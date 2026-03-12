Prix littéraire du Nouvel Obs 2026 : 7 premiers romans en lice

Créée pour distinguer une écrivaine francophone signant un premier roman, cette récompense met en avant les nouvelles plumes de la fiction contemporaine. Les ouvrages sélectionnés doivent avoir été publiés entre août 2025 et février 2026.

Les sept romans retenus

Yann dans la nuit, Julie Brafman (Flammarion)

Peut-être le hasard, Agathe Charnet (Les Corps conducteurs)

Rapport d’activité, Sarah Orokieta (Zoé)

Avale, Séphora Pondi (Grasset)

Ton cadavre exquis, Marion Quantin (POL)

Les projectiles, Louise Rose (POL)

Toutes les vies, Rebeka Warrior (Stock)

Le jury s’est réuni à la Librairie 7L pour établir la sélection officielle. Il est composé de journalistes littéraires du Nouvel Obs et de personnalités du monde des lettres.

Parmi ses membres figurent notamment les écrivaines Sarah Chiche et Marie NDiaye, l’écrivain et chroniqueur littéraire Jérôme Garcin, ainsi que plusieurs responsables éditoriaux du magazine, dont Grégoire Leménager et Élisabeth Philippe. La lauréate de l’édition précédente, Adèle Yon, participe également aux délibérations.

La lauréate sera dévoilée le 8 avril 2026 à la Librairie 7L. Elle recevra une dotation de 20.000 € destinée à soutenir l’écriture de son deuxième roman.

Au-delà de la distinction elle-même, la gagnante participera également à une table ronde consacrée aux primo-romancières lors du festival MOT pour Mots, organisé les 6 et 7 juin 2026 à La Villette, à Paris.

L’an dernier, la première édition avait couronné Adèle Yon pour Mon vrai nom est Elisabeth, publié aux Éditions du sous-sol.

Crédits photo : Rebeka Warrior © Marie Rouge (Stock)

