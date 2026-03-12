DG Diffusion poursuit sa dynamique de developpement et renforce son equipe commerciale

Avec quatre nouveaux commerciaux déployés sur le territoire, DG Diffusion accompagne l’évolution de son catalogue vers des univers éditoriaux plus transversaux.
Le 12/03/2026 à 11:20 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
12/03/2026 à 11:20
0
Commentaires
0
Partages
DG Diffusion annonce l’arrivée de quatre nouveaux commerciaux, Élodie, Manon, Rachel et Grégory, qui ont rejoint ce début d’année 2026 son équipe terrain respectivement sur les régions Centre Île-de-France Paris, Grand-Est, Occitanie et Nord Normandie.
Ces recrutements viennent renforcer la présence de l’entreprise auprès de ses clients revendeurs (commerces de proximité, enseignes), qu’ils interviennent sur le marché du livre ou alors qu’ils proposent des produits et accessoires liés au bien-être global.
Ces recrutements traduisent la volonté de renforcer une équipe aux compétences complémentaires. Celle‑ci réunit une connaissance approfondie des marchés du livre, ainsi qu’une compréhension fine des attentes des libraires et des acteurs culturels. Elle s’appuie également sur une démarche résolument tournée vers le commerce, le développement de réseaux et l’accompagnement des points de vente.
Cette diversité d’expertises permet à DG Diffusion d’apporter une réponse globale, à la fois éditoriale et non éditoriale, aux enjeux de diffusion et de distribution de ses partenaires.
ENTRETIEN - Amélie Maillot : “DG Diffusion, une entreprise à taille humaine”
Au‑delà du renforcement de ses équipes, ces arrivées témoignent d’une dynamique plus large engagée par DG Diffusion depuis deux ans : l’ouverture progressive de son catalogue à de nouveaux univers éditoriaux. L’entreprise développe désormais des passerelles vers des offres plus transversales et plus généralistes.
Elle connaît notamment une forte expansion dans le domaine de la jeunesse, avec l’intégration de six nouvelles maisons d’édition en 2025, ainsi que dans celui de la littérature. Tout en diversifiant ses horizons, DG Diffusion veille à préserver son ADN, ses valeurs humaines et sa vision durable du métier.
« Nous souhaitons accompagner nos éditeurs et nos revendeurs avec une équipe à la fois experte des marchés du livre et capable de développer de nouvelles opportunités commerciales. Ces recrutements sont en cohérence avec notre vision : créer davantage de connexions entre les univers éditoriaux et rendre nos catalogues accessibles à un public toujours plus large », précise Amélie Maillot, PDG de DG Diffusion.
Crédits photo : DG Diffusion
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Dix ans après une première tentative restée sans suite, Pollen annonce le redémarrage d’une activité de diffusion à partir du 1er mai. Le projet s’appuie sur une équipe commerciale de six représentants, un catalogue limité à 60 à 80 éditeurs, et une volonté affichée de se concentrer sur ses rayons forts, avec un centre de gravité qui se déplace vers la librairie indépendante. En filigrane : l’idée qu’il faut adapter l’outil commercial à un marché qui se contracte, plutôt que de courir après des volumes impossibles à retrouver.
13/02/2026, 17:41
À partir du 1er avril 2026, les Éditions du Tiroir confieront leur diffusion-distribution à DOD & Cie, mettant fin à leur collaboration avec Makassar. Ce changement intervient alors que l’éditeur belge prépare plusieurs parutions marquantes pour le printemps, en bande dessinée patrimoniale comme en docu-BD.
26/01/2026, 14:24
La maison d’édition indépendante de bande dessinée Rouquemoute, basée à Nantes, change de diffuseur-distributeur. À compter du 1er février 2026, l’éditeur rejoint le catalogue de Dod&Cie, après dix années de collaboration avec BLDD Images. Ce changement intervient alors que Rouquemoute s’apprête à célébrer ses dix ans d’existence en 2026.
