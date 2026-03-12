Le nouveau prix littéraire La Perle dévoile ses trois finalistes

Le prix littéraire La Perle a rendu publique la liste officielle de ses finalistes pour l’édition 2026. La remise du prix est prévue le 18 mars 2026, date à laquelle sera dévoilé le nom du ou de la lauréat(e) de cette édition.
Le 12/03/2026 à 16:03 par Hocine Bouhadjera
12/03/2026 à 16:03
Le jury a retenu trois ouvrages :
Philippe Savet, Mille millilitres de Ganymède, Attila
Théo Casciani, Insula, P.O.L.
John Jefferson Selve, La matière humaine, Gallimard
Le jury du prix rassemble plusieurs figures du monde culturel et littéraire :
Audrey Diwan, réalisatrice et écrivaine
Éva Ionesco, écrivaine, actrice et réalisatrice
Anne Depetrini, comédienne et romancière
Thomas B. Reverdy, lauréat du prix Interallié 2018 pour L’Hiver du mécontentement
François Angelier, écrivain et producteur de l’émission Mauvais genres sur France Culture
Gilles Collard, fondateur de la revue Pylone
Guillaume Robert, directeur éditorial chez Flammarion
Nicolas Maury, acteur et réalisateur
Nicolas Jalageas, libraire aux Cahiers de Colette
Le prix tire son nom du café La Perle, situé 78, rue Vieille-du-Temple dans le 3ᵉ arrondissement de Paris. Imaginé à l’initiative de l’autrice Barbara Israël, il entend s’inscrire dans l’esprit du lieu, conçu comme un espace de rencontres où se mêlent discussions, musique et littérature.
Ce prix littéraire souhaite ainsi prolonger cette tradition de dialogue culturel en distinguant chaque année des œuvres contemporaines marquantes.
Crédits photo : les membres du jury du premier prix littéraire La Perle
Paru le 02/01/2026
264 pages
Le Nouvel Attila
19,00 €
Paru le 08/01/2026
160 pages
P.O.L
18,00 €
Paru le 05/02/2026
168 pages
Editions Gallimard
19,00 €
