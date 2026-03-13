Elle Fanning dans une adaptation du livre Margo a des problèmes d'argent

Paru en France dans une traduction d'Élisabeth Luc, Margo a des problèmes d'argent est disponible en poche aux éditions Pocket. Grand succès aux États-Unis et à l'international, l'ouvrage a attiré les producteurs, notamment la société A24.

La création de la série, qui compte 8 épisodes, a été confiée à David Edward Kelley, bien connu pour les séries Ally McBeal, Big Little Lies, Mr Mercedes ou encore The Undoing. Pour Apple TV+, il a récemment supervisé Présumé innocent, adaptation d'un roman de Scott Turow.

David Edward Kelley a également assuré l'écriture du scénario, tandis que la réalisation des épisodes a été répartie entre Dearbhla Walsh, Kate Herron et Alice Seabright.

