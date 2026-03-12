Carlo Feltrinelli : pourquoi les éditeurs ont un rôle politique en Europe

Chez Feltrinelli, l’édition n’a jamais prétendu flotter au-dessus du siècle. Elle s’y frotte. Elle s’y expose. Et Carlo Feltrinelli, président du groupe italien, le rappelle dans un entretien accordé à El País : publier n’est pas seulement produire des livres, mais défendre une certaine idée de la démocratie culturelle.

Soixante-dix ans après la naissance de la maison, fondée en 1955 par Giangiacomo Feltrinelli, le diagnostic conserve une netteté presque abrupte : l’éditeur ne se pense pas hors de la bataille des idées.

Le rappel n’a rien d’un slogan tardif. Carlo Feltrinelli inscrit son propos dans une généalogie précise. Il affirme que la maison est née de trois impulsions : l’adhésion à la culture de la Résistance et de l’antifascisme, l’ouverture de l’Italie au monde, et l’attention portée à la coexistence entre des pays régis par des systèmes économiques différents. Il ajoute que cet héritage reste vivant parce que les menaces qui l’avaient fait naître n’ont pas disparu : guerre, autoritarisme, fascisme, appauvrissement culturel. Dit autrement, l’édition demeure, à ses yeux, un poste avancé.

L’histoire de Feltrinelli suffit d’ailleurs à rappeler que le catalogue pèse au-delà du marché. L’entretien d’El País cite deux titres phares, Le Guépard et Docteur Jivago, qui ont marqué l’identité de la maison. Les sources du groupe rappellent que le roman de Boris Pasternak fut publié par Feltrinelli en Italie en 1957, dans un contexte où sa circulation excédait déjà de loin la seule sphère littéraire. Ce n’est pas un hasard si Carlo Feltrinelli insiste sur la capacité des livres à agir dans le réel, même à l’époque des plateformes, des oligarchies numériques et des guerres culturelles permanentes.

Sa formule la plus frappante tient en quelques mots : il existerait « un réseau invisible de millions de lecteurs qui contribuent au bien dans le monde ». La phrase pourrait paraître lyrique. Elle relève surtout d’une profession de foi civique. Lire, dans cette perspective, ne consiste pas seulement à consommer un texte, mais à participer à une communauté diffuse, sans uniforme ni carte, qui entretient une forme de générosité publique.

Il prolonge d’ailleurs cette idée en citant Antonio Scurati, selon lequel la démocratie des lecteurs pourrait opposer une résistance aux nouvelles formes de souverainisme. L’image vaut pour l’Italie ; elle déborde largement ses frontières.

Cette vision ne s’énonce pas dans le vide. Le groupe Feltrinelli possède plus de 120 librairies en Italie et a renforcé sa présence dans l’espace hispanophone à travers Anagrama, dont le rapprochement engagé à partir de 2010 débouche aujourd’hui sur une nouvelle étape.

La Fondation Feltrinelli-Anagrama, annoncée début mars, défend la démocratie, le pluralisme et la liberté par la culture, tout en développant des activités de pensée critique, de débat public, de formation et de recherche sur l’édition indépendante. Carlo Feltrinelli résume son ambition ainsi : « Étudier, rechercher et promouvoir les manières de préserver le rôle actif de la culture comme force démocratique ».

Ce point mérite qu’on s’y arrête. En Europe, l’éditeur a longtemps aimé se raconter comme un médiateur discret, presque un passeur invisible. Le temps présent contrarie cette modestie de façade. Entre les offensives contre les institutions culturelles, la polarisation politique, la concentration économique et la fatigue démocratique, la neutralité intégrale ressemble moins à une vertu qu’à une fiction de confort. Feltrinelli dit tout haut ce qu’une partie du secteur murmure encore : publier, diffuser, tenir une librairie, préserver des archives, former de jeunes professionnels, cela compose une action civique, non un simple prolongement du commerce.

Le plus intéressant, peut-être, réside là. Carlo Feltrinelli ne réclame ni magistère moral ni héroïsme de façade. Il rappelle plus sobrement que la culture n’est pas un décor de la démocratie, mais l’un de ses milieux vitaux.

À Milan, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli se présente elle-même comme l’un des grands centres européens de documentation et de recherche en histoire, politique, économie et société, avec un vaste travail d’archives, de bibliothèque, de programmation publique et d’éducation civique. La nouvelle fondation créée avec Anagrama prolonge cette logique : faire circuler des livres, certes, mais aussi des anticorps. À l’heure où l’Europe redécouvre la brutalité des rapports de force, le propos sonne moins comme une nostalgie que comme une consigne de vigilance.

