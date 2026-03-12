Inscription
Thomas Bronnec remporte le Prix Landerneau Polar 2026

Le Prix Landerneau Polar des Espaces Culturels E.Leclerc 2026 a été attribué à Thomas Bronnec pour son roman Toute l'infortune du monde, paru le 12 mars aux éditions Gallimard, dans la collection Série noire.

Le 12/03/2026 à 10:56 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

12/03/2026 à 10:56

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

L’écrivain rejoint ainsi le palmarès du prix aux côtés de Caryl Férey, Hervé Le Corre, Fred Vargas, Sandrine Collette, Emmanuel Grand, Thomas Cantaloube, Sophie Loubière, Gwenaël Bulteau, Colin Niel, Louise Mey et Benjamin Dierstein, lauréat l’an dernier pour Bleus, Blancs, Rouges (Flammarion).

Une voix du polar politique français

Né en 1976 à Brest, Thomas Bronnec s’est imposé comme l’une des figures du polar politique français. Journaliste de formation, il a travaillé à L’Express et L’Expansion, avant de diriger les informations de France Info TV. Il rejoint Ouest-France en 2017. Parallèlement à son activité journalistique, il est également auteur de documentaires pour la télévision.

L’écrivain a publié plusieurs romans policiers : La Fille du Hanh Hoa (2012), Les Initiés (2015), En pays conquis (2017), La Meute (2019), Collapsus (2022) et Coliseum (2024). Ses romans Les Initiés, En pays conquis et La Meute constituent une trilogie consacrée aux élites françaises et à leurs compromissions face au pouvoir. Avec Collapsus et Coliseum, il s’intéresse aux dérives possibles des années à venir.

Toute l’infortune du monde est son cinquième roman publié dans la collection Série noire.

Une intrigue géopolitique sous tension

Dans ce nouveau livre, Thomas Bronnec imagine une situation de crise où Paris est visée par des attaques de drones. Depuis plusieurs mois, ces attaques quotidiennes provoquent un climat de terreur et poussent les habitants à quitter la capitale. Les opérations sont attribuées à des Américains et des Russes.

Face à l’apparente passivité des dirigeants de ces deux puissances, la présidente de la République, Émilie Cornelly, tente d’organiser une résistance européenne. Mais même ses soutiens les plus solides semblent vaciller, laissant planer la question : lorsque tout paraît perdu, la meilleure défense ne consiste-t-elle pas à passer à l’attaque ?

Bruce Toussaint, président du jury, salue le roman : « Formidable récit ancré dans une réalité qui nous semble si proche. Une plongée angoissante et jubilatoire dans une crise française et mondiale avec des personnages plus vrais que nature. À ce jeu trouble et inquiétant, les puissances les plus dangereuses ne sont pas forcément celles que l’on imagine. »

Un prix porté par les libraires des Espaces Culturels E.Leclerc

Créés en 2008, les Prix Landerneau des Espaces Culturels E.Leclerc accompagnent l’actualité littéraire tout au long de l’année. Ils récompensent successivement le Prix Landerneau Jeunesse, le Prix Landerneau Polar, le Prix Landerneau des Lecteurs et le Prix Landerneau BD.

Ces distinctions reposent sur le travail des libraires des 233 Espaces Culturels E.Leclerc, soit près de 1200 professionnels impliqués dans la sélection des ouvrages. Les organisateurs présentent ce réseau comme un comité de lecture engagé, dont les recommandations participent à la singularité des Prix Landerneau dans le paysage des prix littéraires francophones.

Crédits photo : Thomas Bronnec, le lauréat du Prix Landerneau Polar 2026 avec Bruce Toussaint, président du jury, Michel-Édouard Leclerc et les libraires des Espaces Culturels E.Leclerc membres du jury. © Christophe Meireis

 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Toute l'infortune du monde

Thomas Bronnec

Paru le 12/03/2026

448 pages

Editions Gallimard

20,00 €

