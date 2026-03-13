Cinq finalistes pour le Prix JesusParadis 2026

Les finalistes du Prix JesusParadis 2026

La tentation artificielle, de Clément Camar-Mercier (Actes Sud)

Les Habitantes, de Pauline Peyrade (Minuit)

Princesse, de Kinga Wyrzykowska (Seuil)

Jacky, d’Anthony Passeron (Grasset)

Tambora, d’Hélène Laurain (Verdier)

Le jury du Prix JesusParadis réunit Anne Diatkine (journaliste), Jacques Braunstein (journaliste), Christine Plantec (journaliste), Arnaud Viviant (journaliste), Soline Nivet (architecte), Julien Thèves (auteur), Gaël Octavia (autrice), Karim Kattan (auteur, lauréat du Prix JesusParadis 2025) et Jesus Borges.

La récompense sera décernée lors d’une grande soirée au bar JesusParadis, le mardi 31 mars 2026. Le Prix JesusParadis récompense un deuxième roman.

Il est doté de 700 € et le ou la lauréate gagne en outre le droit de consommer tous les soirs, pendant un an, un cocktail maison au bar, situé 4, passage du Marché, dans le 10e arrondissement de Paris.

L'année dernière, le lauréat était Karim Kattan pour L'Eden à l'aube (Elyzad).

