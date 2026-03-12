Grandir entre Witkacy, Gombrowicz et Schulz : fragments d’une formation polonaise

Charles Garatynski est un accident

— Toi, de la diaspora polonaise ? Tu arrêtes tout de suite.

Ma mère dit ça. Elle a fait les Beaux-Arts de Bruxelles dans les années 1980, dans une ville qui n’était pas la sienne. Elle a des opinions arrêtées. La diaspora ne mérite pas qu’on en parle. Elle a raison. Je continue quand même.

Elle vit en Gironde depuis le début des années 1990. Au début des années 1990 : cambriolage. Les bijoux de sa mère disparaissent — des choses polonaises, allemandes, slovako-bohémiennes. Le genre d’objets qui circulent dans les familles sans qu’on sache très bien pourquoi on les garde, et qu’on comprend seulement quand ils ne sont plus là. L’État s’en fiche. Avec eux, les papiers. L’État ne s’en fiche pas. Ce qui devait être provisoire devient une condition — ni régularisée ni expulsée. Ça durera jusqu’au début des années 2000. Entre-temps, je suis né : double jus soli.

Le week-end, elle s’enferme dans l’atelier. L’atelier a une porte qu’elle ferme. On n’entre pas. On ne traîne pas devant. Elle peint des animaux, des paysages, des choses qui n’ont ni temps ni espace. Elle rentre le soir avec de la peinture sur les mains. Elle ne dit rien. Soutine. Nicolas de Staël. Topor. Des Polonais. Des Russes. Les autres ? S’ils ne le sont pas, ils le deviendront.

Dans les combles, un vieux rouleau. Une reproduction — Vent dans les Tartas, de Witkiewicz père. Il était peintre. Le fils a tout essayé : peinture, théâtre, roman, philosophie, Forme Pure, drogues (c’est faux, dira Zamoyski, sculpteur et meilleur ami de Witkacy) — mescaline, cocaïne, alcool, combinaisons précisément notées au dos des toiles, comme si l’expérience exigeait une rigueur scientifique que la vie ordinaire ne demandait pas. Il s’est suicidé le 18 septembre 1939, deux jours après l’entrée des Soviétiques en Pologne orientale. Vent dans les Tartas — une montagne qui semble soufflée de l’intérieur.

À LIRE - Witkacy ou la Forme Pure : l’art en état de crise permanente

Il y avait aussi des livres polonais dans la maison. Pas rangés — posés, disponibles, sans qu’on m’en parle particulièrement. L’Inassouvissement de Witkacy d’abord — roman écrit dans les années 1920, qui prédit avec une précision embarrassante la dissolution de l’Europe sous une invasion venue d’Asie, la décomposition des formes sociales, psychologiques, narratives, tout ça raconté avec l’ennui de quelqu’un qui sait déjà comment ça finit et trouve ça légèrement répétitif. Il y avait aussi les Narcotiques, dans la bibliothèque. Elle ne voulait pas que je lise Les Narcotiques : dommage. Witkacy : le désastre, sans commentaires.

Puis Gombrowicz. Vingt-trois ans en Argentine. Refus de la guerre, de l’exil, de l’Histoire. Ferdydurke commence par un homme de trente ans réveillé un matin transformé en écolier par la volonté d’un professeur qui en a décidé ainsi — ce n’est pas une métaphore, c’est le récit, et c’est du réalisme. Le déracinement n’est jamais une blessure provisoire. C’est une position. On n’a aucun territoire à défendre. On peut regarder partout.

Puis Schulz. Bruno Schulz à Drohobycz — ville qui a été polonaise, austro-hongroise, soviétique, allemande, soviétique encore, et qui s’appelle aujourd’hui Drohobyč et se trouve en Ukraine. Schulz ne bougeait pas : c’est la ville qui changeait de nom et de langue autour de lui.