16/01/2026, 17:58
Acteur indépendant du marché du livre depuis 1987, le Groupe DG Diffusion annonce la création de DG Distribution, une nouvelle branche dédiée à la distribution d’ouvrages pour les éditeurs indépendants. Une solution pour renforcer l'engagement de l'entreprise auprès de ces maisons.
12/11/2025, 12:39
La maison d'édition jeunesse Les Rêves d'Ily annonce qu'elle confie sa diffusion et sa distribution à DG Diffusion, renforçant ainsi l'accès de son catalogue jeunesse dans les librairies partout en France.
07/11/2025, 11:38
Elle avait quitté sans faire trop de bruit la maison qui l’avait propulsée en star des ventes — plus de 400.000 exemplaires. Lena Situations se séparait de Robert Laffont, pour ouvrir sa propre maison, Lena éditions. Mais pour le groupe Editis, le coup est un peu plus dur encore.
03/10/2025, 11:20
Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.
29/09/2025, 09:00
À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.
27/09/2025, 09:34
Les éditions Ellipses annoncent un partenariat avec les éditions Black Cat – Cideb (qui appartiennent au groupe Mondadori), actives sur le marché scolaire international. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de l’activité de diffusion et distribution d’Ellipses, qui intègre dans son réseau un acteur spécialisé dans l’édition multilingue.
29/07/2025, 17:45
Le groupe de diffusion DOD&Cie poursuit sa stratégie de renforcement dans l’univers de la bande dessinée. Depuis le 1er juillet, il accueille au sein de son portefeuille l’éditeur Komics Initiative, figure indépendante du secteur. Et d'autres signatures approchent.
25/07/2025, 10:37
Interforum Canada renforce son organisation avec la création d’un quatrième pôle dédié à la bande dessinée et aux mangas. Cette nouvelle équipe aura pour objectif de valoriser davantage ce segment éditorial en pleine croissance, à travers une approche spécialisée et experte.
21/07/2025, 11:09
Avec un nouvel entrepôt de 6000 m² et un futur CRM (outil de gestion de la relation client) enrichi par l’intelligence artificielle, MDS - distributeur de livres, filiale du groupe Media Participations - amorce une nouvelle phase de sa transformation pour répondre toujours mieux aux besoins des acteurs de la chaîne du livre, des éditeurs aux points de vente, explique la structure.
15/07/2025, 12:40
Le manga et l’anime, piliers de la culture japonaise, occupent aujourd’hui une place majeure dans le paysage culturel et audiovisuel français. C’est ce que confirme un rapport publié par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui dresse un état des lieux complet d'un secteur en pleine mutation.
07/07/2025, 17:24
Face aux défis environnementaux croissants, le droit d’auteur peut-il devenir un levier pour accompagner la transition écologique des industries culturelles ? C’est à cette question que s’est attelée la Commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), qui vient de remettre son rapport officiel, fruit de deux années de travaux, à l’issue d’une réflexion nourrie associant experts et professionnels du secteur.
07/07/2025, 14:06
Après une journée de grève le 26 juin dernier, la direction a accepté — quasiment — telles quelles les revendications portées par la délégation syndicale. L'accord, signé ce mardi matin à 10h après consultation des équipes, est salué comme « une vraie victoire, pas seulement symbolique ».
01/07/2025, 17:19
Essor inattendu pour la rentrée 2025. Publication record depuis trois ans. Entre août et octobre, 484 romans s’envoleront vers les librairies. Cette vague littéraire se compose de 344 titres en langue française, parmi lesquels émergent 73 premiers romans, marque d’un foisonnement de nouvelles voix. À l’international, 140 traductions complètent l’ensemble, en légère baisse par rapport à l’an dernier.
28/06/2025, 22:58
La journée du 26 juin n’a pas démarré comme les autres dans les locaux d’Harmonia Mundi Livre. À 8 heures précises, les chaînes logistiques se sont figées. Une large majorité des salariés a répondu à l’appel à la grève lancé au petit matin. Ainsi, près de 80 % des 130 employés auraient cessé le travail. Une mobilisation rare dans cette entreprise familiale reconnue du secteur du livre.
