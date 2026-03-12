Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante

Après 27 ans chez Gallimard, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal s’apprête à changer d’éditeur. Selon La Lettre, le jeune académicien a informé Antoine Gallimard de son intention de publier son prochain livre chez Hachette Livre, groupe contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.
Le 12/03/2026 à 13:02 par Hocine Bouhadjera
12/03/2026 à 13:02
L’écrivain de 81 ans aurait indiqué que ce futur ouvrage reviendrait sur son incarcération en Algérie, épisode qui a fortement marqué son parcours récent.
Hachette aurait mené un démarchage commercial soutenu auprès de l’auteur pour l’attirer dans son catalogue. Une première prise de contact aurait été facilitée par Nicolas Sarkozy, qui aurait lourdement suggéré ce rapprochement. D'après Le Monde, le Franco-Algérien rejoindrait Grasset, dirigée par Olivier Nora.
Boualem Sansal est publié chez Gallimard depuis 1999, année de parution de son premier roman, Le Serment des barbares. Depuis lors, son œuvre a été suivie éditorialement par Antoine Gallimard et Jean-Marie Laclavetine. Antoine Gallimard a confié être « très peiné » par cette décision, indiquant ne pas avoir eu la discussion qu’il aurait souhaité avoir avec l’auteur sur les raisons de ce choix.
Du côté de Boualem Sansal, aucune annonce officielle n’a encore été faite publiquement. L’écrivain reconnaît néanmoins l’existence de discussions concernant la publication de son prochain livre.
Contacté par ActuaLitté afin de savoir si Antoine Gallimard considérait le choix de son auteur comme une forme de trahison, l’éditeur n’a pas donné suite à nos sollicitations.
La question se pose d’autant plus que l’éditeur s’était personnellement engagé pour la libération de Boualem Sansal, à travers des soirées de soutien, des déplacements à Strasbourg ou à l'Institut, la recherche des avocats pendant sa détention - d’abord François Zimeray puis Pierre Cornut-Gentille -, ou encore la création d'une Société de soutien international à Boualem Sansal, présidée par l’éditeur.
Pour rappel, l'écrivain a été incarcéré en Algérie après des propos portant sur les frontières entre l’Algérie et le Maroc. Arrêté en novembre 2024, l’écrivain avait été condamné en mars 2025 à cinq ans de prison, avant d’être gracié en novembre 2025 par le président Abdelmadjid Tebboune.
Or, cette implication très visible de l’éditeur n’a pas toujours fait consensus dans l’entourage de l’écrivain. En septembre 2025, une polémique avait éclaté autour de la proposition de nomination de l’auteur au prix Sakharov du Parlement européen, faite par le groupe d’eurodéputés d'extrême droite Les Patriotes pour l’Europe, présidé par Jordan Bardella.
Antoine Gallimard avait alors publié un communiqué indiquant que l’écrivain, par la voix de son épouse, jugeait cette démarche « insidieusement partisane » et qu’il refuserait le prix s’il venait à lui être attribué dans ces conditions.
L’éditeur estimait qu’il n’était pas acceptable d’associer le nom et l’œuvre de Sansal à un mouvement dont la radicalité politique serait étrangère à l’esprit de tolérance qu’il défend.
Cette prise de position avait aussitôt provoqué des frictions avec le comité de soutien à Boualem Sansal, présidé par Noëlle Lenoir, qui avait contesté la légitimité de l'éditeur à parler au nom de l’écrivain alors détenu en Algérie. Le comité avait rappelé que l'auteur se trouvait dans l’impossibilité de s’exprimer librement et dénoncé une forme d’« instrumentalisation » de sa parole.
De retour en France après près d’un an de détention, Boualem Sansal a affirmé n’avoir jamais refusé cette nomination au prix Sakharov. Selon lui, la décision aurait été prise par Antoine Gallimard, sans qu’il ait été consulté directement. Finalement, le prix Sakharov 2025 a été attribué aux journalistes Andrzej Poczobut et Mzia Amaghlobeli, emprisonnés respectivement en Biélorussie et en Géorgie.
Outre la dimension financière, ce rapprochement avec le groupe Bolloré est-il à mettre en relation avec les affinités de Boualem Sansal avec certains cercles de l’extrême droite ?
Les poursuites engagées contre l’écrivain en Algérie faisaient notamment suite à des propos tenus dans le média d’extrême droite Frontières, dans lesquels il estimait que le tracé des frontières algériennes était défavorable au Maroc. L’auteur figure par ailleurs toujours parmi les membres du comité directeur du média, si l’on en croit la page « Qui sommes-nous » publiée sur son site.
Interrogé par Le Monde sur ses liens avec Frontières, Boualem Sansal assure qu’il ignorait la nature du média au moment de son implication, précisant avoir été approché par Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, qui lui avait proposé de rejoindre le comité stratégique du titre, alors appelé Livre noir. L’écrivain affirme n’avoir participé qu’à une réunion avant de découvrir l’orientation politique du média : « Je n’ai fait aucun scandale ; je n’y suis plus jamais retourné, c’est tout. » Xavier Driencourt, également membre de feu comité de soutien à Boualem Sansal.
ActuaLitté a contacté la rédaction de Frontières afin d’obtenir des précisions sur la présence de Boualem Sansal dans son comité stratégique et la mention de son nom sur le site, sans obtenir de réponse à ce jour.
Dans le même entretien, l’auteur assume pleinement la place centrale qu’occupe une question dans sa réflexion. « J’ai l’obsession de l’islamisme, oui. Je pense que c’est un danger suprême », affirme-t-il.
Boualem Sansal a par ailleurs collaboré avec des médias comme Valeurs actuelles ou Boulevard Voltaire, et certains observateurs considèrent que le débat public a parfois occulté ces engagements au profit d’une défense unanimiste de l’auteur. Dans ce contexte, son arrivée dans l’orbite éditoriale du groupe Bolloré n'étonne pas forcément.
Depuis sa libération, la vie de Boualem Sansal a profondément changé, marquée par une série de reconnaissances et d’honneurs dans le monde littéraire. L’écrivain franco-algérien a ainsi été élu à l’Académie française, dès le premier tour de scrutin, pour occuper le fauteuil numéro trois, laissé vacant depuis la disparition en 2021 de l’historien Jean-Denis Bredin. Âgé de 81 ans, l’auteur rejoint une institution qui compte actuellement 35 membres en exercice.
Peu auparavant, début décembre, Boualem Sansal s’était déjà rendu sous la Coupole afin de recevoir le Prix mondial Cino Del Duca, une distinction qui récompense une œuvre porteuse d’« un message d’humanisme moderne ». L’auteur a également été élu à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, qui a salué une œuvre étroitement associée à la liberté de création. Naturalisé français en 2024, l'écrivain s’est également vu attribuer la Légion d’honneur.
Si son arrivée chez Hachette se confirme, elle pourrait constituer l’un des transferts éditoriaux les plus commentés de ces dernières années. D’une part en raison de la portée symbolique d’un départ de Gallimard, qui publiait l’écrivain depuis plus de vingt-cinq ans, d’autre part en raison du potentiel commercial du livre qu’il prépare, consacré à sa mésaventure algérienne...
Crédits photo : Antoine Gallimard - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 / Boualem Sansal - ActuaLitté, CC BY-SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
