Les Disparus de Noël : l’un des plus grands mystères criminels français rouvert

Avec Les Disparus de Noël, Jean-Charles Chapuzet s’empare d’un fait divers charentais irrésolu pour le déplacer sur un terrain plus instable, celui d’une non-fiction qui emprunte au roman noir, au récit d’enquête et à la chronique villageoise. Le livre part d’une absence : dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972, Jacques Méchinaud, son épouse Pierrette et leurs deux fils, Éric et Bruno, s’évanouissent sans laisser de trace. À partir de ce vide, l’auteur reconstruit des vies, des lieux, des rumeurs et des hypothèses, sans promettre une vérité qu’aucun dossier n’a jamais pu verrouiller.

Le dispositif narratif frappe d’abord par sa manière d’installer le décor. Dès l’ouverture, le fleuve Charente devient une force hostile, presque une matière romanesque à part entière. « Ce mois de janvier 1973, le fleuve dégueule. C’est la saison des hautes eaux, avec les pluies de ce climat océanique qui rincent les Charentes. » Ambiance.

D’emblée, le paysage ne sert pas d’arrière-plan : il agit. La brume, les battues, les plongeurs, les cavités troglodytiques de Saint-Même-les-Carrières, les maisons surveillées par les gendarmes composent une scène épaisse, saturée d’eau, de boue et de soupçons. Chapuzet sait donner du relief à cette géographie, et ce sens du lieu soutient puissamment le livre. Le lecteur entre moins dans une affaire que dans un milieu, avec ses usages, ses hiérarchies, ses silences et sa façon bien particulière de laisser monter la rumeur.

Le récit avance ensuite par cercles concentriques. Chaque grand protagoniste fait l’objet d’un resserrement biographique : Maurice Blanchon, l’amant supposé devenu figure centrale du dossier ; Jacques, l’ouvrier décrit comme sérieux et taiseux ; Pierrette, dont le portrait reste partiellement mangé par les témoignages des autres ; les deux enfants, que l’auteur restitue avec une attention documentaire qui évite l’effet mélodramatique.

Cette architecture éclatée a une vertu claire : elle montre comment une disparition dévore aussi les identités, au point de réduire les êtres à quelques versions concurrentes d’eux-mêmes. L’enjeu n’est pas seulement de savoir où ils sont passés, mais qui ils étaient avant d’être absorbés par l’affaire.

Le ton tient souvent sa meilleure note lorsqu’il épouse l’obsession collective. « Le sujet revenait toujours sur la table comme une sorte de légende locale. » Plus de cinquante ans après les faits, l’affaire survit dans les conversations, les rancœurs, les fanfaronnades, les déformations et les certitudes d’arrière-salle. Chapuzet capte bien cette sociologie du soupçon, où le bar, la famille, les anciens enquêteurs et les voisins fabriquent un théâtre oral de l’énigme.

Le livre devient alors moins l’histoire d’une disparition que celle d’une contamination durable : un village entier vit dans l’ombre d’une nuit jamais refermée.

La narration gagne en densité à mesure que l’auteur remonte les archives, frappe aux portes, relance des proches, affronte des refus et rouvre des pistes éteintes. Ce mouvement donne une tension concrète au texte. On lit les battements de l’enquête, ses avancées maigres, ses emballements, ses impasses. « Cette nuit de Noël 1972 a engendré trente années de mystère. Toutes les personnes qui approchent cette histoire se laissent envoûter. »

Il y a là un vrai sens du montage. Les chapitres brefs, titrés sèchement, scandent le livre comme des pièces versées à un dossier impossible. Et lorsque l’auteur se rapproche physiquement des lieux, des grottes ou du fleuve, la prose se resserre encore, presque haletante.

La qualité la plus solide de l’ouvrage réside dans cette tension entre minutie factuelle et énergie littéraire. L’auteur collecte dates, lieux, filiations, souvenirs, procédures, commissions rogatoires, fouilles et relances, mais il refuse l’écriture de dossier. Il préfère l’incarnation, le détail concret, la phrase qui mord.

Certaines notations touchent juste, comme lorsqu’un témoin rappelle l’angoisse que suscite le sort des enfants : « Surtout les enfants, les enfants, ça mérite de vivre, on se pose toujours les mêmes questions, sont-ils morts, sont-ils toujours en vie quelque part ? » En quelques mots, l’affaire quitte le seul champ criminel pour retrouver son noyau tragique. L’absence devient celle d’une famille, non celle d’un simple mystère médiatique.

L’interaction des personnages constitue un autre axe fort. Maurice, personnage bavard, contradictoire, théâtral, aimante une grande part du récit. Autour de lui gravitent les proches, les gendarmes, les témoins tardifs, les figures du village.

Jacques et Pierrette, eux, apparaissent souvent à travers ce que les autres disent d’eux, ce qui nourrit justement le trouble du livre : les vivants disponibles parlent beaucoup ; les disparus, eux, ne reviennent que sous forme de traces. Ce déséquilibre est fécond sur le plan dramatique, même s’il laisse parfois Pierrette dans une zone plus opaque que les autres.

Tout n’emporte pas avec la même force. À vouloir faire entrer le lecteur dans la fabrique même de l’enquête, le livre s’autorise des détours, des apartés et des effets de présence qui épaississent parfois la progression. Certains chapitres relancent des pistes déjà connues, et l’insistance sur la personne du narrateur finit par concurrencer par moments ceux qu’il cherche précisément à ramener au premier plan. Cette subjectivité revendiquée donne du nerf, mais elle peut aussi disperser la ligne.

Reste une chronique singulière, nerveuse, souvent saisissante, qui ne résout pas l’affaire mais restitue admirablement son pouvoir de corrosion. Comme le rappelle l’un des constats les plus glaçants du dossier : « On ne peut toujours pas dire à la famille où se trouvent les Méchinaud. On sait juste où ils ne sont pas », explique le commandant à la journaliste de Sud Ouest Sophie Carbonnel.

Et les archives judiciaires restent tout aussi brutales : « On n’a jamais pu déterminer les causes et les circonstances de cette disparition. » Ce vide devient ici une matière littéraire. C’est la réussite du livre : faire sentir qu’une disparition ne produit pas seulement du manque, mais une prolifération de récits, d’images et de hantises. Sortie le 1er avril.

Par Lucy L.

