DG Diffusion poursuit sa dynamique de developpement et renforce son equipe commerciale

DG Diffusion annonce l’arrivée de quatre nouveaux commerciaux, Élodie, Manon, Rachel et Grégory, qui ont rejoint ce début d’année 2026 son équipe terrain respectivement sur les régions Centre Île-de-France Paris, Grand-Est, Occitanie et Nord Normandie.

Ces recrutements viennent renforcer la présence de l’entreprise auprès de ses clients revendeurs (commerces de proximité, enseignes), qu’ils interviennent sur le marché du livre ou alors qu’ils proposent des produits et accessoires liés au bien-être global.

Ces recrutements traduisent la volonté de renforcer une équipe aux compétences complémentaires. Celle‑ci réunit une connaissance approfondie des marchés du livre, ainsi qu’une compréhension fine des attentes des libraires et des acteurs culturels. Elle s’appuie également sur une démarche résolument tournée vers le commerce, le développement de réseaux et l’accompagnement des points de vente.

Cette diversité d’expertises permet à DG Diffusion d’apporter une réponse globale, à la fois éditoriale et non éditoriale, aux enjeux de diffusion et de distribution de ses partenaires.

ENTRETIEN - Amélie Maillot : “DG Diffusion, une entreprise à taille humaine”

Au‑delà du renforcement de ses équipes, ces arrivées témoignent d’une dynamique plus large engagée par DG Diffusion depuis deux ans : l’ouverture progressive de son catalogue à de nouveaux univers éditoriaux. L’entreprise développe désormais des passerelles vers des offres plus transversales et plus généralistes.

Elle connaît notamment une forte expansion dans le domaine de la jeunesse, avec l’intégration de six nouvelles maisons d’édition en 2025, ainsi que dans celui de la littérature. Tout en diversifiant ses horizons, DG Diffusion veille à préserver son ADN, ses valeurs humaines et sa vision durable du métier.

« Nous souhaitons accompagner nos éditeurs et nos revendeurs avec une équipe à la fois experte des marchés du livre et capable de développer de nouvelles opportunités commerciales. Ces recrutements sont en cohérence avec notre vision : créer davantage de connexions entre les univers éditoriaux et rendre nos catalogues accessibles à un public toujours plus large », précise Amélie Maillot, PDG de DG Diffusion.

Crédits photo : DG Diffusion

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com