Il transformait la rue de son enfance en cosmologie personnelle, son père en figure demiurgique, les mannequins en organismes vivants (de la fantasmagorie au fantasme, il n’y a qu’un pas), le temps en substance qu’on peut étirer, replier, laisser fermenter. Il a été abattu dans la rue en novembre 1942 par un officier SS qui voulait se venger d’un autre officier SS — Schulz était le protégé de l’un, l’autre a tiré pour régler une dette entre eux, et Schulz est mort dans cette transaction sans rapport avec lui. « Tu as tué mon juif, j’ai tué le tien ! » Moi, je vais bien.

On raconte la relation franco-polonaise à travers quelques figures présentables. Gombrowicz à Vence dans les dernières années, accueilli avec la condescendance bienveillante qu’on réserve aux curiosités venues de loin. Gary, né Kacew à Vilnius, qui jouait avec les passeports — jusqu’à l’imposture revendiquée comme seule forme d’honnêteté disponible. Mais l’essentiel de cette histoire circule autrement : dans des combles et des livres posés quelque part dans des maisons où personne n’a pensé à faire une bibliothèque polonaise mais où il y en a une quand même.

Et Topor ! Topor ! Je ne dirais qu’une chose : aujourd’hui, il n’a qu’une impasse à Paris. Et elle est lugubre (quand elle ne sent pas l’ammoniaque).

La langue française m’a donné l’architecture. Ce que j’ai reçu m’a appris à ne pas trop lui faire confiance.

En décembre dernier, l’Académie polonaise des Sciences sociales et humaines m’a remis à Varsovie le prix d’Artiste de la diaspora polonaise de l’année en prose. Pour quelqu’un qui écrit en français et n’a jamais vécu en Pologne. J’ai pensé à ma mère, qui aurait trouvé la cérémonie un peu longue et le prix légèrement comique, ce qui est probablement le bon jugement. J’ai presque entendu son : « Toi, de la diaspora polonaise ? »

La mère de ma mère est née d’une lignée polono-allemande. La famille a circulé entre l’Allemagne, la Pologne et la Belgique au gré des convulsions du XXᵉ siècle. Du côté allemand, certains ont dénoncé des proches polonais. Une partie de la famille a fini à Auschwitz. J’en ignore les raisons : on ne rattrape pas ça. On peint des choses qui n’ont ni temps ni espace, ou on écrit, ou on fait autre chose — mais on ne rattrape pas.

Depuis, j’ai écrit un roman. L’accident n’est plus seulement biographique.

J’écris aussi des articles sur Gombrowicz, Schulz, Witkiewicz — pas par vocation critique (pas cette prétention). Plutôt par obligation. Ils m’ont formé. Mon écriture leur doit quelque chose. Ces articles sont ma façon de m’acquitter, modestement, d’une dette que je ne solderai probablement jamais.

À LIRE - Witold Gombrowicz, l’ennemi radical des identités figées

Ma mère ferme toujours la porte de l’atelier le week-end. Elle dit tu arrêtes tout de suite quand on s’approche trop près. Elle a probablement raison. Mais je continue quand même.

Charles Garatynski

Né à Bordeaux en 1998, Charles Garatynski est écrivain. Son travail de fiction se déploie à travers nouvelles, poésie et textes dramatiques. Son rapport à la littérature s’enracine notamment dans son histoire familiale : sa mère, peintre d’origine polonaise, est arrivée en France sans statut légal, une trajectoire qui a profondément marqué sa sensibilité et son parcours d’écriture. Il poursuit actuellement l’écriture de son premier roman.

Ses textes de fiction ont été publiés dans plusieurs revues, dont Marginales, l’OuPoLi, Les Hommes sans épaules et Traversées. Il écrit également en polonais, avec des publications dans e-eleWator, Ypsilon, Suburbia et Wydawnictwoj.

Par ailleurs, Charles Garatynski est aussi l’auteur d’articles consacrés à Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et Stanisław Ignacy Witkiewicz, publiés dans La Revue des Deux Mondes, La Quinzaine littéraire ainsi que dans diverses revues universitaires. Il a également présenté les œuvres de ces auteurs lors de colloques internationaux organisés à Istanbul, Leuven et Paris-Sorbonne.

Crédits photo : Charles Garatynski

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Charles Bukowski

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com