Le groupe So Press se dote d'une maison d'édition, So Éditions

Domiciliée au siège du groupe de presse, dans le 18e arrondissement de Paris, So Éditions se destine à « l'édition, la production, la diffusion et la commercialisation de tous livres, ouvrages, revues, magazines, supports numériques [...] et supports audiovisuels, dans tous les domaines », d'après les statuts de la SAS.

Sollicité, le groupe So Press a confirmé cette création d'une maison d'édition, mais son directeur général, Éric Karnbauer, n'a pas souhaité apporter d'informations supplémentaires sur cette structure.

Groupe indépendant, So Press publie un grand nombre de revues, dont So Foot, So Film, Society, Tsugi, mais aussi les titres Pédale !, consacré au vélo, ou Tampon !, autour du vélo, dont les parutions sont plus espacées.

Présidé par Franck Annese, le groupe So Press a racheté, fin 2024, aux côtés de 16 autres investisseurs, le média Booska-P, spécialisé dans le rap et les cultures « urbaines », et mis en ligne, en mars 2025, la plateforme Society+, centrée sur la diffusion de documentaires.

Le groupe affichait un résultat déficitaire en 2024, avec une perte de 246.000 € à la clôture de l'exercice. En octobre 2025, une assemblée générale extraordinaire avait décidé la continuité d'exploitation de la société, malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Cette situation s'expliquait notamment par « la réduction de capital effectuée à la suite du rachat par la société des actions des deux associés co-fondateurs », selon un procès-verbal rédigé à cette occasion.

Les années précédentes, So Press était resté dans le vert, avec un résultat positif de 1,26 million € en 2023, d'environ 10.000 € en 2022 et 350.000 € en 2021.

Quelques précédents

Le groupe s'est déjà essayé à l'édition, en publiant plusieurs ouvrages sous la marque So Lonely, en édition limitée, comme Héros oubliés de la coupe du monde, Les années 2000 ou encore Les années 70, dans l'équipe So Foot.

À LIRE - Blitz et Blast ensemble pour reprendre le livre à l’extrême droite

Les éditions Marabout ont aussi publié Zidane : roulette, tonsure et première étoile ainsi que Xavier Dupont de Ligonnès —La grande enquête, qui reprenait le récit paru à l’été 2020 en deux volets dans le magazine Society.

Début 2023, les éditions 10/18 (Editis) nouaient un partenariat avec Society autour d'une collection de textes inédits consacrés à de grandes affaires criminelles. Les deux dernières parutions en date sont On a tué Huey Long !, de Jean-Marie Pottier, et La fugue sanglante de Charlie Cohen, de David A. Cassan.

Photographie : So Press

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com