses seront remis dans cinq catégories par Québec BD, en collaboration avec Les Libraires, FAB Télé-Québec et la Librairie Pantoute.

Les finalistes des Bédéis Causa 2026

Grand prix Québec BD (Meilleur album de langue française publié au Québec par un ou des auteur·ices canadien·nes)

Au revoir New York, de Paul Bordeleau (Nouvelle adresse)

La glace part en morceaux, de Charlotte Gosselin (Pow Pow)

Morgentaler : Avec elles, de Michel Viau et Dante Ginevra (Glénat Québec)

Migrasyon, de Jimmy Suzan (La Pastèque)

Strips au ketchup, d’Iris Boudreau (Pow Pow)

Prix Réal-Fillion (Auteur·e canadien·ne s’étant le plus illustré·e avec son premier album francophone professionnel)

Geneviève Côté, pour Deuil et curiosités (Nouvelle adresse)

Erika Soucy, pour La maison cachette (La Pastèque)

Van, pour La nuit aux loups (Casterman)

Prix Yvette-Lapointe (Meilleur album jeunesse de langue française publié par un ou des auteur·ices canadien·nes)

Chroniques de ruelles T. 2 : Les rencontres de Zara, de Sampar (Michel Quintin)

En crise, d’Annick Lefebvre et Vincent Partel-Valette (La Bagnole)

Mimose et Sam T. 5 : La maison disparue, de Cathon (Comme des géants)

Pauline : Le grand frisson, d’Anouk Mahiout et Marjolaine Perreten (Comme des géants)

Pol Polaire T. 4 : Terre des ours, de Caroline Soucy (Glénat Québec)

Prix Albéric-Bourgeois (Meilleur album de langue française publié à l’étranger par un ou des auteur·ices canadien·nes)

Globe-trotteuses : le tour du monde de Nellie Bly et Elizabeth Bisland, de Julie Rocheleau et Julian Voloj (Dargaud)

Libres d’obéir, de Philippe Girard et Johann Chapoutot (Casterman)

Pour une fraction de seconde : la vie mouvementée d’Eadweard Muybridge, de Guy Delisle (Delcourt)

Prix Maurice-Petitdidier (Coup de cœur du jury pour un album francophone publié à l’étranger par un ou des auteur·ices non canadiens)

L’enfantôme, de Jim Bishop (Glénat)

Là où tu vas : voyage au pays de la mémoire qui flanche, d’Étienne Davodeau et Françoise Roy (Futuropolis)

Notre affaire : une BD de combat et d’espoir, de Louise Colcombet et Mathieu Palain (L’Iconoclaste)

Prix Roberto-Wilson (Coup de cœur du jury pour un album publié en français et issu d’une traduction)

Runes T. 1 : Les mille visages, de Carlos Sanchez, traduit par Basile Béguerie (Casterman)

Sinistre secret, de Molly Lee Knox Ostertag, traduit par Isabelle Allard (Scholastic)

Une invitée dans la demeure, d’E.M. Carroll, traduit par Fanny Soubiran (404)

Les Bédéis Causa, un rendez-vous historique du 9ᵉ art

Créés en 1988, les prix Bédéis Causa sont les plus anciennes distinctions consacrées à la bande dessinée francophone en Amérique du Nord. Ils visent à mettre en lumière les œuvres marquantes de l’année, avec une attention particulière portée à la création québécoise. L’édition 2026 récompense les albums publiés entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 2025.

Depuis près de quarante ans, l’organisme Québec BD organise événements et activités destinés à promouvoir la bande dessinée, notamment celle créée au Québec. À travers ses festivals, rencontres et actions culturelles, il contribue à soutenir les auteur·ices et à favoriser les échanges entre les différents acteurs du neuvième art, au Québec comme à l’international.