27/06/2025, 09:54
Quarante ans d’indépendance, ça forge un tempérament. Installé dans la région toulousaine, le groupe DG Diffusion affine depuis des décennies son modèle : un diffuseur-distributeur au service des éditeurs, avec un pied solide dans la logistique et un autre dans le relationnel. Mais depuis l’arrivée d’Amélie Maillot à sa tête en 2022, le ton s’affirme, les frontières s’élargissent et les engagements se posent noir sur blanc.
26/06/2025, 15:06
La Fondation des Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR) annonce deux évolutions majeures concernant la diffusion et la distribution de ses maisons d’édition, avec deux échéances distinctes en 2025.
02/06/2025, 18:18
Le Livre de Poche Jeunesse lancera, dès le 2 juillet 2025, une nouvelle collection intitulée Le livre de mes 10 ans, imaginée et dirigée par l’autrice et journaliste Titiou Lecoq. Cinq titres, choisis par des écrivains tels que Mona Chollet, Nicolas Mathieu ou Alice Zeniter, seront réédités avec des préfaces inédites et des enrichissements éditoriaux. L’objectif : faire redécouvrir aux jeunes lecteurs les romans qui les ont eux-mêmes marqués en soufflant leur dixième bougie.
02/06/2025, 12:59
Michel Lafon, Président fondateur des Éditions Michel Lafon, et Elsa Lafon, Directrice Générale, annoncent la reconduction de l’accord de diffusion-distribution qui les lie au groupe Editis.
11/04/2025, 12:20
ActuaLitté apprend que les éditions Wildproject rejoignent les maisons diffusées et distribuées par Harmonia Mundi livre. À compter de ce 1er mars, la structure rejoindra maisons partenaires, aux lignes éditoriales qui ne manquent pas de se faire écho.
28/02/2025, 17:32
En 2025, DG Diffusion intègre trois nouvelles maisons d’édition à son catalogue. Dès février, les éditions Chafouine ont rejoint la structure, suivies en mars par les Éditions Sofrocay, et en avril par Pomango. « Ces nouveaux partenariats viennent enrichir l’offre éditoriale et confirment la volonté qu’à le groupe d’accompagner des éditeurs engagés dans des domaines variés comme le développement personnel, l’éducation et la jeunesse », assure le diffuseur-distributeur.
05/02/2025, 16:56
La liste des maisons d'édition qui intégreront la diffusion d'Harmonia Mundi Livre à compter du 1er janvier 2025, nous a été partagée par Violette Tastet, directrice du Pôle Relations éditeurs et Marketing. On dénombre ainsi quatre structures indépendantes : deux axées jeunesse, deux BD et manga.
10/01/2025, 12:34
Le mouvement se poursuit au sein du groupe de Daniel Kretinsky : la dernière salle des ventes d’Interforum, basée à Ivry sera fermée en juin prochain, selon les informations communiquées à ActuaLitté. Alain Danjou, directeur de la distribution chez Editis, a informé les six salariés concernés ce 8 janvier.
09/01/2025, 10:38
Presque un an jour pour jour après un mouvement social déjà suscité par des revendications portant sur les rémunérations, des salariés du groupe Editis pointent des négociations annuelles obligatoires « encore pires que l'année dernière ». Des représentants ont boycotté une réunion avec la direction du groupe, ce 16 décembre, afin que cette dernière abandonne sa « novlangue » au sujet des salaires, de la reconnaissance et des statuts.
17/12/2024, 13:08
Monique Levi-Strauss, épouse de l’anthropologue, avait confié à l’éditeur Le Seuil des dessins collectés dans les années 30, lors d’un séjour chez les Caduveos. Des motifs, réalisés par les femmes sur le corps, furent reproduits sur papier et offerts en remerciement de « perles de verre multicolores » que Claude Levi-Strauss leur avait offertes. Un florilège dont la maison a fait un livre, Peintures caduveo.
