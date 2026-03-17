Alkhâne T.1 : Le stagiaire mise sur l’aventure, l’humour et le mystère

Dans ce tome d’ouverture, Alkhâne, enfant de la vallée de la sorcière, doit achever sa formation martiale loin des siens. Son école l’envoie auprès du maître Hô avec une consigne nette : ne revenir qu’après avoir rapporté trois techniques de combat inconnues. Présenté comme un chevalier dragon manipulateur et pourvoyeur de trésors, ce mentor prend vite l’ascendant sur son nouveau stagiaire. Au lieu de le former sagement, il l’entraîne dans des quêtes périlleuses à la recherche de reliques.

Un jeu de calcul s’installe alors entre les deux. L’un cherche à soutirer des savoirs, l’autre à récolter des valeurs, jusqu’au moment où une vérité plus lourde finit par remonter : si Alkhâne a été conduit jusque-là, ce n’est pas par hasard, et ce détour rejoint un passé obscur.

Le livre revendique une trame d’aventure, mais pas seulement. L’histoire s’attache aussi au basculement de l’enfance vers l’adolescence, à cette confrontation avec un réel qui oblige à revoir sa lecture du monde et des enjeux de la vie. La fantasy sert ici d’accroche immédiate.

Elle capte d’abord, puis laisse la place à une progression plus ample, où des figures d’abord simples, naïves et attachantes sont appelées à grandir, comme les lecteurs qu’elles accompagnent. Mystère, humour et aventure traversent ce récit qui puise dans l’enfance et l’imaginaire fantasy pour déployer un univers marqué par l’influence du manga.

Stand Alone Production nous propose un extrait en avant-première de cet ouvrage :

Chong YONG, également présenté sous le nom de « Shong », vient du jeu vidéo, où il a exercé comme directeur artistique et créateur vidéoludique, notamment chez Kalisto, Ubisoft et Gameloft. Ce parcours lui a aussi permis de fonder sa propre structure.

Aujourd’hui, son activité dans la pédagogie occupe une place centrale : il enseigne depuis une dizaine d’années dans une école supérieure d’art numérique et transmet aux étudiants la pratique de cet art. En parallèle, il poursuit son travail d’auteur de bande dessinée et relie ici expérience, narration et goût du dessin.

Par Samantha Trapier

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