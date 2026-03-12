Salon du livre de Genève 2026 : justice, féminisme, IA… les grands débats de cette édition

Pensée comme un temps fort du salon, cette programmation croise les regards d’écrivains, de chercheurs, de journalistes et de spécialistes autour de thématiques majeures, où la littérature devient un outil de lecture du réel.

Justice et fiction : regards croisés de magistrats

Parmi les rencontres mises en avant figure un échange consacré à la justice et à ses représentations. Sur la scène du Boudoir, le 19 mars à 17h, François Molins et Nicolas Feuz proposeront une discussion intitulée « Écrire la justice : Rendez-vous sur les loges ».

À partir de l’ouvrage Au nom du peuple français et du roman La Secte, les deux magistrats confronteront leurs expériences respectives : celle du parquet et celle du polar. La rencontre explorera les liens entre grandes affaires judiciaires, dérives sectaires et mécanismes du crime, tout en questionnant ce que la justice révèle des sociétés contemporaines et la manière dont la fiction s’empare du réel pour en dévoiler les zones d’ombre.

Féminisme et féminicide au cœur des débats

Le salon consacrera également plusieurs discussions aux violences faites aux femmes et aux enjeux du féminisme. Sur la scène du Forum, le 22 mars à 14h, Bernard Bourrit et Ivan Jablonka dialogueront autour des mécanismes culturels, sociaux et politiques du féminicide.

Le point de départ de la discussion sera l’affaire survenue en 1967 en Suisse, lorsqu’un homme assassine sa compagne Carmen. Ce drame est revisité par Bernard Bourrit dans Détruire tout, ouvrage récompensé par le Prix Wepler – La Poste 2025, sous la forme d’une enquête approfondie. L’analyse sera mise en perspective par le sociologue Ivan Jablonka, auteur de La culture du féminicide, qui examine comment le meurtre sexualisé s’est inscrit dans l’imaginaire collectif, de la Bible aux séries contemporaines.

Guerre en Ukraine et bouleversements géopolitiques

Les transformations géopolitiques contemporaines seront également au centre de plusieurs rencontres, notamment autour de la guerre en Ukraine et de ses répercussions culturelles.

L’écrivain russe Mikhaïl Chichkine dialoguera avec Victoire Feuillebois sur le rôle de la littérature face à la violence et à l’histoire. D’autres échanges réuniront les journalistes et écrivains Andreï Kourkov, Tetyana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko, qui apporteront un éclairage sur le quotidien des Ukrainiens et les enjeux du conflit. Les menaces contemporaines seront aussi abordées avec Abou Djaffar, ancien cadre de la DGSE, et la journaliste Nathalie Perez, dans une discussion visant à dépasser les clichés et les simplifications.

Les États-Unis feront également l’objet de débats avec Richard Werly et Marc Levy (en visioconférence), qui interrogeront la liberté d’expression, les fractures culturelles et les relations entre l’Europe et les États-Unis. Les usages politiques du langage seront analysés par Barbara Cassin et Thomas Hochmann, notamment autour des questions de manipulation médiatique et de liberté d’expression.

Les fractures sociales et les violences contemporaines seront aussi explorées à travers les travaux des autrices Fanny Taillandier et Nora Hamadi, tandis que l’histoire coloniale et postcoloniale nourrira une rencontre sur la scène du Cercle réunissant Lolvë Tillmanns et la chercheuse Marie-Luce Desgrandchamps.

L’intelligence artificielle au centre des interrogations

Les débats porteront également sur les transformations technologiques, en particulier l’intelligence artificielle et ses implications pour la société. Sur la scène du Forum, Marion Carré, Éric Hazan et Olivier Sibony proposeront une discussion autour de notre rapport à l’IA et de l’urgence de préserver la capacité humaine à décider.

Les chercheurs Laurence Devillers, enseignante-chercheuse, et Marcel Salathé, professeur à l’EPFL, confronteront leurs analyses des promesses, des risques et des enjeux éthiques et sociétaux liés au développement de ces technologies.

Ces réflexions se prolongeront également sur la scène BD, où Morgan Navarro et Matthieu Ruf discuteront de la place croissante des écrans et de l’intelligence artificielle dans nos vies et dans nos modes de pensée. Matthieu Ruf participera aussi à une rencontre avec l’autrice Malédicte, autour d’une question vertigineuse : jusqu’où accorderons-nous à l’intelligence artificielle le pouvoir sur nos vies et nos morts ?

Une littérature en prise avec le monde

À travers ces multiples rencontres, le Salon du livre de Genève 2026 entend proposer une programmation engagée et résolument contemporaine. Justice, féminisme, conflits internationaux, intelligence artificielle : autant de thématiques où la littérature devient un espace d’analyse et de réflexion collective.

En croisant les perspectives d’écrivains, de chercheurs et de journalistes, ces débats illustrent l’ambition du salon : faire de la littérature un lieu de dialogue sur les grands enjeux de notre temps.

