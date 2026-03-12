Nuits de la poésie 2026 : la francophonie célébrée à la Cité internationale universitaire

Pensé comme un moment de rencontre entre publics, artistes et résidents de la Cité, le programme prévoit performances poétiques et musicales, ateliers d’écriture, séances de slam, concours et une grande parade poétique. Celle-ci réunira artistes, étudiants et amateurs de littérature autour d’une célébration collective des arts littéraires et de la diversité francophone.

Une édition placée sous le parrainage de Lise Gauvin

La cinquième édition des Nuits de la poésie est placée sous le parrainage de Lise Gauvin, poétesse et écrivaine québécoise. Membre de l’Académie des lettres du Québec, elle est également grande médaillée de la Francophonie de l’Académie française et officière de l’ordre des Arts et des Lettres de France.

L’événement est organisé par la Maison des étudiants canadiens, en collaboration avec plusieurs institutions de la Cité internationale universitaire de Paris : la Fondation Lucien Paye, la Maison des étudiants de la francophonie, le Collège néerlandais, la Maison de l’Ukraine, la Fondation Victor Lyon, la Fondation hellénique, la Maison des étudiants suédois.

En réunissant ces différentes maisons du campus, les organisateurs souhaitent mettre en valeur la diversité des voix poétiques issues de l’espace francophone et créer un dialogue entre les cultures.

Une tradition héritée du Québec

Les Nuits de la poésie occupent une place particulière dans l’histoire de la littérature québécoise. La première édition, organisée dans la nuit du 27 mars 1970 au théâtre Gesù, avait rassemblé près de 4000 personnes venues écouter les grands poètes du Québec.

Plus de cinquante ans plus tard, cet esprit de rassemblement continue d’inspirer l’initiative parisienne. La Maison des étudiants canadiens a lancé la première édition des Nuits de la poésie à la Cité internationale en 2022, avec l’ambition de recréer ce moment de partage entre poésie et public.

Depuis, l’événement s’est progressivement élargi, plusieurs maisons de la Cité internationale rejoignant l’organisation pour faire des Nuits de la poésie un rendez-vous littéraire annuel consacré à la création poétique et à la francophonie.

Ci-dessous, le programme complet :

