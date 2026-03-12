Russie : trop de drogues dans les livres de Stephen King, Pelevine ou Palahniuk

En Russie, le nouveau marquage des livres n’a rien d’un simple détail typographique. Depuis le 1er mars 2026, les ouvrages qui mentionnent des stupéfiants ou des substances psychotropes dans des conditions jugées « justifiées par le genre » et constitutives de l’économie de l’œuvre doivent porter un avertissement spécifique.

Cette obligation découle des modifications apportées à la loi fédérale sur les stupéfiants par le texte adopté en août 2024, puis précisées par un arrêté du ministère du Numérique enregistré en mai 2025. Le dispositif vise les livres imprimés, les éditions numériques et même certains formats illustrés, comme les comics et récits graphiques.

Sur le papier, Moscou affirme distinguer entre propagande et représentation littéraire. Dans les faits, la frontière paraît d’une souplesse inquiétante. Le Российский книжный союз, l’Union du livre russe, a publié le 2 mars une première version dite « test » de son répertoire sectoriel des ouvrages à marquer.

Interfax évoque plus d’un millier de titres ; Snob parle de 1006 références dans cette première salve. Le catalogue aligne des noms qui disent tout du champ touché : Victor Pelevine, Vladimir Sorokine, Stephen King, Chuck Palahniuk, Haruki Murakami, Carlos Castaneda, Arthur Conan Doyle ou encore Oscar Wilde. Autrement dit, la mesure déborde très largement la marge ; elle frappe le cœur du commerce littéraire, du canon contemporain à la grande bibliothèque internationale.

Le mécanisme retenu par la profession russe a de quoi intriguer. Selon l’Union du livre russe, l’inscription d’un titre dans la liste repose sur une déclaration du titulaire de droits ou de l’éditeur, les autres acteurs du marché — libraires, bibliothèques, grossistes — étant ensuite chargés d’en contrôler l’application. Kommersant précise qu’une fois un titre repéré dans le registre, l’éditeur dispose de dix jours pour mettre en conformité une édition numérique et de soixante jours pour marquer un exemplaire physique.

Le registre, lui, doit être réactualisé chaque semaine. Ce choix d’un répertoire évolutif, alimenté au fil des signalements, installe une zone grise permanente : nul catalogue n’est vraiment stabilisé, nul fonds n’est tout à fait à l’abri.

La matérialité même du marquage donne la mesure de l’inflexion. Pour les livres imprimés, il faut un message sanitaire et juridique accompagné d’un triangle comportant un point d’exclamation ; pour les livres numériques et audiolivres, l’avertissement doit apparaître dans la fiche du titre ou sous forme de message au moment de l’accès.

Les œuvres publiées avant le 1er août 1990 échappent à cette obligation. En revanche, la diffusion d’un ouvrage concerné sans marquage expose à des amendes allant de 2000 à 4000 roubles pour les particuliers, de 10 000 à 30 000 roubles pour les responsables et entrepreneurs individuels, et de 300.000 à 600 000 roubles pour les personnes morales, avec confiscation des exemplaires.

La littérature n’est donc pas interdite en bloc ; elle entre sous condition, escortée d’un signal d’alerte et d’un risque contentieux. Ce climat réglementaire produit déjà ses premiers effets commerciaux. Kommersant a rapporté, le 4 mars, le retrait provisoire de plusieurs titres d’Alexeï Salnikov et de Denis Dragounski dans des magasins russes, l’éditeur AST évoquant une décision prise afin d’« évaluer les risques » et de procéder à des expertises.

On relate également des demandes adressées aux librairies pour retirer temporairement certains ouvrages le temps de leur mise en conformité. La mesure se présente comme un encadrement technique : elle agit déjà comme un instrument de refroidissement. Dans un marché où l’incertitude juridique suffit à faire disparaître un livre d’une table, le pictogramme n’est plus un simple autocollant : il devient l’avant-poste d’une discipline culturelle.

