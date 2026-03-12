Alfredo Bryce Echenique, figure majeure de la littérature péruvienne, est mort

Il était souvent présenté comme l’un des derniers représentants vivants du « boom » latino-américain, ce mouvement littéraire qui a porté dans les années 1960 et 1970 des écrivains comme Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa ou Julio Cortázar. Certains critiques le rattachent également à la génération dite du post-boom.

Une enfance à Lima

Alfredo Bryce Echenique naît le 19 février 1939 à Lima, dans une famille péruvienne aisée liée au monde bancaire. Il est par ailleurs l’arrière-petit-fils de l’ancien président du Pérou José Rufino Echenique. Il effectue sa scolarité primaire au Colegio Inmaculado Corazón avant d’intégrer à quinze ans l’internat britannique San Pablo.

Il poursuit ensuite des études à l’université nationale majeure de San Marcos, à Lima, où il obtient un diplôme de droit en 1964. Parallèlement, il soutient une licence de littérature consacrée à Ernest Hemingway. Bryce Echenique poursuit ensuite sa formation en France et obtient un doctorat en droit à la Sorbonne. En 1988, il adopte également la nationalité espagnole, tout en conservant sa nationalité péruvienne.

Paris et les années du boom latino-américain

Comme de nombreux écrivains latino-américains de sa génération, il s’installe à Paris en 1964, grâce à une bourse du gouvernement français. À la Sorbonne, il étudie la littérature française classique et contemporaine. Au milieu des années 1960, il séjourne également dans plusieurs villes européennes, notamment Pérouse, Mykonos et en Allemagne, où il étudie la langue allemande grâce à une bourse du Goethe-Institut.

Revenu en France, il enseigne l’espagnol dans un établissement scolaire entre 1967 et 1968. La même année, il publie son premier livre, Huerto cerrado, un recueil de nouvelles. Il entame parallèlement une carrière universitaire : il devient enseignant de littérature latino-américaine à l’université Paris-Nanterre, puis à la Sorbonne.

La publication d'Un Monde pour Julius (publié en France en 2001 chez Métailié), en 1970 marque un tournant dans sa carrière. Le roman, qui raconte l’enfance d’un jeune garçon dans la haute société péruvienne, connaît un large retentissement. L’ouvrage reçoit le Prix national de littérature du Pérou en 1972 et obtient en France le prix du meilleur roman étranger en 1974.

Dans les années suivantes, Bryce Echenique poursuit son parcours universitaire et enseigne notamment à l’université de Vincennes (Paris VIII). Il obtient également un master de littérature comparée dans cet établissement. En 1977, il retourne au Pérou afin d’y soutenir une thèse de doctorat consacrée à l’écrivain français Henry de Montherlant.

Une œuvre marquée par l’exil et l’ironie

À partir des années 1980, l’écrivain s’installe dans le sud de la France, à Montpellier, où il enseigne à l’université Paul-Valéry Montpellier 3. En 1984, il part vivre en Espagne, d’abord à Barcelone, puis à Madrid, avant de revenir définitivement au Pérou en 1997. Son œuvre se distingue par un ton ironique et autobiographique, souvent nourri par ses expériences d’exil et ses années passées en Europe.

Parmi ses romans les plus connus figurent notamment La Vie exagérée de Martín Romaña (1981, trad. Albert Bensoussan), L’Amygdalite de Tarzan (1999, trad. Jean-Marie Saint-Lu). Il est également l’auteur d'El huerto de mi amada (2002), récompensé par le prix Planeta. Alfredo Bryce Echenique a par ailleurs publié plusieurs volumes de mémoires, réunis dans une trilogie composée de Permiso para vivir, Permiso para sentir et Permiso para retirarme. Bryce Echenique continue d’écrire jusqu’en 2019, avant d’annoncer son retrait de la vie littéraire.

Accusations de plagiat

La fin de sa carrière est toutefois marquée par plusieurs controverses. À partir de 2007, il est accusé d’avoir repris sans attribution des articles d’autres auteurs. L’année suivante, une plainte est déposée contre lui pour plagiat. En 2009, l’organisme péruvien de propriété intellectuelle INDECOPI conclut qu’il a reproduit seize articles appartenant à quinze auteurs différents et le condamne à une amende. L’écrivain a toujours contesté ces accusations, affirmant qu’il n’avait jamais commis de plagiat.

Après l’annonce de sa mort, de nombreux hommages lui ont été rendus. Álvaro Vargas Llosa, fils de l’écrivain Mario Vargas Llosa, a notamment salué sur les réseaux sociaux « l’un des grands écrivains péruviens et de langue espagnole ». Le ministère péruvien de la Culture et la présidence du Pérou ont également exprimé leurs condoléances.

Pour les éditions Métailié, avec la disparition de l’écrivain, « nous perdons une voix – à la fois ironique, affectueuse et lucide – qui a profondément marqué les lecteurs ».

