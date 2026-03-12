Savoir-vivre avec l’IA : l’essai qui démonte le mythe de la machine consciente

Pas une plaisanterie du tout, cette parution prévue le 1er avril. On croyait ouvrir un essai sur la technique ; c’est une alerte sur nos nerfs, nos habitudes et notre docilité qui surgit. Laurence Devillers entre dans le vacarme des promesses algorithmiques comme on pénètre une cathédrale de verre bâtie par les Big Tech, avec ses prophètes, ses séductions et ses angles morts. Derrière la conversation fluide des machines, elle traque une question plus rude : que reste-t-il d’un humain qui délègue son jugement ?
Le 12/03/2026 à 12:13 par Nicolas Gary
Publié le :
12/03/2026 à 12:13
Avec Savoir-vivre avec l’IA, Laurence Devillers ne propose ni un manuel technique, ni un plaidoyer technophile, ni une charge apocalyptique. Elle compose un manuel de combat, traversé par une conviction simple : l’intelligence artificielle ne menace pas seulement des métiers ou des usages, elle déplace notre rapport au réel, à la vérité, à l’attention, à la liberté et jusqu’à l’idée même d’humanité.
Le livre tient par cette tension, annoncée dès l’ouverture avec Pascal : « L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête. » L’avertissement donne le ton. La promesse d’élévation technique peut conduire à une régression morale.
L’ouvrage avance en vingt leçons, selon une architecture nette. D’abord, on démonte la mythologie de la super-intelligence, qu’elle replace dans l’imaginaire de la Silicon Valley et dans une rhétorique de la toute-puissance. Son point fort réside ici dans la démystification. Les grands modèles ne pensent pas, ne comprennent pas, ne raisonnent pas au sens humain du terme. Ils calculent, prédisent, corrèlent, génèrent.
À cette aune, l’un des axes majeurs s’impose : il faut cesser de parler de magie. L’autrice défend une ligne plus juste lorsqu’elle écrit : « L’“Informatique Augmentée” permet de voir l’IA comme un outil d’extension des capacités humaines. » Toute sa démonstration tient dans ce déplacement lexical : sortir du fétichisme de l’« intelligence » pour revenir à des systèmes techniques, puissants, mais situés.
Cette clarification n’adoucit rien. Elle durcit, au contraire, la lecture politique du phénomène. Laurence Devillers décrit un monde où plateformes, réseaux sociaux, agents conversationnels et industries du calcul façonnent les opinions, intensifient les dépendances et organisent une économie de la captation.
Le livre insiste sur la concentration du pouvoir entre les mains des Big Tech, sur le transhumanisme comme horizon idéologique, sur les formes nouvelles de manipulation massive. Sa formule la plus forte résume l’enjeu : « L’homme délègue à la machine non plus sa force ou sa mémoire, mais sa capacité de juger et de décider. » À partir de là, l’essai cesse d’être seulement critique ; il devient une réflexion sur la souveraineté des consciences.
Le chapitre sur les IA compagnons compte parmi les plus saisissants. Devillers y montre comment la simulation d’empathie brouille les frontières entre assistance, attachement et emprise. La machine ne ressent rien, mais elle produit des effets affectifs réels. L’autrice s’emploie à démonter l’illusion relationnelle, jusqu’à une conclusion décisive : la conscience simulée est une illusion.
Toute la force de cette partie vient du refus d’un contresens désormais banal : parce qu’une interface parle bien, réconforte et adopte les codes de l’intimité, elle n’accède pas à la subjectivité. Le danger ne tient donc pas à une sensibilité machinique, mais à notre propension à projeter sur elle nos manques, nos attentes, nos chagrins.
On ne s’enferme pourtant pas dans la seule dénonciation. Sa partie la plus solide expose des usages bénéfiques de l’IA en science et en santé : prédiction de structures protéiques, aide au diagnostic, lecture d’images médicales, appui à la recherche. Mais Devillers refuse tout récit rédempteur.
À chaque bénéfice répond un coût : asymétries de pouvoir, dépendance cognitive, opacité des modèles, pression écologique des infrastructures, fragilisation de l’apprentissage. Elle rappelle utilement que l’outil qui assiste peut aussi appauvrir s’il dispense d’effort, de doute et de vérification.
Sur ce point, son texte rejoint une critique culturelle plus large. L’éducation, l’art, la parole, la créativité, la spiritualité même deviennent des terrains de friction. L’autrice ne soutient jamais que la machine crée comme l’humain ni qu’elle perçoit comme lui ; elle montre au contraire ce que cette confusion efface : le corps, l’inconscient, le temps long, l’expérience vécue, le risque.
Une contre-anthropologie que l’on résumerait en une formule simple : pour être rationnels, nous devons être émotionnels. De quoi rappeler que l’humain ne se réduit pas à une performance logique, et que toute tentative de l’aligner sur le calcul prépare une mutilation.
Le dernier mouvement incite donc moins à ralentir l’innovation qu’à la gouverner. Normes, audits, AI Act, protection des mineurs, transparence, contrôle démocratique : Devillers veut des lignes rouges. Elle résume cette exigence dans une injonction presque familière adressée aux systèmes : « Stop, un peu de retenue. Respecte la vie privée. Ne sois pas biaisée. Sois transparente. Assure ta sécurité. Explique-toi. »
La formule pourrait paraître naïve ; elle exprime pourtant le cœur du projet. Savoir-vivre avec l’IA ne relève ici ni de la fascination ni du rejet.
Il s’agit d’une discipline politique, d’une culture technique et d’une vigilance morale. L’essai convainc surtout lorsqu’il rappelle que la question décisive n’est pas ce que les machines peuvent faire, mais ce que nous acceptons qu’elles fassent de nous.
Par Nicolas Gary
Paru le 01/04/2026
180 pages
Editions Denoël
18,00 €
