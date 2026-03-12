Prix littéraire du Nouvel Obs 2026 : 7 premiers romans en lice

Le Prix littéraire du Nouvel Obs dévoile la sélection officielle de sa deuxième édition. Sept premiers romans publiés entre août 2025 et février 2026 figurent dans la liste finale. La lauréate sera annoncée le 8 avril 2026 et recevra une dotation de 20.000 € destinée à soutenir l’écriture de son deuxième roman, grâce au soutien de la Maison Chanel.
Le 12/03/2026 à 15:10 par Clotilde Martin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
12/03/2026 à 15:10
0
Commentaires
0
Partages
Créée pour distinguer une écrivaine francophone signant un premier roman, cette récompense met en avant les nouvelles plumes de la fiction contemporaine. Les ouvrages sélectionnés doivent avoir été publiés entre août 2025 et février 2026.
Yann dans la nuit, Julie Brafman (Flammarion)
Peut-être le hasard, Agathe Charnet (Les Corps conducteurs)
Rapport d’activité, Sarah Orokieta (Zoé)
Avale, Séphora Pondi (Grasset)
Ton cadavre exquis, Marion Quantin (POL)
Les projectiles, Louise Rose (POL)
Toutes les vies, Rebeka Warrior (Stock)
Le jury s’est réuni à la Librairie 7L pour établir la sélection officielle. Il est composé de journalistes littéraires du Nouvel Obs et de personnalités du monde des lettres.
Parmi ses membres figurent notamment les écrivaines Sarah Chiche et Marie NDiaye, l’écrivain et chroniqueur littéraire Jérôme Garcin, ainsi que plusieurs responsables éditoriaux du magazine, dont Grégoire Leménager et Élisabeth Philippe. La lauréate de l’édition précédente, Adèle Yon, participe également aux délibérations.
À LIRE - Thomas Bronnec remporte le Prix Landerneau Polar 2026
La lauréate sera dévoilée le 8 avril 2026 à la Librairie 7L. Elle recevra une dotation de 20.000 € destinée à soutenir l’écriture de son deuxième roman.
Au-delà de la distinction elle-même, la gagnante participera également à une table ronde consacrée aux primo-romancières lors du festival MOT pour Mots, organisé les 6 et 7 juin 2026 à La Villette, à Paris.
L’an dernier, la première édition avait couronné Adèle Yon pour Mon vrai nom est Elisabeth, publié aux Éditions du sous-sol.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Rebeka Warrior © Marie Rouge (Stock)
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
326 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 04/02/2026
313 pages
Les Corps Conducteurs
21,50 €
Paru le 05/02/2026
160 pages
Editions Zoé
17,50 €
Paru le 27/08/2025
224 pages
Grasset & Fasquelle
20,00 €
Paru le 02/01/2026
192 pages
P.O.L
19,00 €
Paru le 21/08/2025
176 pages
P.O.L
18,00 €
Paru le 20/08/2025
286 pages
Stock
20,90 €
Commenter cet article