19/11/2024, 12:27
Le groupe DG Diffusion, acteur historique dans la diffusion et la distribution de livres et de produits liés au bien-être et à l’épanouissement, poursuit sa croissance et renforce sa position sur le marché éditorial en accueillant 13 nouvelles maisons d’édition dans son portefeuille.
18/11/2024, 12:07
À l'occasion d'une prise de parole devant les équipes d'Editis, ce 14 octobre, Catherine Lucet, directrice générale du groupe, a confirmé la nomination de Stéphane Vincent en tant que directeur des diffusions France d'Interforum.
15/10/2024, 11:26
Quatre jours d’activité très fortement ralentie, dont une journée de piquet de grève : la situation ne s’arrange définitivement pas pour Interforum. Dans les entrepôts, les cartons d'ouvrages sont expédiés aussi vite que possible. « On est très fatigués, donc on travaille à la mesure de nos salaires », lâche un employé mi-figue, mi-raisin.
04/10/2024, 15:33
Un an après un débrayage identique, les salariés remettent le couvert : la direction d’Editis sera de nouveau confrontée à un mouvement social, ce 30 septembre. Aucun livre ne sera acheminé vers les librairies : un blocage complet des nouveautés, dont le dessinateur Riad Sattouf et le romancier Michel Bussi.
27/09/2024, 16:03
Le 15e numéro de la revue La Déferlante résulte d’une année de travail : on comprendra aisément que ce trimestriel en ait alors fait un numéro spécial. Alors que l’Élysée est en quête d’un ou d’une locataire pour Matignon, le numéro ne manque certainement pas d’à-propos.
02/09/2024, 16:35
Autres articles de la rubrique Métiers
La Cour suprême autrichienne a sollicité la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) afin d'obtenir son avis sur plusieurs dispositions encadrant le prix de vente des livres et déterminer si ces dernières sont conformes avec le droit communautaire. La directive de 2000 sur le commerce électronique et l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne seront notamment examinés par l'institution.
12/03/2026, 13:15
Après 27 ans chez Gallimard, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal s’apprête à changer d’éditeur. Selon La Lettre, le jeune académicien a informé Antoine Gallimard de son intention de publier son prochain livre chez Hachette Livre, groupe contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.
12/03/2026, 13:02
Dans la Russie de 2026, la police du texte n’avance plus seulement par interdictions franches : elle colle aussi des étiquettes. Un triangle, un avertissement, une liste qui s’allonge chaque semaine — et soudain le roman cesse d’être un territoire trouble pour devenir un objet à signaler. Sous couvert de santé publique, le livre entre dans une nouvelle bureaucratie du soupçon, où la littérature paie le prix d’un mot, d’une scène, d’une allusion.
12/03/2026, 11:28
À force de parler du livre comme d’un marché, l’Europe a parfois oublié qu’il fut aussi une ligne de front. Non celle des canons, mais celle des idées, des fidélités, des refus. Chez Feltrinelli, cette mémoire ne dort pas en vitrine : elle travaille encore le présent. Quand le vacarme politique monte et que la culture se voit sommée de distraire, certains éditeurs rappellent qu’un catalogue peut aussi tenir lieu de colonne vertébrale.
12/03/2026, 11:27
Entré en tant que directeur de projet au sein de la SAS pass Culture, Pierre Mainguy a été nommé directeur général délégué. Il devient ainsi le numéro deux de la structure et travaillera en étroite collaboration avec sa présidente exécutive, Laurence Tison-Vuillaume.
12/03/2026, 09:50
Leïla Slimani rejoint l’agent le plus redouté de l’édition mondiale, apprend ActuaLitté. Après Christine Angot, Édouard Louis ou Yasmina Reza, l’autrice du Goncourt intègre la structure d’Andrew Wylie afin d’accompagner le développement international de son œuvre.
