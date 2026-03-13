Cinq finalistes pour le Prix JesusParadis 2026

Depuis 2020, le Prix JesusParadis récompense un deuxième roman, paru entre le 1er février de l'année précédente et le 31 janvier de l'année en cours. À partir d'une sélection de dix ouvrages, les membres du jury ont retenu cinq titres, désormais en finale... Verdict dans quelques semaines.
La tentation artificielle, de Clément Camar-Mercier (Actes Sud)
Les Habitantes, de Pauline Peyrade (Minuit)
Princesse, de Kinga Wyrzykowska (Seuil)
Jacky, d’Anthony Passeron (Grasset)
Tambora, d’Hélène Laurain (Verdier)
Le jury du Prix JesusParadis réunit Anne Diatkine (journaliste), Jacques Braunstein (journaliste), Christine Plantec (journaliste), Arnaud Viviant (journaliste), Soline Nivet (architecte), Julien Thèves (auteur), Gaël Octavia (autrice), Karim Kattan (auteur, lauréat du Prix JesusParadis 2025) et Jesus Borges.
La récompense sera décernée lors d’une grande soirée au bar JesusParadis, le mardi 31 mars 2026. Le Prix JesusParadis récompense un deuxième roman.
Il est doté de 700 € et le ou la lauréate gagne en outre le droit de consommer tous les soirs, pendant un an, un cocktail maison au bar, situé 4, passage du Marché, dans le 10e arrondissement de Paris.
L'année dernière, le lauréat était Karim Kattan pour L'Eden à l'aube (Elyzad).
Paru le 20/08/2025
403 pages
Actes Sud Editions
23,00 €
Paru le 02/01/2026
179 pages
Les Editions de Minuit
18,00 €
Paru le 02/01/2026
366 pages
Seuil
22,00 €
Paru le 20/08/2025
208 pages
Grasset & Fasquelle
19,90 €
Paru le 28/08/2025
192 pages
Editions Verdier
18,50 €
