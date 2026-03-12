Pika Édition nomme Manon Cousin et Elsa Duvignacq responsables éditoriales

Manon Cousin a rejoint Pika en septembre 2021 en tant qu’éditrice, après trois années passées chez Hachette Livre. Diplômée en 2018 du master Création éditoriale des littératures de jeunesse et générale de l’Université Clermont Auvergne, elle a également effectué une année sabbatique au Japon en 2024.

Ce séjour lui a permis de perfectionner sa maîtrise du japonais, mais aussi d’explorer plus largement la culture locale et de mieux comprendre les attentes et les pratiques des professionnels du manga sur place.

Elsa Duvignacq a pour sa part intégré Pika en mars 2022, également comme éditrice, après avoir travaillé pendant deux ans et demi aux éditions du Seuil et de La Martinière jeunesse.

Son parcours universitaire associe études de japonais et formation éditoriale. Elle a d’abord suivi une licence de japonais à l’Inalco, en parallèle d’une licence de lettres modernes à la Sorbonne, avant de poursuivre avec un master 1 Métiers de l’édition et de l’audiovisuel à la Sorbonne, puis un master 2 Politiques éditoriales à Villetaneuse.

Sa maîtrise du japonais, combinée à son expérience éditoriale et à son attention portée au travail du texte, constitue, selon la maison, un atout pour les relations avec les partenaires japonais et les ayants droit.

Selon Pika Édition, la complémentarité de leurs parcours, leur connaissance du marché japonais et leur expérience des relations avec les ayants droit doivent permettre d’apporter une vision renouvelée pour les futures séries de la maison.

L’éditeur indique vouloir poursuivre avec elles le développement de son catalogue et continuer à faire rayonner la diversité des voix et des genres du manga dans les années à venir.