11/03/2026, 19:01
La maison d’édition Flammarion accueille une nouvelle éditrice dans ses équipes. Guillemette Magnin a rejoint l’éditeur parisien en mars 2026, après plusieurs expériences dans l’édition publique, la presse et le secteur éducatif.
11/03/2026, 18:33
De l'autre côté du Rhin, une récompense saluant chaque année le travail des libraires indépendants, dotée par le ministère de la Culture, suscite un intérêt peu commun. La liste des lauréats publiée en février 2026 aurait en effet été expurgée des noms de trois commerces engagés à gauche. La lutte contre « l'extrémisme » aurait motivé l'action du ministère, qui aurait par ailleurs dissimulé son intervention aux gérants des librairies.
11/03/2026, 16:36
Fermé depuis le 11 février 2026 à la suite d’une décision du tribunal judiciaire de Perpignan, le magasin Cultura situé dans la zone de la Porte d’Espagne a rouvert ses portes mardi 10 mars, avant même que la cour d’appel ne se prononce sur le recours de l’enseigne. Cultura affirme avoir trouvé une solution juridique avec son bailleur afin de préserver l’activité du site et les 25 emplois concernés. Les commerçants du centre-ville à l’origine de la procédure dénoncent pour leur part un contournement de la décision de justice.
11/03/2026, 12:17
À la tête des éditions Espaces 34 depuis juillet 2025, Stanislas Nordey présente les premières orientations éditoriales de la maison fondée à Montpellier par Sabine Chevallier. Le projet s’inscrit dans la continuité du catalogue consacré aux écritures dramatiques contemporaines, tout en annonçant de nouvelles collections et un développement du théâtre jeunesse.
11/03/2026, 10:40
Deux semaines après sa nomination au ministère de la Culture, Catherine Pégard constitue un cabinet qui renouvelle un certain nombre de personnalités à leur poste. C'est le cas de la conseillère livre, lecture, langue française et langues de France, Fleur d'Harcourt, arrivée rue de Valois en février 2025.
11/03/2026, 09:41
Les biographies aiment les vies déjà rangées, classées, vernies, prêtes à entrer en rayon comme des destins stabilisés. Quelques frasques, mais point trop n'en faut. Puis un fait surgit, et le vernis craque. En Espagne, le cas Julio Iglesias rappelle qu’un livre n’échappe pas au présent, surtout quand le présent revient avec des accusations lourdes et un bruit public impossible à contourner. Ce n’est plus seulement une affaire de chanson, d’image ou de célébrité…
10/03/2026, 18:13
Les éditions Panini annoncent la publication en France de plusieurs séries de comics inédites issues des univers Disney, produites aux États-Unis par Dynamite Entertainment en partenariat avec le géant du divertissement. Ce programme éditorial, qui a débuté à l’automne 2025, illustre une mécanique désormais bien rodée dans l’industrie culturelle : l’exploitation transmédia des licences.
10/03/2026, 17:48
L’intelligence artificielle avance vite, quand le droit, lui, se montre plus vigilant. Depuis des mois, les industries culturelles européennes regardent des machines avaler textes, images et catalogues entiers, puis recracher des contenus concurrents dans un brouillard juridique soigneusement entretenu. À Strasbourg, le débat quitte enfin le registre du constat outré pour entrer dans celui, bien plus dangereux pour les plateformes, de l’outillage politique.
10/03/2026, 16:05
La Foire du Livre de Londres, important rendez-vous professionnel de l'édition mondiale, a ouvert ses portes ce mardi 10 mars, et les refermera ce jeudi 12 au soir. Éditeurs et auteurs mènent une campagne pour interpeler le gouvernement sur l'encadrement des technologies liées à l'intelligence artificielle générative. Transparence et compensation quant à l'utilisation des œuvres sont au cœur des revendications.
