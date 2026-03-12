Le nouveau prix littéraire La Perle dévoile ses trois finalistes

Le jury a retenu trois ouvrages :

Philippe Savet, Mille millilitres de Ganymède, Attila

Théo Casciani, Insula, P.O.L.

John Jefferson Selve, La matière humaine, Gallimard

Le jury du prix rassemble plusieurs figures du monde culturel et littéraire :

Audrey Diwan, réalisatrice et écrivaine

Éva Ionesco, écrivaine, actrice et réalisatrice

Anne Depetrini, comédienne et romancière

Thomas B. Reverdy, lauréat du prix Interallié 2018 pour L’Hiver du mécontentement

François Angelier, écrivain et producteur de l’émission Mauvais genres sur France Culture

Gilles Collard, fondateur de la revue Pylone

Guillaume Robert, directeur éditorial chez Flammarion

Nicolas Maury, acteur et réalisateur

Nicolas Jalageas, libraire aux Cahiers de Colette

Un prix né dans un lieu littéraire parisien

Le prix tire son nom du café La Perle, situé 78, rue Vieille-du-Temple dans le 3ᵉ arrondissement de Paris. Imaginé à l’initiative de l’autrice Barbara Israël, il entend s’inscrire dans l’esprit du lieu, conçu comme un espace de rencontres où se mêlent discussions, musique et littérature.

Ce prix littéraire souhaite ainsi prolonger cette tradition de dialogue culturel en distinguant chaque année des œuvres contemporaines marquantes.

Crédits photo : les membres du jury du premier prix littéraire La Perle

