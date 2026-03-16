De la Préhistoire à aujourd’hui : expliquer la sculpture aux jeunes lecteurs

À travers cinq chapitres structurés autour de cinquante questions-réponses, le livre propose une introduction à la diversité de la sculpture. L’ouvrage s’intéresse aussi bien aux œuvres monumentales qu’aux réalisations de petite taille, en montrant la variété des matériaux, des techniques et des usages qui caractérisent cet art depuis des millénaires.

La sculpture y est présentée sous des formes multiples : statues visibles dans l’espace public, œuvres conservées dans les musées, objets liés à des pratiques religieuses ou politiques, mais aussi éléments du quotidien que l’on ne perçoit pas toujours comme des créations artistiques. Le parcours invite ainsi à découvrir des œuvres produites dans différentes périodes et régions du monde, en mettant en lumière leurs fonctions, leurs significations et les contextes dans lesquels elles ont été créées.

Réalisé en partenariat avec le Musée d’Orsay, le livre s’appuie sur des exemples d’artistes et d’œuvres pour proposer un voyage dans l’histoire de la sculpture, en donnant des repères accessibles aux jeunes lecteurs.

Les éditions La Joie de lire vous proposent les premières pages en avant-première :

Colline Zellal est diplômée de l’École normale supérieure de Lyon et de l’Institut national du patrimoine. Elle a travaillé comme conservatrice au Musée national Picasso à Paris puis au Mucem à Marseille. Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture, à l’enseignement de l’histoire de l’art et au dessin.

Rémy Saillard, diplômé des Arts décora5fs de Strasbourg, a publié de très nombreux ouvrages pour la jeunesse.

Par Clotilde Martin

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