10/03/2026, 15:54
Après près de deux décennies au sein du groupe Bragelonne, Claire Renault Deslandes annonce son départ de la maison d’édition. Une décision qui marque la fin d’un long chapitre professionnel, mais pas celle de son engagement dans le monde du livre : l’éditrice indique vouloir se consacrer à de nouveaux projets, tout en confirmant qu’elle poursuivra son parcours dans l’édition.
10/03/2026, 13:07
La maison d'édition Original Watts, créée en 2013 par David Barnier, Fabrice Tellier et Violaine Perreux, longtemps installée à Lyon, tire sa révérence. Le tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement rendu fin février, a prononcé sa liquidation judiciaire. La structure se consacrait notamment à la réédition de comics, en particulier ceux portés par les éditions Lug dans les années 1980.
10/03/2026, 13:05
Le projet de prise de contrôle de Fnac Darty par l’homme d’affaires tchèque Daniel Křetínský franchit une nouvelle étape. Le conseil d’administration du groupe français de distribution de produits culturels et électroniques a rendu un avis « favorable et unanime » à l’offre publique d’achat lancée en début d’année par EP Group, la société contrôlée par le milliardaire. La transaction doit désormais être examinée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
10/03/2026, 11:07
Dans l’empire Amazon, le prix n’apparaît jamais seul : il traîne avec lui le rapport de force, la peur du déclassement et la mécanique opaque des plateformes tentaculaires. En Californie, le décor change : derrière les écrans, la guerre porte moins sur quelques centimes que sur la main invisible qui les place. Cette fois, le contentieux ne discute plus seulement un abus possible ; il ausculte une souveraineté privée sur l’ordre du marché.
10/03/2026, 10:55
Le monde de l’édition scientifique et technique est en deuil. Marc Jammet, ancien responsable éditorial chez Eyrolles et figure reconnue de l’édition universitaire, est décédé. Au fil de plusieurs décennies de carrière, il aura marqué à la fois l’édition spécialisée et la formation de nombreuses générations d’étudiants aux métiers du livre.
10/03/2026, 10:18
Les éditions Gallimard annoncent le lancement, en avril 2026, d’une nouvelle collection intitulée Hors-fiction, consacrée à la narrative nonfiction, ou littérature du réel. Cette collection ambitionne d’explorer le monde contemporain en mêlant exigence littéraire et regard documentaire.
09/03/2026, 18:06
La Ville de Westmount, dans l’agglomération de Montréal, a annoncé la mesure dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux. À la suite d’une inspection de suivi réalisée le 8 mars, des signes supplémentaires de présence de punaises de lit ont été repérés dans l’établissement, au-delà de la zone des ordinateurs destinés aux adultes.
09/03/2026, 16:39
Début mars paraît aux éditions Zoé L’appartement de marbre, premier roman de l’écrivaine et traductrice Anna Ruchat. L’autrice y déploie un récit choral où se croisent les regards d’une famille bourgeoise zurichoise et d’une jeune fille au pair venue du Piémont, dans un jeu de perspectives où les vérités se fragmentent.
09/03/2026, 16:24
Le Conseil constitutionnel s'est penché sur le code du patrimoine, et plus particulièrement sur la protection des biens culturels, afin de trancher quant à la constitutionnalité d'une de ses dispositions. Cette dernière habilite en effet les fonctionnaires, agents et gardiens de biens relevant des collections publiques « à procéder à toutes constatations » en cas de destruction, dégradation ou détérioration.
09/03/2026, 16:12
Il y a des pays qui commentent la lecture, et d’autres qui la bétonnent. La Chine choisit la seconde méthode : un règlement national d’un côté, des bibliothèques prises d’assaut de l’autre. Dans la lumière blanche des grandes salles shanghaïennes, on voit surgir une scène étrange : le marché tousse, mais les lecteurs affluent. Comme si, au cœur du vacarme numérique, la culture était redevenu un bien public.
