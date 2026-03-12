Witch Hat Atelier : l’adaptation attendue du manga de Kamome Shirahama arrive en avril

L’anime adapte une œuvre qui s’est imposée comme un phénomène international, avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus dans le monde. En France, le manga est publié depuis mars 2018 chez Pika Édition.

Un manga devenu référence de la fantasy

L’Atelier des sorciers (Tongaribōshi no atorie) est un seinen mêlant aventure, magie et fantasy, prépublié depuis juillet 2016 dans le magazine Monthly Morning Two, édité par Kōdansha. La série compte aujourd’hui 15 volumes, toujours en cours.

L’œuvre se distingue notamment par son univers visuel très travaillé et par une approche originale de la magie, pensée comme un savoir secret reposant sur des cercles magiques et des dessins précis, plutôt que sur un pouvoir inné.

Le succès du manga a donné naissance à un spin-off, La Cuisine des sorciers, écrit et dessiné par Hiromi Satō. Cette série dérivée est également publiée dans Monthly Morning Two depuis novembre 2019 et compte 5 volumes. Elle est elle aussi éditée en France chez Pika Édition, depuis novembre 2021.

Une adaptation attendue depuis plusieurs années

L’adaptation animée de Witch Hat Atelier est produite par le studio BUG FILMS, avec une réalisation confiée à Ayumu Watanabe, connu notamment pour son travail sur Children of the Sea.

Initialement annoncée pour 2025, la série a finalement été reportée à 2026, avant que plusieurs bandes-annonces ne viennent confirmer sa sortie au printemps. Un premier trailer officiel a été dévoilé en novembre 2025, suivi d’une nouvelle bande-annonce en février 2026, annonçant la diffusion le 6 avril.

L’intrigue de Witch Hat Atelier se déroule dans un monde où seules certaines personnes nées sorcières peuvent pratiquer la magie, et où les rituels magiques doivent rester invisibles aux yeux du reste de la population. La jeune Coco, fascinée par la magie mais née sans pouvoirs, passe ses journées à rêver de devenir sorcière. Sa vie bascule lorsqu’elle rencontre Qifrey, un mystérieux magicien venu dans son village.

En espionnant ses gestes, Coco découvre le secret absolu de la magie. Mais en reproduisant un sort à partir d’un ancien grimoire, elle provoque un accident dramatique : sa propre mère est transformée en cristal. Qifrey décide alors de la prendre comme apprentie. Commence pour Coco un long apprentissage dans le monde des sorciers, entre émerveillement, dangers et quête pour réparer son erreur...

La série suit ainsi le parcours d’enfants confrontés au désespoir, mais déterminés à chercher l’espoir, dans un univers où la magie est aussi fascinante que dangereuse.

