Un an après sa scission, Vivendi affiche un résultat en hausse

Le groupe Vivendi a fait état, ce jeudi 12 mars, d'un chiffre d'affaires en progression de 4,3 %, pour atteindre 307 millions €, pour un résultat net de 20 millions €. L'entité a par ailleurs considérablement réduit sa dette, qui s'élève à 1,5 milliard €, contre 2,6 milliards € un an plus tôt.
Le 13/03/2026
Publié le :
13/03/2026
« Nous avons dégagé en 2025 un bénéfice net part du groupe de 20 millions € et notre résultat opérationnel ajusté s'est significativement amélioré grâce à la très bonne performance de Gameloft et à la poursuite de notre politique de réduction des frais de structure du siège », se félicitent Yannick Bolloré, président du Conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire.
Le chiffre d'affaires de Vivendi, qui atteint 307 millions € pour l'année 2025, repose en effet essentiellement sur les résultats de Gameloft, sa filiale dédiée aux jeux vidéo, qui affiche un CA de 303 millions € (+ 3,4 % par rapport à 2024).
Le résultat net s'est stabilisé à 20 millions €, après une année 2024 marquée par la scission de Vivendi en plusieurs entités : Louis Hachette Group (édition et distribution), Canal+ (médias) et Havas (conseil, communication). Cette opération avait entrainé une « perte » de 6 milliards € pour Vivendi, en raison des moins-values de ces déconsolidations.
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de participations cotées de Vivendi s'élève à 5,5 milliards €, contre 6,8 milliards € un an auparavant, après les cessions de participations dans TIM et Telefónica, deux entreprises de télécommunications.
Vivendi souligne aussi la réduction de son endettement, dont le niveau atteint 1,5 milliard €, contre 2,5 milliards € un an plus tôt. Le prêt de Vivendi à Lagardère (Louis Hachette Group) reste pour sa part important, à 450 millions €, contre 500 millions € il y a 12 mois.
Les résultats de Vivendi sont devenus bien plus modestes depuis sa scission en plusieurs entités. Rappelons ainsi que Louis Hachette Group revendiquait un chiffre d'affaires de 9,6 milliards € sur l'année 2025, pour un résultat opérationnel ajusté (EBITA) de 551 millions €. Ici aussi, l'endettement restait conséquent, à 1,5 milliard €, malgré une amélioration par rapport à l'année précédente (1,8 milliard €).
L'opération de scission visait à mettre fin à une décote de holding subie à l'époque par Vivendi, estimée autour de 40 à 45 % : sa capitalisation boursière était ainsi inférieure à l'ensemble des valorisations de ses participations.
La création des différentes entités avait donné lieu à un litige avec les actionnaires minoritaires de Vivendi, déplorant l'absence d'offre publique de retrait (OPR) avant l'opération. L'un des actionnaires estimait que le groupe Bolloré exerçait un « contrôle de fait » sur Vivendi.
La justice avait, dans un premier temps, validé cette lecture, en retenant que, malgré une participation directe de 29,9 % — juste en dessous du seuil légal de 30 % —, le groupe Bolloré disposait d’un contrôle effectif, du fait de ses droits de vote et des actions détenues, mais aussi de son influence sur la gouvernance et les orientations stratégiques de Vivendi.
En novembre 2025, la Cour de cassation jugeait toutefois cette « lecture extensive » du contrôle de fait incompatible avec les critères posés par l’article L. 233-3, I, 3° du Code de commerce. La perspective d'une indemnisation des actionnaires minoritaires, dont le montant était estimé entre 6 et 9 milliards, s'éloignait donc pour le groupe Bolloré.
Le groupe Vivendi fait toujours l'objet d'une enquête de la Commission européenne, autour d'une éventuelle prise de contrôle anticipée du groupe Lagardère, désignée par l'expression « gun jumping » dans le jargon de la finance.
En résumé, Bruxelles considère que Vivendi a exercé une influence déterminante sur Lagardère à plusieurs étapes clés : avant la notification de l’opération à l’automne 2022, entre cette notification et la décision d’autorisation conditionnelle de juin 2023, puis entre cette autorisation et l’approbation finale en novembre de la même année.
Ingérences et influences sur des décisions stratégiques, comme la nomination d'un nouveau directeur au Journal du Dimanche avant son rachat effectif, seraient au cœur de la procédure initiée par la Commission européenne. Le groupe Vivendi conteste évidemment toute violation des règles de concurrence.
Le groupe indique avoir répondu à la liste des griefs communiquée par la Commission le 21 octobre 2025, avant une audition menée le 10 décembre de l'année dernière. Si Vivendi est reconnu coupable des infractions reprochées, la Commission pourrait infliger des amendes dont les montants pourraient atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe.