09/03/2026, 14:17
Les livres pour adolescents finissent parfois en rayon scolaire, parfois en prescription morale. Et puis il y a ceux qui débordent. Invisible d’Eloy Moreno appartient à cette catégorie dangereuse : celle des récits qui arrachent le confort, traversent les classes, contaminent les familles, envahissent les écrans et, désormais, montent sur scène. Quand la littérature jeunesse cesse de rassurer, elle commence enfin à mordre.
09/03/2026, 11:53
L’écrivain américain Dan Brown sera décoré de la médaille de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres le 14 mars 2026 à Paris. L’information a été révélée par RTL. Cette distinction, remise par le ministère de la Culture, salue l’ensemble de la carrière de l’auteur, dont les romans ont rencontré un succès mondial.
09/03/2026, 11:23
Le 25 novembre 2025, le Syndicat de la Librairie française et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) signaient un nouvel accord relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté dans la branche de la librairie. Le ministère du Travail et des Solidarités a étendu ce texte à tous les employeurs et salariés du secteur, entérinant un nouveau barème des rémunérations minimum garanties.
09/03/2026, 10:26
Le livre n’avance jamais seul : il chemine avec les prix, les politiques publiques, les rayons qui rétrécissent ici et les bibliothèques qui respirent là. Au Québec, les chiffres de 2024 dessinent moins une fête qu’un rapport de force. Derrière le record, il y a un territoire qui protège encore ses librairies, ses éditeurs, ses circuits. Et cette vieille vérité économique : un marché culturel tient d’abord par l’architecture qui l’entoure.
08/03/2026, 15:23
Dans le monde policé des prix littéraires, les tempêtes restent rares. Mais en outre-Rhin, trois librairies rayées d’un palmarès auront suffi à fissurer une façade bien proprette. Derrière l’épisode administratif affleure une question bien plus vaste : jusqu’où un État peut-il surveiller ceux qui vendent des livres, sans finir par inquiéter la liberté même qu’il prétend défendre ?
06/03/2026, 16:12
Une initiative parlementaire en provenance des groupes socialistes, à l'Assemblée nationale et au Sénat, souhaite apporter un nouveau soutien aux commerces de proximité. Les propositions de loi de Laurent Lhardit et Audrey Linkenheld entendent encadrer les loyers commerciaux, notamment dans les zones urbaines. Une demande formulée de longue date par le secteur de la librairie.
06/03/2026, 15:59
L’éditeur japonais Shogakukan fait face à une vive polémique après avoir recruté, pour sa plateforme Manga One, un auteur condamné au civil pour agression sexuelle sur une ancienne élève, en lui permettant de publier une nouvelle œuvre sous un pseudonyme différent. L’affaire a ensuite pris de l'ampleur lorsque l’entreprise a reconnu avoir également confié une série à un autre auteur déjà condamné pour attentat à la pudeur, là encore sous un nom d’emprunt...
06/03/2026, 12:51
La librairie indépendante Le Chat Pitre, installée à Fécamp depuis 1999, a été reprise le 1er mars 2026 par Cécile Allanic et Laurent Menez. Les deux nouveaux libraires succèdent à Claire Lamotte, fondatrice du lieu, qui accompagne la transition jusqu’en juin. Une transmission progressive pour cet établissement bien ancré dans la vie culturelle locale.
06/03/2026, 11:58
L'écrivain et journaliste chinois Zan Aizong a été condamné, par un tribunal de Hangzhou (Chine), à une peine de trois années de prison pour « avoir cherché à provoquer des conflits et troublé l'ordre public ». Avec le militant pro-démocratie Zou Wei et d'autres personnes, Zan Aizong avait rendu hommage à l'œuvre et à l'engagement de l'écrivain et militant des droits humains Liu Xiaobo (1955-2017), en juillet 2024.
06/03/2026, 11:50
En redressement judiciaire depuis le mois de décembre 2024, les Éditions du Poutan, installées à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ont été liquidées. Créée en 2010, la maison compte environ 300 titres à son catalogue, dont des ouvrages historiques et centrés sur le patrimoine, mais aussi des romans et des livres jeunesse.
06/03/2026, 11:01
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Commenter cet article