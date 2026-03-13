Agnès Desarthe candidate pour entrer à l'Académie française

L'Académie française, au cours de sa séance du 5 mars dernier, a déclaré vacant le fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa (1936-2025), lui-même élu le 25 novembre 2021. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 23 avril, tandis que la date du scrutin a été fixée au 7 mai prochain.

Outre Agnès Desarthe, deux autres personnalités se sont pour l'instant déclarées candidates : l'obstiné Eduardo Pisani, qui se présente systématiquement, et le néonazi et négationniste Olivier Mathieu, qui a également tenté sa chance à plusieurs reprises.

Normalienne et agrégée d'anglais, Agnès Desarthe entre dans le milieu littéraire par la traduction, avant d'oser l'écriture, poussée par Geneviève Brisac, éditrice à L'école des loisirs. Juanita le pingouin, illustré par Marjolaine Caron, parait en 1991 et ouvre une imposante bibliographie, qui compte aujourd'hui une trentaine d'ouvrages pour la jeunesse, une quinzaine de romans adulte et plusieurs essais.

Une œuvre saluée

Son œuvre a été largement récompensée, notamment par un Prix du Livre Inter en 1996, le Prix Renaudot des lycéens en 2010 pour Dans la nuit brune (Éditions de l'Olivier) ou encore le Prix littéraire du Monde en 2015 pour Ce cœur changeant (Éditions de l'Olivier).

En tant que traductrice, Agnès Desarthe a travaillé sur des textes d'Alice Thomas Ellis, Alfred Hayes, Jay McInerney, Alice Munro, John Steinbeck ou, plus récemment, Virginia Woolf.

Elle a publié, dernièrement, Qui se ressemble, aux Éditions Libella, et le premier tome d'une nouvelle série, Le journal des andouilles, illustré par David Prudhomme, chez Gallimard Jeunesse.

Récemment, les académiciens ont élu Boualem Sansal, qui pourra s’asseoir au fauteuil 3, précédemment occupé par l’historien Jean-Denis Bredin, ainsi que Florian Zeller (fauteuil 14) et Éric Neuhoff (fauteuil 11).

L'institution compte aujourd'hui 36 membres, pour 40 fauteuils. Au total, l'Académie française réunit 31 hommes, pour seulement 5 femmes (Barbara Cassin, Dominique Bona, Danièle Sallenave, Sylviane Agacinski et Chantal Thomas). Quatre sièges sont donc vacants : celui laissé vide par la disparition de Mario Vargas Llosa, mais aussi les fauteuils 20, 27 et 10.

Photographie : Coupole de l'Institut de France, qui abrite l'Académie française (illustration, David Meenagh, CC BY-NC 2.0)

