Polar rétro et cinéma français : l’énigme de La Poupée sans tête

L’histoire s’ouvre en 1959, au moment où une équipe de cinéma tourne le film La Poupée sans tête. Tout bascule lorsque la jeune actrice Martine Saintonge s’effondre sur le plateau, touchée d’une balle en plein cœur. Un accident ? La question ne tient pas longtemps. Quelqu’un a remplacé les munitions, transformant une scène de fiction en meurtre bien réel.

Sous les regards médusés de l’équipe et de deux figures majeures du cinéma, Jean Gabin et Lino Ventura, la tragédie se déroule devant les caméras. Le commissaire Raffini est chargé de faire la lumière sur cette affaire troublante. À ses côtés, une nouvelle collaboratrice, Sylvie, dont l’arrivée marque un tournant dans l’enquête.

Très vite, les apparences se fissurent. Derrière les sourires du plateau et l’effervescence du tournage, les tensions affleurent. Entre rivalités discrètes, ambitions contrariées et secrets soigneusement dissimulés, chaque membre de l’équipe pourrait avoir un rôle à jouer dans ce drame. Raffini et Sylvie avancent pas à pas, explorant les coulisses du cinéma et démêlant un réseau de faux-semblants où glamour et danger se mêlent étroitement.

Les éditions du Tiroir nous offrent la découverte d’un extrait en avant-première :

Scénariste incontournable de la bande dessinée francophone, Rodolphe Maucler s’est imposé avec de nombreuses séries marquantes, parmi lesquelles Kenya, Scotland, Trent ou encore Europa. Avec ce nouvel album, il livre un polar à l’élégance assumée, fidèle à la tradition des enquêtes à la française tout en apportant un souffle contemporain à la série. Son écriture mêle sens du rythme, observation attentive de la société et humour discret. L’intrigue avance avec précision, construisant un récit policier où la tension narrative s’appuie autant sur l’atmosphère que sur les rebondissements.

Au dessin, Christian Maucler reprend les aventures du commissaire Raffini avec une grande maîtrise. Son trait fluide et expressif s’accompagne d’aquarelles lumineuses. Ensemble, ils recréent avec soin l’ambiance des années cinquante et soixante : voitures élégantes, costumes impeccables, décors de studio et accessoires soigneusement documentés composent un univers visuel riche. L’album joue également sur une alternance de couleurs et de passages en bichromie, renforçant la dimension graphique et l’atmosphère du récit.

L’album propose d’abord une intrigue policière raffinée et captivante. L’enquête, qui évoque à la fois l’esprit des récits de Maigret et certaines tensions hitchcockiennes, entraîne le lecteur dans les coulisses du cinéma français.

L’album marque également le retour d’un personnage emblématique du polar en bande dessinée. Le commissaire Raffini reprend du service pour une nouvelle affaire empreinte de charme et de nostalgie. Mais l’histoire, elle, fonctionne comme un récit complet, accessible sans connaissance préalable de la série. Ce premier volume des nouvelles enquêtes peut se lire indépendamment.

Le tandem Rodolphe-Maucler confirme sa complicité artistique. Scénario précis, humour discret et élégance graphique se conjuguent pour proposer un polar visuel où le suspense se déploie dans un décor de cinéma aussi fascinant que dangereux.

Par Samantha Trapier

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