Avec Airsoft Tim T.5, Shong prolonge une série reconnue dans l’univers de l’airsoft

Avec Airsoft Tim T.5 : Saisons de billes, Shong poursuit le parcours de Tim dans l’univers de l’airsoft. Les parties se succèdent, mais aucune ne ressemble à la précédente. Cette fois, une autre équipe s’installe sur leur terrain et laisse derrière elle des dégradations qui bouleversent l’équilibre du lieu.

À partir de là, l’histoire prend la forme d’une enquête menée pendant un an pour identifier les responsables de ce désordre à grande échelle. Peu à peu, Tim comprend que l’affaire dépasse une simple rivalité entre équipes. Car sans réaction rapide, le risque est bien réel : voir disparaître définitivement leur aire de jeu.

L’album s’inscrit dans une série présentée comme une référence autour de la pratique de l’airsoft, reconnue par les passionnés et soutenue par la fédération du loisir. L’approche revendique plusieurs registres à la fois : l’aventure, une dimension pédagogique, l’humour, mais aussi une histoire humaine pensée pour rester accessible à tous. Ce mélange donne sa ligne au livre et éclaire la place qu’il occupe dans la collection Airsoft Tim.

Stand Alone Production dévoile en avant-première un extrait de cet ouvrage :

Venant du jeu vidéo, Chong Yong, dit « Shong », a travaillé comme directeur artistique et créateur vidéoludique au sein de Kalisto, Ubisoft et Gameloft, avant de fonder sa propre structure. Aujourd’hui, c’est surtout la pédagogie qui occupe son quotidien. Depuis une dizaine d’années, il enseigne dans une école supérieure d’art numérique et transmet aux étudiants la pratique de cet art. Ce parcours nourrit aussi son travail d’auteur de BD.

Par Samantha Trapier

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