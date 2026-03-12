Dans le jardin d’Oscar : des contes pour aider les tout-petits à apprivoiser leurs émotions

Au cœur de la collection se trouve Oscar, un jeune renardeau à l’allure de Petit Prince, qui évolue dans un jardin foisonnant d’animaux et de rencontres. À travers chaque histoire, il découvre et apprivoise différentes expériences de vie : l’ennui, la perte, l’attente, la peur ou encore le désir.

Chaque récit accompagne ainsi l’enfant dans la compréhension de ses émotions et dans la découverte de sa place dans le monde.

Pensée comme un espace de lecture vivant, la collection mêle plusieurs formes narratives : récits, comptines, poésies, jeux de doigts et illustrations à l’aquarelle, afin de stimuler l’imaginaire et de proposer différents modes d’appropriation de l’histoire.

Les ouvrages sont également accompagnés d’une création audio originale. Grâce à un QR code intégré dans le livre, les lecteurs peuvent accéder à une mise en voix de l’histoire, ainsi qu’à une mise en musique des comptines, prolongeant ainsi l’expérience de lecture.

L’auteur des deux premiers titres de la collection, Julien Ledoux, anime régulièrement des ateliers philosophiques pour enfants et adultes, parfois en compagnie d’un renard ou d’une tulipe imaginaire. Docteur en sciences de l’éducation et ancien professeur des écoles, il s’intéresse particulièrement aux questions qui nourrissent la curiosité et la réflexion des plus jeunes. Il publie également des articles scientifiques ainsi que des ouvrages de philosophie destinés aux enfants.

Les illustrations sont signées Fanny Mesnil, formée dans plusieurs écoles d’art en Normandie. Son travail à l’aquarelle cherche à représenter non seulement le visible, mais aussi l’invisible et l’imaginaire.

Maison indépendante marseillaise, les éditions Ancrages veulent rendre la philosophie vivante et accessible à tous. Leur catalogue propose des ouvrages interactifs qui invitent les lecteurs à réfléchir et à dialoguer autour des grandes questions du quotidien. Inspirée d’ateliers participatifs menés avec le public, leur approche privilégie l’échange et l’expérience. La maison entend ainsi offrir des outils pour mieux comprendre le monde et développer sa propre pensée.

Le projet des éditions Ancrages s’appuie sur Philippe Guitton, qui en assure la direction, avec Julien Ledoux à l’édition jeunesse et Delphine Livet comme éditrice. La direction artistique est confiée à Isabelle Denis, tandis que Judith Renault pilote l’audiovisuel et les réseaux sociaux. Tabita Faoro s’occupe de la diffusion et des relations libraires, Nicolas Hutter de la fabrication et Émilie Bourgeois des maquettes et des ebooks. Autour d’eux, plusieurs contributeurs participent aux projets.

Les couvertures des deux premiers titres de la collection, Pourquoi je déteste m'ennuyer ? et Pourquoi mon poisson rouge est mort ?

